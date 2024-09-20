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Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:02
Faceless Я про те, що зараз єОселю вигідніше взяти в ануїтет ніж в класичну схему погашення (якщо гривня очікувано девальвує). В США навпаки: якщо очікування зниження % ставки здійсняться, то вигідно класична схема і потім пере кредитуватись.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 20 вер, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:04
При чому тут ануїтет до дострокового закриття кредиту? Я - колишній працівник банку, тож дещо в цьому розбираюся. Що при класичному графіку погашення, що при погашенні по ануїтету - при достроковому закритті треба заплатити залишок основної суми боргу. Комісія за дострокове закриття - це окреме питання, вона може бути, а може й не бути - незалежно від графіку погашення, згідно умов договору.
Відмінність ануїтету, що там вирахуваний щомісячний платіж таким чином, що спочатку дозволяється платити менше по тілу кредиту, за рахунок цього загальний платіж (тіло + проценти на залишок) буде меншим на початку. Це вигідно коли на початку загальний платіж становить значну суму від щомісячного доходу. Наприклад, при класичному погашенні - він може бути десь 70% від щомісячного доходу, а при ануїтеті умовно 40%. Зрозуміло, що самій людині буде важко віддавати 70% від доходу і банк навряд чи погодить кредит. Це не тільки примха банку, а і нормативів.
А от коли вже у людини виросте зарплата через декілька років і вона захоче виплачувати більше, то зможе дати клопотання і її переведуть на класичне погашення. В моєму випадку навіть цього не потрібно було робити, міг зразу платити як по ануїтету, так і по класиці. Але на початках по класиці платіж би брав 90% від зп
Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:11
При ануітеті спочатку більша доля інтересу банку ніж тіла. Тобто при достроковому закритті ануітету тіло кредиту буде значне, а при класичній схемі - ні. Так що, є вигода?
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