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#<1 ... 2326232723282329> Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:02 Faceless Я про те, що зараз єОселю вигідніше взяти в ануїтет ніж в класичну схему погашення (якщо гривня очікувано девальвує). В США навпаки: якщо очікування зниження % ставки здійсняться, то вигідно класична схема і потім пере кредитуватись. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 20 вер, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3759 З нами з: 29.07.22 Подякував: 679 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:04 BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав: Ануітет взагалі не вигідний, не знаю, хто його бере, можливо фінансово-неграмотні люди. Ануітет взагалі не вигідний, не знаю, хто його бере, можливо фінансово-неграмотні люди.

чому ануїтет невигідний?.. чому ануїтет невигідний?..

Якщо захочеш досрочно закрити такий кредит - побачиш. Якщо захочеш досрочно закрити такий кредит - побачиш.

При чому тут ануїтет до дострокового закриття кредиту? Я - колишній працівник банку, тож дещо в цьому розбираюся. Що при класичному графіку погашення, що при погашенні по ануїтету - при достроковому закритті треба заплатити залишок основної суми боргу. Комісія за дострокове закриття - це окреме питання, вона може бути, а може й не бути - незалежно від графіку погашення, згідно умов договору.



Відмінність ануїтету, що там вирахуваний щомісячний платіж таким чином, що спочатку дозволяється платити менше по тілу кредиту, за рахунок цього загальний платіж (тіло + проценти на залишок) буде меншим на початку. Це вигідно коли на початку загальний платіж становить значну суму від щомісячного доходу. Наприклад, при класичному погашенні - він може бути десь 70% від щомісячного доходу, а при ануїтеті умовно 40%. Зрозуміло, що самій людині буде важко віддавати 70% від доходу і банк навряд чи погодить кредит. Це не тільки примха банку, а і нормативів.



А от коли вже у людини виросте зарплата через декілька років і вона захоче виплачувати більше, то зможе дати клопотання і її переведуть на класичне погашення. В моєму випадку навіть цього не потрібно було робити, міг зразу платити як по ануїтету, так і по класиці. Але на початках по класиці платіж би брав 90% від зп При чому тут ануїтет до дострокового закриття кредиту? Я - колишній працівник банку, тож дещо в цьому розбираюся. Що при класичному графіку погашення, що при погашенні по ануїтету - при достроковому закритті треба заплатити залишок основної суми боргу. Комісія за дострокове закриття - це окреме питання, вона може бути, а може й не бути - незалежно від графіку погашення, згідно умов договору.Відмінність ануїтету, що там вирахуваний щомісячний платіж таким чином, що спочатку дозволяється платити менше по тілу кредиту, за рахунок цього загальний платіж (тіло + проценти на залишок) буде меншим на початку. Це вигідно коли на початку загальний платіж становить значну суму від щомісячного доходу. Наприклад, при класичному погашенні - він може бути десь 70% від щомісячного доходу, а при ануїтеті умовно 40%. Зрозуміло, що самій людині буде важко віддавати 70% від доходу і банк навряд чи погодить кредит. Це не тільки примха банку, а і нормативів.А от коли вже у людини виросте зарплата через декілька років і вона захоче виплачувати більше, то зможе дати клопотання і її переведуть на класичне погашення. В моєму випадку навіть цього не потрібно було робити, міг зразу платити як по ануїтету, так і по класиці. Але на початках по класиці платіж би брав 90% від зп The_Rebel

Повідомлень: 422 З нами з: 01.06.19 Подякував: 23 раз. Подякували: 100 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:11 The_Rebel написав: BIGor написав: Shaman написав: чому ануїтет невигідний?.. чому ануїтет невигідний?..

Якщо захочеш досрочно закрити такий кредит - побачиш. Якщо захочеш досрочно закрити такий кредит - побачиш.

При чому тут ануїтет до дострокового закриття кредиту? Я - колишній працівник банку, тож дещо в цьому розбираюся. Що при класичному графіку погашення, що при погашенні по ануїтету - при достроковому закритті треба заплатити залишок основної суми боргу. Комісія за дострокове закриття - це окреме питання, вона може бути, а може й не бути - незалежно від графіку погашення, згідно умов договору.



