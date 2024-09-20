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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2323232423252326
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 20:19

  Дюрі-бачі написав: Я за то й питаю: невже старий банк, якому ти мав платити 20 років відпускає після 10 років без штрафних санкцій.

У наших іпєнях, наприклад, банк може накладати штраф за дострокове погашення тільки якщо це погашення відбулося протягом перших 3 років.
  Дюрі-бачі написав: Ну а якщо там ануїтет то яким генієм треба бути, щоб перекредитуватися, коли ще 70% суми не виплачено, а виплачено відсотки як 60% вартості об'єкту...

А яка різниця? Чи не краще з цих 70% первісної суми сплачувати 2% замість 4%?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 20:48

  akurt написав:Не все просто, пане Дюрі-бачі.
Тут головне розуміти (точніше, не забувати) що:
"Дурних нема!"
Якщо і є - то не там.

це ви про Ізраіль кажете? :D

бо в США вистачає й своїх телепнів, й своїх шахраїв. я ж вам неодноразово розповідав про рожеві папірці - ви досі не знаєте, що це таке (хоча ви ж з економікою не в ладах). чи може навпаки дуже добре розумієтесь на цьому - бо комісія 50% - це комісія 50% :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 20:50

  Дюрі-бачі написав:
  slonomag написав:суть этого перехода в том что например брал изначально под 3%, а после перекредитования у тебя стало 2%. Ну и срок меняется так как это уже по сути новый договор.
Я за то й питаю: невже старий банк, якому ти мав платити 20 років відпускає після 10 років без штрафних санкцій. Ну а якщо там ануїтет то яким генієм треба бути, щоб перекредитуватися, коли ще 70% суми не виплачено, а виплачено
відсотки як 60% вартості об'єкту...

схоже ви не до кінця розумієте сенс ануїтету. більше відсотків виплачено при ануїтеті лише тому, що повільніше гаситься тіло кредиту
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 20:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:хоже ви не до кінця розумієте сенс ануїтету. більше відсотків виплачено при ануїтеті лише тому, що повільніше гаситься тіло кредиту

Все чудово розумі, тому й пишу, що тільки геній візьме ануїтет під високий %, з планом пере кредитуватися.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 22:01

  Дюрі-бачі написав:Все чудово розумі, тому й пишу, що тільки геній візьме ануїтет під високий %, з планом пере кредитуватися.

Коли відсотки низькі, ціни, зазвичай, летять у космос. Що краще: взяти сьогодні за 200к під 5%, чи за 3 роки за 300к під 3%? Чи може взяти сьогодні за 200к під 5%, а через 3 роки пререкредитуватися під 3%?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 22:02

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:хоже ви не до кінця розумієте сенс ануїтету. більше відсотків виплачено при ануїтеті лише тому, що повільніше гаситься тіло кредиту

Все чудово розумі, тому й пишу, що тільки геній візьме ануїтет під високий %, з планом пере кредитуватися.
Так питання інакше стоїть. Не "взяти ануїтет під високий процент", а взяти на поточних наразі умовах. І можливо перекредитуватися потім, якщо ставки впадуть.
Бо все одно часто доцільніше взяти зараз на ринкових умовах, ніж роками чекати "вдалого моменту". Он деякі на КРЖН вже 15 років чекають і все ніяк
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 23:04

Я колись брав іпотеку в Україні (Укргазбанк), то також боявся ануїтету. Але насправді умови були дуже хороші - я міг оплачувати будь-яку суму, яка не менша за визначений платіж. Тому за бажання я міг платити і по графіку ануїтету (коли спочатку грошей не вистачало), і збільшені платежі, наприклад, по тому ж класичному графіку (коли вже гривня впала в 3 рази). Дострокове погашення - у будь-який момент, хоч на слідуючий день після взяття кредиту. А от яке було моє здивування, коли був у Англії, то знайомий розказував свої умови, по яких без штрафних санкцій неможливо було погасити достроково та/або платити збільшені платежі. Тож диявол криється в деталях, а не в схемі погашення
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:49

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:хоже ви не до кінця розумієте сенс ануїтету. більше відсотків виплачено при ануїтеті лише тому, що повільніше гаситься тіло кредиту

Все чудово розумі, тому й пишу, що тільки геній візьме ануїтет під високий %, з планом пере кредитуватися.
Так питання інакше стоїть. Не "взяти ануїтет під високий процент", а взяти на поточних наразі умовах. І можливо перекредитуватися потім, якщо ставки впадуть.
Бо все одно часто доцільніше взяти зараз на ринкових умовах, ніж роками чекати "вдалого моменту". Он деякі на КРЖН вже 15 років чекають і все ніяк

Ануітет взагалі не вигідний, не знаю, хто його бере, можливо фінансово-неграмотні люди.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:51

  BIGor написав:Ануітет взагалі не вигідний, не знаю, хто його бере, можливо фінансово-неграмотні люди.

чому ануїтет невигідний?..
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 15:00

  Shaman написав:
  BIGor написав:Ануітет взагалі не вигідний, не знаю, хто його бере, можливо фінансово-неграмотні люди.

чому ануїтет невигідний?..

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