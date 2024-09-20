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#<1 ... 2325232623272328 Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:02 Faceless Я про те, що зараз єОселю вигідніше взяти в ануїтет ніж в класичну схему погашення (якщо гривня очікувано девальвує). В США навпаки: якщо очікування зниження % ставки здійсняться, то вигідно класична схема і потім пере кредитуватись. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 20 вер, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3758 З нами з: 29.07.22 Подякував: 679 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:04 BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав: Ануітет взагалі не вигідний, не знаю, хто його бере, можливо фінансово-неграмотні люди. Ануітет взагалі не вигідний, не знаю, хто його бере, можливо фінансово-неграмотні люди.

чому ануїтет невигідний?.. чому ануїтет невигідний?..

Якщо захочеш досрочно закрити такий кредит - побачиш. Якщо захочеш досрочно закрити такий кредит - побачиш.

При чому тут ануїтет до дострокового закриття кредиту? Я - колишній працівник банку, тож дещо в цьому розбираюся. Що при класичному графіку погашення, що при погашенні по ануїтету - при достроковому закритті треба заплатити залишок основної суми боргу. Комісія за дострокове закриття - це окреме питання, вона може бути, а може й не бути - незалежно від графіку погашення, згідно умов договору.



Відмінність ануїтету, що там вирахуваний щомісячний платіж таким чином, що спочатку дозволяється платити менше по тілу кредиту, за рахунок цього загальний платіж (тіло + проценти на залишок) буде меншим на початку. Це вигідно коли на початку загальний платіж становить значну суму від щомісячного доходу. Наприклад, при класичному погашенні - він може бути десь 70% від щомісячного доходу, а при ануїтеті умовно 40%. Зрозуміло, що самій людині буде важко віддавати 70% від доходу і банк навряд чи погодить кредит. Це не тільки примха банку, а і нормативів.



А от коли вже у людини виросте зарплата через декілька років і вона захоче виплачувати більше, то зможе дати клопотання і її переведуть на класичне погашення. В моєму випадку навіть цього не потрібно було робити, міг зразу платити як по ануїтету, так і по класиці. Але на початках по класиці платіж би брав 90% від зп При чому тут ануїтет до дострокового закриття кредиту? Я - колишній працівник банку, тож дещо в цьому розбираюся. Що при класичному графіку погашення, що при погашенні по ануїтету - при достроковому закритті треба заплатити залишок основної суми боргу. Комісія за дострокове закриття - це окреме питання, вона може бути, а може й не бути - незалежно від графіку погашення, згідно умов договору.Відмінність ануїтету, що там вирахуваний щомісячний платіж таким чином, що спочатку дозволяється платити менше по тілу кредиту, за рахунок цього загальний платіж (тіло + проценти на залишок) буде меншим на початку. Це вигідно коли на початку загальний платіж становить значну суму від щомісячного доходу. Наприклад, при класичному погашенні - він може бути десь 70% від щомісячного доходу, а при ануїтеті умовно 40%. Зрозуміло, що самій людині буде важко віддавати 70% від доходу і банк навряд чи погодить кредит. Це не тільки примха банку, а і нормативів.А от коли вже у людини виросте зарплата через декілька років і вона захоче виплачувати більше, то зможе дати клопотання і її переведуть на класичне погашення. В моєму випадку навіть цього не потрібно було робити, міг зразу платити як по ануїтету, так і по класиці. Але на початках по класиці платіж би брав 90% від зп The_Rebel

Повідомлень: 419 З нами з: 01.06.19 Подякував: 22 раз. Подякували: 96 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:11 The_Rebel написав: BIGor написав: Shaman написав: чому ануїтет невигідний?.. чому ануїтет невигідний?..

Якщо захочеш досрочно закрити такий кредит - побачиш. Якщо захочеш досрочно закрити такий кредит - побачиш.

При чому тут ануїтет до дострокового закриття кредиту? Я - колишній працівник банку, тож дещо в цьому розбираюся. Що при класичному графіку погашення, що при погашенні по ануїтету - при достроковому закритті треба заплатити залишок основної суми боргу. Комісія за дострокове закриття - це окреме питання, вона може бути, а може й не бути - незалежно від графіку погашення, згідно умов договору.



Відмінність ануїтету, що там вирахуваний щомісячний платіж таким чином, що спочатку дозволяється платити менше по тілу кредиту, за рахунок цього загальний платіж (тіло + проценти на залишок) буде меншим на початку. Це вигідно коли на початку загальний платіж становить значну суму від щомісячного доходу. Наприклад, при класичному погашенні - він може бути десь 70% від щомісячного доходу, а при ануїтеті умовно 40%. Зрозуміло, що самій людині буде важко віддавати 70% від доходу і банк навряд чи погодить кредит. Це не тільки примха банку, а і нормативів.



А от коли вже у людини виросте зарплата через декілька років і вона захоче виплачувати більше, то зможе дати клопотання і її переведуть на класичне погашення. В моєму випадку навіть цього не потрібно було робити, міг зразу платити як по ануїтету, так і по класиці. Але на початках по класиці платіж би брав 90% від зп При чому тут ануїтет до дострокового закриття кредиту? Я - колишній працівник банку, тож дещо в цьому розбираюся. Що при класичному графіку погашення, що при погашенні по ануїтету - при достроковому закритті треба заплатити залишок основної суми боргу. Комісія за дострокове закриття - це окреме питання, вона може бути, а може й не бути - незалежно від графіку погашення, згідно умов договору.Відмінність ануїтету, що там вирахуваний щомісячний платіж таким чином, що спочатку дозволяється платити менше по тілу кредиту, за рахунок цього загальний платіж (тіло + проценти на залишок) буде меншим на початку. Це вигідно коли на початку загальний платіж становить значну суму від щомісячного доходу. Наприклад, при класичному погашенні - він може бути десь 70% від щомісячного доходу, а при ануїтеті умовно 40%. Зрозуміло, що самій людині буде важко віддавати 70% від доходу і банк навряд чи погодить кредит. Це не тільки примха банку, а і нормативів.А от коли вже у людини виросте зарплата через декілька років і вона захоче виплачувати більше, то зможе дати клопотання і її переведуть на класичне погашення. В моєму випадку навіть цього не потрібно було робити, міг зразу платити як по ануїтету, так і по класиці. Але на початках по класиці платіж би брав 90% від зп

При ануітеті спочатку більша доля інтересу банку ніж тіла. Тобто при достроковому закритті ануітету тіло кредиту буде значне, а при класичній схемі - ні. Так що, є вигода? При ануітеті спочатку більша доля інтересу банку ніж тіла. Тобто при достроковому закритті ануітету тіло кредиту буде значне, а при класичній схемі - ні. Так що, є вигода? BIGor

Повідомлень: 9338 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1366 раз. Подякували: 1765 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2325232623272328 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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