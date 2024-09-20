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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2324232523262327
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:"Дурних нема!"
Якщо і є - то не там.

Прочитав історію, яку форсять в соц. мережах:
Чоловік із Каліфорнії випадково сплачував рахунки за електроенергію свого сусіда протягом 18 років. Американець жив один, але у нього були дуже великі рахунки за електрику. Він вважав, що це збій лічильника або проблеми з проводкою. Виявилося, що лічильник чоловіка всі ці роки був підключений до сусідського. Після проведення перевірки енергетична компанія визнала свою помилку і пообіцяла повернути частину коштів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:34

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:"Дурних нема!"
Якщо і є - то не там.

Прочитав історію, яку форсять в соц. мережах:
Чоловік із Каліфорнії випадково сплачував рахунки за електроенергію свого сусіда протягом 18 років. Американець жив один, але у нього були дуже великі рахунки за електрику. Він вважав, що це збій лічильника або проблеми з проводкою. Виявилося, що лічильник чоловіка всі ці роки був підключений до сусідського. Після проведення перевірки енергетична компанія визнала свою помилку і пообіцяла повернути частину коштів.

сусід емігрував з срср? :lol:

а взагалі дивно - вважав, що збій лічильника, але сплачував й нічого не робив...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:35

  Gastarbaiter написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Ануітет взагалі не вигідний, не знаю, хто його бере, можливо фінансово-неграмотні люди.

чому ануїтет невигідний?..

Зображення

на жаль, картинку не бачу...
Shaman
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