Відмінність ануїтету, що там вирахуваний щомісячний платіж таким чином, що спочатку дозволяється платити менше по тілу кредиту, за рахунок цього загальний платіж (тіло + проценти на залишок) буде меншим на початку. Це вигідно коли на початку загальний платіж становить значну суму від щомісячного доходу. Наприклад, при класичному погашенні - він може бути десь 70% від щомісячного доходу, а при ануїтеті умовно 40%. Зрозуміло, що самій людині буде важко віддавати 70% від доходу і банк навряд чи погодить кредит. Це не тільки примха банку, а і нормативів.



А от коли вже у людини виросте зарплата через декілька років і вона захоче виплачувати більше, то зможе дати клопотання і її переведуть на класичне погашення. В моєму випадку навіть цього не потрібно було робити, міг зразу платити як по ануїтету, так і по класиці. Але на початках по класиці платіж би брав 90% від зп При чому тут ануїтет до дострокового закриття кредиту? Я - колишній працівник банку, тож дещо в цьому розбираюся. Що при класичному графіку погашення, що при погашенні по ануїтету - при достроковому закритті треба заплатити залишок основної суми боргу. Комісія за дострокове закриття - це окреме питання, вона може бути, а може й не бути - незалежно від графіку погашення, згідно умов договору.Відмінність ануїтету, що там вирахуваний щомісячний платіж таким чином, що спочатку дозволяється платити менше по тілу кредиту, за рахунок цього загальний платіж (тіло + проценти на залишок) буде меншим на початку. Це вигідно коли на початку загальний платіж становить значну суму від щомісячного доходу. Наприклад, при класичному погашенні - він може бути десь 70% від щомісячного доходу, а при ануїтеті умовно 40%. Зрозуміло, що самій людині буде важко віддавати 70% від доходу і банк навряд чи погодить кредит. Це не тільки примха банку, а і нормативів.А от коли вже у людини виросте зарплата через декілька років і вона захоче виплачувати більше, то зможе дати клопотання і її переведуть на класичне погашення. В моєму випадку навіть цього не потрібно було робити, міг зразу платити як по ануїтету, так і по класиці. Але на початках по класиці платіж би брав 90% від зп

При ануітеті спочатку більша доля інтересу банку ніж тіла. Тобто при достроковому закритті ануітету тіло кредиту буде значне, а при класичній схемі - ні. Так що, є вигода? При ануітеті спочатку більша доля інтересу банку ніж тіла. Тобто при достроковому закритті ануітету тіло кредиту буде значне, а при класичній схемі - ні. Так що, є вигода? BIGor

Повідомлень: 9338 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1366 раз. Подякували: 1766 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:33 Дуже приємно, що панове розбираються в таких важливих питаннях, як життя людей в еміграції - за кордоном.

Щойно отримав із США документи - пропозиція для нашої людини щодо іпотеки на житло.

Пропоную оцінити самостійно наскільки є чорним фрак капіталіста, шляпа капіталіста та велике пузо жадібного капіталіста - та наскільки нещасним є рядно, яким прикривається робітничий клас, голодуючи.



Об"єкт інвестицій: житловий 2-о поверховий будинок площею приблизно 200 кв. м. Повністю готовий для проживання, ремонт "під ключ", частково з меблями (кухня прихожа та інше), із гаражем на 2 авто (автоматичні ворота) та земельною ділянкою (первинний ландшафтний дизайн) приблизно в 6 соток.

Штат: Південна Кароліна (не так далеко від Нью Йорка).



Сума інвестицій: 310 170 доларів США.



Відсоткова ставка: 6%

Down payment (первинний платіж): 77 542 $

Сума кредиту: 232 628 $

APR: 6,174%

Term 360 (month)

Total payment: 1 653,88 $

Principal paid: 231,58 $

Net monthly pay: 1 422,30 $

Cash to close: 68 442 $ (витрати на закриття Угоди - всі витрати на адвокатів та інше);

Freedom: 30.00 years.



