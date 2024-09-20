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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 2325232623272328>
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:"Дурних нема!"
Якщо і є - то не там.

Прочитав історію, яку форсять в соц. мережах:
Чоловік із Каліфорнії випадково сплачував рахунки за електроенергію свого сусіда протягом 18 років. Американець жив один, але у нього були дуже великі рахунки за електрику. Він вважав, що це збій лічильника або проблеми з проводкою. Виявилося, що лічильник чоловіка всі ці роки був підключений до сусідського. Після проведення перевірки енергетична компанія визнала свою помилку і пообіцяла повернути частину коштів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:34

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:"Дурних нема!"
Якщо і є - то не там.

Прочитав історію, яку форсять в соц. мережах:
Чоловік із Каліфорнії випадково сплачував рахунки за електроенергію свого сусіда протягом 18 років. Американець жив один, але у нього були дуже великі рахунки за електрику. Він вважав, що це збій лічильника або проблеми з проводкою. Виявилося, що лічильник чоловіка всі ці роки був підключений до сусідського. Після проведення перевірки енергетична компанія визнала свою помилку і пообіцяла повернути частину коштів.

сусід емігрував з срср? :lol:

а взагалі дивно - вважав, що збій лічильника, але сплачував й нічого не робив...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:35

  Gastarbaiter написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Ануітет взагалі не вигідний, не знаю, хто його бере, можливо фінансово-неграмотні люди.

чому ануїтет невигідний?..

Зображення

на жаль, картинку не бачу...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:15

  Shaman написав:
  BIGor написав:Ануітет взагалі не вигідний, не знаю, хто його бере, можливо фінансово-неграмотні люди.

чому ануїтет невигідний?..

Якщо захочеш досрочно закрити такий кредит - побачиш. :D
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:28

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:"Дурних нема!"
Якщо і є - то не там.

Прочитав історію, яку форсять в соц. мережах:
Чоловік із Каліфорнії випадково сплачував рахунки за електроенергію свого сусіда протягом 18 років. Американець жив один, але у нього були дуже великі рахунки за електрику. Він вважав, що це збій лічильника або проблеми з проводкою. Виявилося, що лічильник чоловіка всі ці роки був підключений до сусідського. Після проведення перевірки енергетична компанія визнала свою помилку і пообіцяла повернути частину коштів.

На практиці: за кордоном і в тому числі в США ніхто щомісяця нікуди не передає ніякі показники ніяких лічильників. Компанія-постачалиник сама знімає показники, сама списує з банківського рахунка необхідні кошти.
Споживач ніколи не втручається в той процес і в 99% не інтересується.
Частково тому, що не варто витрачати час на дрібниці: навіщо тим займатися, якщо платежі - наприклад в США - рідко коли перевищують - в умовному переводі на гривні - 100 гривень на фоні зарплатні в 10 000 гривень наприклад.
В даному випадку- я думаю - була якась технічна помилка в номері рахунка в списанні коштів - хтось колись якось зʼясував, що помилка була і компанія її безумовно виправить.
Розумієте, пан Дюрі-бачі, дурних дійсно немає, люди живуть в іншому вимірі.
Коли я я спитав у моїх французських друзів, які в них платежі за електрику - а я зараз у Франції - то поставив людей у дуже неприємне становище.
Справа в чому? Що я змусив їх буквально шевелити мозком, бо вони взагалі не мали уяви, скільки вони платять та як саме відбувається процес: після довгих роздумів сказали, що якось десь там хтось там щось там вираховує з їх банківського рахунка, який вони один раз десь там вказали. Вони в той процес не втручаються і не контролюють.
Але точно не інтересувалися.
Тому і відповідь дати не можуть.
Мені було незручно за запитання.

P.S. Уточнення: спитав не у мільйонерів, а у пенсіонерів.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:люди живуть в іншому вимірі.

Можете й так це назвати. А для мене людина, яка не контролює свої витрати є менш фінансово грамотною ніж людина, яка контролює.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:47

Re: Еміграція, заробітчанство

Shaman написав:
  BIGor написав:Ануітет взагалі не вигідний, не знаю, хто його бере, можливо фінансово-неграмотні люди.

чому ануїтет невигідний?..
Єдина невигідність ануїтета - що за рівної номінальної ставки з класичною схемою по ануїтету реальна ставка виходить вище.
При цьому, при рівних початкових умовах ануїтет набагато легший для виплати пересічному.
Все інше - суб'єктивні нюанси конкретних умов договору і не більше.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:48

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Ануітет взагалі не вигідний, не знаю, хто його бере, можливо фінансово-неграмотні люди.

чому ануїтет невигідний?..

Якщо захочеш досрочно закрити такий кредит - побачиш. :D
Це про якісь польські приколи мабуть. Нічого особливого у ануїтету немає при достроковому
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:53

Re: Еміграція, заробітчанство

Вигідність ануїтету визначається співвідношенням % та інфляції. В гривні під 3 (7)% єОселі він дуже вигідний, в США в доларах під 7% - дуже не вигідний.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:58

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Вигідність ануїтету визначається співвідношенням % та інфляції. В гривні під 3 (7)% єОселі він дуже вигідний, в США в доларах під 7% - дуже не вигідний.
Це про вигідність кредиту взагалі., не тільки ануїтету.
В 2020-2021 можна було і без всяких держ програм взяти в гривні нижче 10%. З того часу борг знецінився вдвічі, якщо не більше
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