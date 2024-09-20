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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 вер, 2024 20:19
Дюрі-бачі написав:
Я за то й питаю: невже старий банк, якому ти мав платити 20 років відпускає після 10 років без штрафних санкцій.
У наших іпєнях, наприклад, банк може накладати штраф за дострокове погашення тільки якщо це погашення відбулося протягом перших 3 років.
Дюрі-бачі написав:
Ну а якщо там ануїтет то яким генієм треба бути, щоб перекредитуватися, коли ще 70% суми не виплачено, а виплачено відсотки як 60% вартості об'єкту...
А яка різниця? Чи не краще з цих 70% первісної суми сплачувати 2% замість 4%?
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Додано: Чет 19 вер, 2024 20:48
akurt написав:
Не все просто, пане Дюрі-бачі
.
Тут головне розуміти (точніше, не забувати) що:
"Дурних нема!
"
Якщо і є - то не там.
це ви про Ізраіль кажете?
бо в США вистачає й своїх телепнів, й своїх шахраїв. я ж вам неодноразово розповідав про рожеві папірці - ви досі не знаєте, що це таке (хоча ви ж з економікою не в ладах). чи може навпаки дуже добре розумієтесь на цьому - бо комісія 50% - це комісія 50%
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Додано: Чет 19 вер, 2024 20:50
Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
суть этого перехода в том что например брал изначально под 3%, а после перекредитования у тебя стало 2%. Ну и срок меняется так как это уже по сути новый договор.
Я за то й питаю: невже старий банк, якому ти мав платити 20 років відпускає після 10 років без штрафних санкцій. Ну а якщо там ануїтет то яким генієм треба бути, щоб перекредитуватися, коли ще 70% суми не виплачено, а виплачено
відсотки як 60% вартості об'єкту...
схоже ви не до кінця розумієте сенс ануїтету. більше відсотків виплачено при ануїтеті лише тому, що повільніше гаситься тіло кредиту
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Shaman
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Додано: Чет 19 вер, 2024 20:58
Shaman написав:
хоже ви не до кінця розумієте сенс ануїтету. більше відсотків виплачено при ануїтеті лише тому, що повільніше гаситься тіло кредиту
Все чудово розумі, тому й пишу, що тільки геній візьме ануїтет під високий %, з планом пере кредитуватися.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 19 вер, 2024 22:01
Дюрі-бачі написав:
Все чудово розумі, тому й пишу, що тільки геній візьме ануїтет під високий %, з планом пере кредитуватися.
Коли відсотки низькі, ціни, зазвичай, летять у космос. Що краще: взяти сьогодні за 200к під 5%, чи за 3 роки за 300к під 3%? Чи може взяти сьогодні за 200к під 5%, а через 3 роки пререкредитуватися під 3%?
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Додано: Чет 19 вер, 2024 22:02
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
хоже ви не до кінця розумієте сенс ануїтету. більше відсотків виплачено при ануїтеті лише тому, що повільніше гаситься тіло кредиту
Все чудово розумі, тому й пишу, що тільки геній візьме ануїтет під високий %, з планом пере кредитуватися.
Так питання інакше стоїть. Не "взяти ануїтет під високий процент", а взяти на поточних наразі умовах. І можливо
перекредитуватися потім, якщо ставки впадуть.
Бо все одно часто доцільніше взяти зараз на ринкових умовах, ніж роками чекати "вдалого моменту". Он деякі на КРЖН вже 15 років чекають і все ніяк
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Faceless
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Додано: Чет 19 вер, 2024 23:04
Я колись брав іпотеку в Україні (Укргазбанк), то також боявся ануїтету. Але насправді умови були дуже хороші - я міг оплачувати будь-яку суму, яка не менша за визначений платіж. Тому за бажання я міг платити і по графіку ануїтету (коли спочатку грошей не вистачало), і збільшені платежі, наприклад, по тому ж класичному графіку (коли вже гривня впала в 3 рази). Дострокове погашення - у будь-який момент, хоч на слідуючий день після взяття кредиту. А от яке було моє здивування, коли був у Англії, то знайомий розказував свої умови, по яких без штрафних санкцій неможливо було погасити достроково та/або платити збільшені платежі. Тож диявол криється в деталях, а не в схемі погашення
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:49
Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
хоже ви не до кінця розумієте сенс ануїтету. більше відсотків виплачено при ануїтеті лише тому, що повільніше гаситься тіло кредиту
Все чудово розумі, тому й пишу, що тільки геній візьме ануїтет під високий %, з планом пере кредитуватися.
Так питання інакше стоїть. Не "взяти ануїтет під високий процент", а взяти на поточних наразі умовах. І можливо
перекредитуватися потім, якщо ставки впадуть.
Бо все одно часто доцільніше взяти зараз на ринкових умовах, ніж роками чекати "вдалого моменту". Он деякі на КРЖН вже 15 років чекають і все ніяк
Ануітет взагалі не вигідний, не знаю, хто його бере, можливо фінансово-неграмотні люди.
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:51
BIGor написав:
Ануітет взагалі не вигідний, не знаю, хто його бере, можливо фінансово-неграмотні люди.
чому ануїтет невигідний?..
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