Цікаво, що для порівняння надають ціну оренди такого будинка: 3 300 доларів та вказують теоретичну економію купівлі у порівнянні з орендою: 1 877,70 доларів.

Додаток: мінмальна оплата праці в цьому штаті - якщо не помиляюся - 15,5 долари на годину (не впевнений - не хочеться ритися в мережі).

Вважається, що такий будинок може взяти іпотеку людина, яка має річний дохід орієнтовно в 70 000 доларів (за даними фінансових консультантів).



P.S. Копія з оригінального документа - пропозиції, фотокопію якої НЕ надаю - приватна інформація. За даними моїх респондентів вказана вище цифра в 3 300 доларів є завищеною, реально такий будинок можна взяти в оренду орієнтовно за 1500...1800 доларів.

P.P.S. Починайте топтати ногами - як сказано вище - ТУПИХ американців. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 20 вер, 2024 19:42, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10068 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3699 раз. Подякували: 1310 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:36 Re: Еміграція, заробітчанство В теории при высокой инфляции и доходе в грн и не сильно большом сроке ануитентные платежи могут быть выгодными. Но это надо расчехлять калькулятор и считать, добавив толику непредскаемости в будущую инфляцию. ChatGPT мне посчитал более 12% инфляции при средней реальной ставке в 20%. Опять же это все теория, цифры могут быть другими, но данный платёж может иметь смысл. elron Повідомлень: 23 З нами з: 12.09.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:54

What is a good hourly wage in South Carolina?

South Carolina: Average Salary

The average salary in South Carolina is $39,000 per year or $18.75 per hour. Entry level positions start at $29,250 per year while most experienced workers make up to $96,671 per year.

Джерело: https://www.talent.com/salary?job=&loca ... per%20year .



What is a livable wage in South Carolina?

Living Wage in South Carolina: A Comprehensive Guide for ...

According to the Living Wage Calculator, a single person in South Carolina needs to earn approximately $16.73 per hour, or $34,806 annually, to meet their basic needs. For a family of four with one adult working, the living wage increases to $36.52 per hour or $75,964 annually.

https://www.shjune.com/blog/how-to-live ... 20annually .

Там же можна подивитися, як американці витрачають зароблене. Додаток до мого матеріалу вище:What is a good hourly wage in South Carolina?South Carolina: Average SalaryThe average salary in South Carolina is $39,000 per year orEntry level positions start atwhile most experienced workers make up toper year.Джерело:What is a livable wage in South Carolina?Living Wage in South Carolina: A Comprehensive Guide for ...According to the Living Wage Calculator, a single person in South Carolina needs to earn approximately $16.73 per hour, or $34,806 annually, to meet their basic needs. For a family of four with one adult working, the living wage increases to $36.52 per hour or $75,964 annually.Там же можна подивитися, як американці витрачають зароблене. akurt

Повідомлень: 10068 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3699 раз. Подякували: 1310 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:56 BIGor написав: При ануітеті спочатку більша доля інтересу банку ніж тіла. Тобто при достроковому закритті ануітету тіло кредиту буде значне, а при класичній схемі - ні. Так що, є вигода? При ануітеті спочатку більша доля інтересу банку ніж тіла. Тобто при достроковому закритті ануітету тіло кредиту буде значне, а при класичній схемі - ні. Так що, є вигода?

Це в залежності від контексту та інших обставин буде ясно чи є вигода, чи ні. І часто ануїтет буде вигідніший.



А ще є різні графіки, правда їх більше застосовують до юридичних осіб. Наприклад, була фірма в мене, брали кредит під виконання контракту на 3 роки. І графік такий: один платіж в кінці строку. А весь час тільки виплата процентів. То цей графік взагалі програє і ануїтету, і класиці при достроковому закритті) Але чомусь фірма вибрала саме його?



