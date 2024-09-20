|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:02
Faceless Я про те, що зараз єОселю вигідніше взяти в ануїтет ніж в класичну схему погашення (якщо гривня очікувано девальвує). В США навпаки: якщо очікування зниження % ставки здійсняться, то вигідно класична схема і потім пере кредитуватись.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 20 вер, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:04
При чому тут ануїтет до дострокового закриття кредиту? Я - колишній працівник банку, тож дещо в цьому розбираюся. Що при класичному графіку погашення, що при погашенні по ануїтету - при достроковому закритті треба заплатити залишок основної суми боргу. Комісія за дострокове закриття - це окреме питання, вона може бути, а може й не бути - незалежно від графіку погашення, згідно умов договору.
Відмінність ануїтету, що там вирахуваний щомісячний платіж таким чином, що спочатку дозволяється платити менше по тілу кредиту, за рахунок цього загальний платіж (тіло + проценти на залишок) буде меншим на початку. Це вигідно коли на початку загальний платіж становить значну суму від щомісячного доходу. Наприклад, при класичному погашенні - він може бути десь 70% від щомісячного доходу, а при ануїтеті умовно 40%. Зрозуміло, що самій людині буде важко віддавати 70% від доходу і банк навряд чи погодить кредит. Це не тільки примха банку, а і нормативів.
А от коли вже у людини виросте зарплата через декілька років і вона захоче виплачувати більше, то зможе дати клопотання і її переведуть на класичне погашення. В моєму випадку навіть цього не потрібно було робити, міг зразу платити як по ануїтету, так і по класиці. Але на початках по класиці платіж би брав 90% від зп
Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:11
При ануітеті спочатку більша доля інтересу банку ніж тіла. Тобто при достроковому закритті ануітету тіло кредиту буде значне, а при класичній схемі - ні. Так що, є вигода?
Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:33
Дуже приємно, що панове розбираються в таких важливих питаннях, як життя людей в еміграції - за кордоном.
Щойно отримав із США документи - пропозиція для нашої людини щодо іпотеки на житло.
Пропоную оцінити самостійно наскільки є чорним фрак капіталіста, шляпа капіталіста та велике пузо жадібного капіталіста - та наскільки нещасним є рядно, яким прикривається робітничий клас, голодуючи.
Об"єкт інвестицій: житловий 2-о поверховий будинок площею приблизно 200 кв. м. Повністю готовий для проживання, ремонт "під ключ", частково з меблями (кухня прихожа та інше), із гаражем на 2 авто (автоматичні ворота) та земельною ділянкою (первинний ландшафтний дизайн) приблизно в 6 соток.
Штат: Південна Кароліна (не так далеко від Нью Йорка).
Сума інвестицій: 310 170 доларів США.
Відсоткова ставка: 6%
Down payment (первинний платіж): 77 542 $
Сума кредиту: 232 628 $
APR: 6,174%
Term 360 (month)
Total payment: 1 653,88 $
Principal paid: 231,58 $
Net monthly pay: 1 422,30 $
Cash to close: 68 442 $ (витрати на закриття Угоди - всі витрати на адвокатів та інше);
Freedom: 30.00 years.
Цікаво, що для порівняння надають ціну оренди такого будинка: 3 300 доларів та вказують теоретичну економію купівлі у порівнянні з орендою: 1 877,70 доларів.
Додаток: мінмальна оплата праці в цьому штаті - якщо не помиляюся - 15,5 долари на годину (не впевнений - не хочеться ритися в мережі).
Вважається, що такий будинок може взяти іпотеку людина, яка має річний дохід орієнтовно в 70 000 доларів (за даними фінансових консультантів).
P.S. Копія з оригінального документа - пропозиції, фотокопію якої НЕ надаю - приватна інформація. За даними моїх респондентів вказана вище цифра в 3 300 доларів є завищеною, реально такий будинок можна взяти в оренду орієнтовно за 1500...1800 доларів.
P.P.S. Починайте топтати ногами - як сказано вище - ТУПИХ американців.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 20 вер, 2024 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:36
Re: Еміграція, заробітчанство
В теории при высокой инфляции и доходе в грн и не сильно большом сроке ануитентные платежи могут быть выгодными. Но это надо расчехлять калькулятор и считать, добавив толику непредскаемости в будущую инфляцию. ChatGPT мне посчитал более 12% инфляции при средней реальной ставке в 20%. Опять же это все теория, цифры могут быть другими, но данный платёж может иметь смысл.
Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:54
Додаток до мого матеріалу вище:
What is a good hourly wage in South Carolina?
South Carolina: Average Salary
The average salary in South Carolina is $39,000 per year or $18.75 per hour. Entry level positions start at $29,250 per year while most experienced workers make up to $96,671 per year.
Джерело:
What is a livable wage in South Carolina?
Living Wage in South Carolina: A Comprehensive Guide for ...
According to the Living Wage Calculator, a single person in South Carolina needs to earn approximately $16.73 per hour, or $34,806 annually, to meet their basic needs. For a family of four with one adult working, the living wage increases to $36.52 per hour or $75,964 annually.
Там же можна подивитися, як американці витрачають зароблене.
Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:56
Це в залежності від контексту та інших обставин буде ясно чи є вигода, чи ні. І часто ануїтет буде вигідніший.
А ще є різні графіки, правда їх більше застосовують до юридичних осіб. Наприклад, була фірма в мене, брали кредит під виконання контракту на 3 роки. І графік такий: один платіж в кінці строку. А весь час тільки виплата процентів. То цей графік взагалі програє і ануїтету, і класиці при достроковому закритті) Але чомусь фірма вибрала саме його?
Про свій контекст я розказував. Я брав іпотеку у 2012 році у гривні. На той момент по ануїтету платіж був 50% від зп. Тобто я взяв максимум суми, яку мені дав банк. А от якби чекав, коли зможу оплачувати по класиці, то міг дочекатися 2014р. - коли ціни в гривні зросли в декілька раз (і відповідно зп). Особливо вибір ануїтету став вигідний у 2014р. як перейшов в айті вже, то почав отримувати у валюті, а при цьому гривня впала в 3 рази. А оглядуючись назад, то взагалі сказав би, що найвигідніше було би не те що ануїтет, а взагалі той графік по корпоративній фірмі - погашення основної суми в кінці строку. Зараз закрив би його з 2-х зп)
Тому висновок - кожен графік має право на існування, і підходить краще для конкретного випадку. Не можна безапеляційно заявляти, що він невигідний, а хто його вибрав - фінансовий лох
Востаннє редагувалось The_Rebel в П'ят 20 вер, 2024 19:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:57
не перевіряючи - але колись рахував - так от, реальна ставка не залежить від схеми погашення
Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:00
ні немає. бо щоб тіло кредиту при класичній схемі стало менше, в попередні періоди кредитор гасив більше.
Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:12
Саме так. І можливо, щоб погасити більше тіла кредиту на початках він рвав попу та відмовляв собі у всьому. А міг дозволити собі платити менше спочатку, а пізніше за допомогою інфляції (яка є і дол, і в євро, завдяки чому зростають і зарплати) та зростанню кар'єри легко догнати свій гіпотетичний класичний графік)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|