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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2326232723282329
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:15

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Faceless Я про те, що зараз єОселю вигідніше взяти в ануїтет ніж в класичну схему погашення (якщо гривня очікувано девальвує). В США навпаки: якщо очікування зниження % ставки здійсняться, то вигідно класична схема і потім пере кредитуватись.
Порівнюючи класичну з ануїтетом, треба розуміти, що при стабільному доході кредитоспроможність з ануїтетом вища. Банально тому, що перші платежі в класичній схемі будуть суттєво вищі і відповідно з'їдатимуть більшу частину доходів. Тож у багатьох і питання такого вибору не стоїть
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:35

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:при стабільному доході кредитоспроможність з ануїтетом вища

От ніколи не розумів цього бажання купити не те, що тобі треба, а те, на що грошей хватить
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:45

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:при стабільному доході кредитоспроможність з ануїтетом вища

От ніколи не розумів цього бажання купити не те, що тобі треба, а те, на що грошей хватить

Все залежить від ситуації. На ринках, де майже всі угоди - іпотека, більшості вибирати не приходиться. Це ви дивитеся з точки зору ринку України, де іпотеку часто розгладяють як альтернативу купити одразу за свої.
Та й в Україні - он вище форумчанин пише, як впрягся на 50% місячного доходу.
Зараз думаю і так не дозволять. В 2021 мені розраховували на основі навантаження десь до третини офіційного доходу
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:49

  Shaman написав:
  Faceless написав:
Shaman написав:чому ануїтет невигідний?..
Єдина невигідність ануїтета - що за рівної номінальної ставки з класичною схемою по ануїтету реальна ставка виходить вище.
При цьому, при рівних початкових умовах ануїтет набагато легший для виплати пересічному.
Все інше - суб'єктивні нюанси конкретних умов договору і не більше.

не перевіряючи - але колись рахував - так от, реальна ставка не залежить від схеми погашення 8)

Мабуть якось давно запам'ятав цю тезу, не перевіривши. Зараз от з цікавості перевірив в екселі на XIRR - дійсно, різниця на межі похибки, причому не на користь класики.
Заява про "фінансово неграмотних людей" стає ще цікавіша :mrgreen:
Faceless
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