Про свій контекст я розказував. Я брав іпотеку у 2012 році у гривні. На той момент по ануїтету платіж був 50% від зп. Тобто я взяв максимум суми, яку мені дав банк. А от якби чекав, коли зможу оплачувати по класиці, то міг дочекатися 2014р. - коли ціни в гривні зросли в декілька раз (і відповідно зп). Особливо вибір ануїтету став вигідний у 2014р. як перейшов в айті вже, то почав отримувати у валюті, а при цьому гривня впала в 3 рази. А оглядуючись назад, то взагалі сказав би, що найвигідніше було би не те що ануїтет, а взагалі той графік по корпоративній фірмі - погашення основної суми в кінці строку. Зараз закрив би його з 2-х зп)



Тому висновок - кожен графік має право на існування, і підходить краще для конкретного випадку. Не можна безапеляційно заявляти, що він невигідний, а хто його вибрав - фінансовий лох Це в залежності від контексту та інших обставин буде ясно чи є вигода, чи ні. І часто ануїтет буде вигідніший.А ще є різні графіки, правда їх більше застосовують до юридичних осіб. Наприклад, була фірма в мене, брали кредит під виконання контракту на 3 роки. І графік такий: один платіж в кінці строку. А весь час тільки виплата процентів. То цей графік взагалі програє і ануїтету, і класиці при достроковому закритті) Але чомусь фірма вибрала саме його?Про свій контекст я розказував. Я брав іпотеку у 2012 році у гривні. На той момент по ануїтету платіж був 50% від зп. Тобто я взяв максимум суми, яку мені дав банк. А от якби чекав, коли зможу оплачувати по класиці, то міг дочекатися 2014р. - коли ціни в гривні зросли в декілька раз (і відповідно зп). Особливо вибір ануїтету став вигідний у 2014р. як перейшов в айті вже, то почав отримувати у валюті, а при цьому гривня впала в 3 рази. А оглядуючись назад, то взагалі сказав би, що найвигідніше було би не те що ануїтет, а взагалі той графік по корпоративній фірмі - погашення основної суми в кінці строку. Зараз закрив би його з 2-х зп)Тому висновок - кожен графік має право на існування, і підходить краще для конкретного випадку. Не можна безапеляційно заявляти, що він невигідний, а хто його вибрав - фінансовий лох Востаннє редагувалось The_Rebel в П'ят 20 вер, 2024 19:58, всього редагувалось 1 раз. The_Rebel

Повідомлень: 422 З нами з: 01.06.19 Подякував: 23 раз. Подякували: 100 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:57 Faceless написав: Shaman написав: BIGor написав: Ануітет взагалі не вигідний, не знаю, хто його бере, можливо фінансово-неграмотні люди. Ануітет взагалі не вигідний, не знаю, хто його бере, можливо фінансово-неграмотні люди.

чому ануїтет невигідний?.. чому ануїтет невигідний?.. Єдина невигідність ануїтета - що за рівної номінальної ставки з класичною схемою по ануїтету реальна ставка виходить вище.

При цьому, при рівних початкових умовах ануїтет набагато легший для виплати пересічному.

Все інше - суб'єктивні нюанси конкретних умов договору і не більше. Єдина невигідність ануїтета - що за рівної номінальної ставки з класичною схемою по ануїтету реальна ставка виходить вище.При цьому, при рівних початкових умовах ануїтет набагато легший для виплати пересічному.Все інше - суб'єктивні нюанси конкретних умов договору і не більше.

не перевіряючи - але колись рахував - так от, реальна ставка не залежить від схеми погашення не перевіряючи - але колись рахував - так от, реальна ставка не залежить від схеми погашення Shaman

Повідомлень: 6808 З нами з: 29.09.19 Подякував: 654 раз. Подякували: 1481 раз. Профіль 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:00 BIGor написав: The_Rebel написав: При чому тут ануїтет до дострокового закриття кредиту? Я - колишній працівник банку, тож дещо в цьому розбираюся. Що при класичному графіку погашення, що при погашенні по ануїтету - при достроковому закритті треба заплатити залишок основної суми боргу. Комісія за дострокове закриття - це окреме питання, вона може бути, а може й не бути - незалежно від графіку погашення, згідно умов договору.



