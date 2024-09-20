Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:28

Дюрі-бачі написав: akurt написав: "Дурних нема!"

Якщо і є - то не там. "Дурних нема!"Якщо і є - то не там.

Прочитав історію, яку форсять в соц. мережах:

Чоловік із Каліфорнії випадково сплачував рахунки за електроенергію свого сусіда протягом 18 років. Американець жив один, але у нього були дуже великі рахунки за електрику. Він вважав, що це збій лічильника або проблеми з проводкою. Виявилося, що лічильник чоловіка всі ці роки був підключений до сусідського. Після проведення перевірки енергетична компанія визнала свою помилку і пообіцяла повернути частину коштів. Прочитав історію, яку форсять в соц. мережах:

На практиці: за кордоном і в тому числі в США ніхто щомісяця нікуди не передає ніякі показники ніяких лічильників. Компанія-постачалиник сама знімає показники, сама списує з банківського рахунка необхідні кошти.Споживач ніколи не втручається в той процес і в 99% не інтересується.Частково тому, що не варто витрачати час на дрібниці: навіщо тим займатися, якщо платежі - наприклад в США - рідко коли перевищують - в умовному переводі на гривні - 100 гривень на фоні зарплатні в 10 000 гривень наприклад.В даному випадку- я думаю - була якась технічна помилка в номері рахунка в списанні коштів - хтось колись якось зʼясував, що помилка була і компанія її безумовно виправить.Розумієте, пан Дюрі-бачі, дурних дійсно немає, люди живуть в іншому вимірі.Коли я я спитав у моїх французських друзів, які в них платежі за електрику - а я зараз у Франції - то поставив людей у дуже неприємне становище.Справа в чому? Що я змусив їх буквально шевелити мозком, бо вони взагалі не мали уяви, скільки вони платять та як саме відбувається процес: після довгих роздумів сказали, що якось десь там хтось там щось там вираховує з їх банківського рахунка, який вони один раз десь там вказали. Вони в той процес не втручаються і не контролюють.Але точно не інтересувалися.Тому і відповідь дати не можуть.Мені було незручно за запитання.P.S. Уточнення: спитав не у мільйонерів, а у пенсіонерів.