Відмінність ануїтету, що там вирахуваний щомісячний платіж таким чином, що спочатку дозволяється платити менше по тілу кредиту, за рахунок цього загальний платіж (тіло + проценти на залишок) буде меншим на початку. Це вигідно коли на початку загальний платіж становить значну суму від щомісячного доходу. Наприклад, при класичному погашенні - він може бути десь 70% від щомісячного доходу, а при ануїтеті умовно 40%. Зрозуміло, що самій людині буде важко віддавати 70% від доходу і банк навряд чи погодить кредит. Це не тільки примха банку, а і нормативів.



А от коли вже у людини виросте зарплата через декілька років і вона захоче виплачувати більше, то зможе дати клопотання і її переведуть на класичне погашення. В моєму випадку навіть цього не потрібно було робити, міг зразу платити як по ануїтету, так і по класиці. Але на початках по класиці платіж би брав 90% від зп При чому тут ануїтет до дострокового закриття кредиту? Я - колишній працівник банку, тож дещо в цьому розбираюся. Що при класичному графіку погашення, що при погашенні по ануїтету - при достроковому закритті треба заплатити залишок основної суми боргу. Комісія за дострокове закриття - це окреме питання, вона може бути, а може й не бути - незалежно від графіку погашення, згідно умов договору.Відмінність ануїтету, що там вирахуваний щомісячний платіж таким чином, що спочатку дозволяється платити менше по тілу кредиту, за рахунок цього загальний платіж (тіло + проценти на залишок) буде меншим на початку. Це вигідно коли на початку загальний платіж становить значну суму від щомісячного доходу. Наприклад, при класичному погашенні - він може бути десь 70% від щомісячного доходу, а при ануїтеті умовно 40%. Зрозуміло, що самій людині буде важко віддавати 70% від доходу і банк навряд чи погодить кредит. Це не тільки примха банку, а і нормативів.А от коли вже у людини виросте зарплата через декілька років і вона захоче виплачувати більше, то зможе дати клопотання і її переведуть на класичне погашення. В моєму випадку навіть цього не потрібно було робити, міг зразу платити як по ануїтету, так і по класиці. Але на початках по класиці платіж би брав 90% від зп

При ануітеті спочатку більша доля інтересу банку ніж тіла. Тобто при достроковому закритті ануітету тіло кредиту буде значне, а при класичній схемі - ні. Так що, є вигода? При ануітеті спочатку більша доля інтересу банку ніж тіла. Тобто при достроковому закритті ануітету тіло кредиту буде значне, а при класичній схемі - ні. Так що,

ні немає. бо щоб тіло кредиту при класичній схемі стало менше, в попередні періоди кредитор гасив більше. ні немає. бо щоб тіло кредиту при класичній схемі стало менше, в попередні періоди кредитор гасив більше. Shaman

Повідомлень: 6808 З нами з: 29.09.19 Подякував: 654 раз. Подякували: 1481 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:12 Shaman написав: BIGor написав: При ануітеті спочатку більша доля інтересу банку ніж тіла. Тобто при достроковому закритті ануітету тіло кредиту буде значне, а при класичній схемі - ні. Так що, є вигода? При ануітеті спочатку більша доля інтересу банку ніж тіла. Тобто при достроковому закритті ануітету тіло кредиту буде значне, а при класичній схемі - ні. Так що,

ні немає. бо щоб тіло кредиту при класичній схемі стало менше, в попередні періоди кредитор гасив більше. ні немає. бо щоб тіло кредиту при класичній схемі стало менше, в попередні періоди кредитор гасив більше.

Саме так. І можливо, щоб погасити більше тіла кредиту на початках він рвав попу та відмовляв собі у всьому. А міг дозволити собі платити менше спочатку, а пізніше за допомогою інфляції (яка є і дол, і в євро, завдяки чому зростають і зарплати) та зростанню кар'єри легко догнати свій гіпотетичний класичний графік) Саме так. І можливо, щоб погасити більше тіла кредиту на початках він рвав попу та відмовляв собі у всьому. А міг дозволити собі платити менше спочатку, а пізніше за допомогою інфляції (яка є і дол, і в євро, завдяки чому зростають і зарплати) та зростанню кар'єри легко догнати свій гіпотетичний класичний графік) The_Rebel

Повідомлень: 422 З нами з: 01.06.19 Подякував: 23 раз. Подякували: 100 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2326232723282329> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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