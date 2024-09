Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2327232823292330> Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:15 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Faceless Я про те, що зараз єОселю вигідніше взяти в ануїтет ніж в класичну схему погашення (якщо гривня очікувано девальвує). В США навпаки: якщо очікування зниження % ставки здійсняться, то вигідно класична схема і потім пере кредитуватись. Порівнюючи класичну з ануїтетом, треба розуміти, що при стабільному доході кредитоспроможність з ануїтетом вища. Банально тому, що перші платежі в класичній схемі будуть суттєво вищі і відповідно з'їдатимуть більшу частину доходів. Тож у багатьох і питання такого вибору не стоїть Порівнюючи класичну з ануїтетом, треба розуміти, що при стабільному доході кредитоспроможність з ануїтетом вища. Банально тому, що перші платежі в класичній схемі будуть суттєво вищі і відповідно з'їдатимуть більшу частину доходів. Тож у багатьох і питання такого вибору не стоїть Faceless

Модератор Повідомлень: 35286 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1455 раз. Подякували: 8030 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:35 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: при стабільному доході кредитоспроможність з ануїтетом вища при стабільному доході кредитоспроможність з ануїтетом вища

От ніколи не розумів цього бажання купити не те, що тобі треба, а те, на що грошей хватить От ніколи не розумів цього бажання купити не те, що тобі треба, а те, на що грошей хватить Дюрі-бачі

Повідомлень: 3760 З нами з: 29.07.22 Подякував: 681 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:45 Дюрі-бачі написав: Faceless написав: при стабільному доході кредитоспроможність з ануїтетом вища при стабільному доході кредитоспроможність з ануїтетом вища

От ніколи не розумів цього бажання купити не те, що тобі треба, а те, на що грошей хватить От ніколи не розумів цього бажання купити не те, що тобі треба, а те, на що грошей хватить

Все залежить від ситуації. На ринках, де майже всі угоди - іпотека, більшості вибирати не приходиться. Це ви дивитеся з точки зору ринку України, де іпотеку часто розгладяють як альтернативу купити одразу за свої.

Та й в Україні - он вище форумчанин пише, як впрягся на 50% місячного доходу.

Зараз думаю і так не дозволять. В 2021 мені розраховували на основі навантаження десь до третини офіційного доходу Все залежить від ситуації. На ринках, де майже всі угоди - іпотека, більшості вибирати не приходиться. Це ви дивитеся з точки зору ринку України, де іпотеку часто розгладяють як альтернативу купити одразу за свої.Та й в Україні - он вище форумчанин пише, як впрягся на 50% місячного доходу.Зараз думаю і так не дозволять. В 2021 мені розраховували на основі навантаження десь до третини офіційного доходу Faceless

Модератор Повідомлень: 35286 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1455 раз. Подякували: 8030 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:49 Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав: чому ануїтет невигідний?.. Єдина невигідність ануїтета - що за рівної номінальної ставки з класичною схемою по ануїтету реальна ставка виходить вище.

При цьому, при рівних початкових умовах ануїтет набагато легший для виплати пересічному.

Все інше - суб'єктивні нюанси конкретних умов договору і не більше. Єдина невигідність ануїтета - що за рівної номінальної ставки з класичною схемою по ануїтету реальна ставка виходить вище.При цьому, при рівних початкових умовах ануїтет набагато легший для виплати пересічному.Все інше - суб'єктивні нюанси конкретних умов договору і не більше.

не перевіряючи - але колись рахував - так от, реальна ставка не залежить від схеми погашення не перевіряючи - але колись рахував - так от, реальна ставка не залежить від схеми погашення

Мабуть якось давно запам'ятав цю тезу, не перевіривши. Зараз от з цікавості перевірив в екселі на XIRR - дійсно, різниця на межі похибки, причому не на користь класики.

Заява про "фінансово неграмотних людей" стає ще цікавіша Мабуть якось давно запам'ятав цю тезу, не перевіривши. Зараз от з цікавості перевірив в екселі на XIRR - дійсно, різниця на межі похибки, причому не на користь класики.Заява про "фінансово неграмотних людей" стає ще цікавіша Faceless

Модератор Повідомлень: 35286 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1455 раз. Подякували: 8030 раз. Профіль 4 8 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:58 Faceless написав: Заява про "фінансово неграмотних людей" стає ще цікавіша Заява про "фінансово неграмотних людей" стає ще цікавіша

Клас!

Не підкажете - це ті, що 'тупі', чи якісь інші? Клас!Не підкажете - це ті, що 'тупі', чи якісь інші? akurt

Повідомлень: 10069 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3700 раз. Подякували: 1310 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 21:14 Еміграція, заробітчанство akurt написав: Faceless написав: Заява про "фінансово неграмотних людей" стає ще цікавіша Заява про "фінансово неграмотних людей" стає ще цікавіша

Клас!

Не підкажете - це ті, що 'тупі', чи якісь інші? Клас!Не підкажете - це ті, що 'тупі', чи якісь інші? Самому цікаво.

Чекаємо на коментарі Самому цікаво.Чекаємо на коментарі Faceless

Модератор Повідомлень: 35286 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1455 раз. Подякували: 8030 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 21:27 akurt написав: Дуже приємно, що панове розбираються в таких важливих питаннях, як життя людей в еміграції - за кордоном.

Щойно отримав із США документи - пропозиція для нашої людини щодо іпотеки на житло.

Пропоную оцінити самостійно наскільки є чорним фрак капіталіста, шляпа капіталіста та велике пузо жадібного капіталіста - та наскільки нещасним є рядно, яким прикривається робітничий клас, голодуючи.



Об"єкт інвестицій: житловий 2-о поверховий будинок площею приблизно 200 кв. м. Повністю готовий для проживання, ремонт "під ключ", частково з меблями (кухня прихожа та інше), із гаражем на 2 авто (автоматичні ворота) та земельною ділянкою (первинний ландшафтний дизайн) приблизно в 6 соток.

Штат: Південна Кароліна (не так далеко від Нью Йорка).



Сума інвестицій: 310 170 доларів США.



Відсоткова ставка: 6%

Down payment (первинний платіж): 77 542 $

Сума кредиту: 232 628 $

APR: 6,174%

Term 360 (month)

Total payment: 1 653,88 $

Principal paid: 231,58 $

Net monthly pay: 1 422,30 $

Cash to close: 68 442 $ (витрати на закриття Угоди - всі витрати на адвокатів та інше);

Freedom: 30.00 years.



Цікаво, що для порівняння надають ціну оренди такого будинка: 3 300 доларів та вказують теоретичну економію купівлі у порівнянні з орендою: 1 877,70 доларів.

Додаток: мінмальна оплата праці в цьому штаті - якщо не помиляюся - 15,5 долари на годину (не впевнений - не хочеться ритися в мережі).

Вважається, що такий будинок може взяти іпотеку людина, яка має річний дохід орієнтовно в 70 000 доларів (за даними фінансових консультантів).



P.S. Копія з оригінального документа - пропозиції, фотокопію якої НЕ надаю - приватна інформація. За даними моїх респондентів вказана вище цифра в 3 300 доларів є завищеною, реально такий будинок можна взяти в оренду орієнтовно за 1500...1800 доларів.

P.P.S. Починайте топтати ногами - як сказано вище - ТУПИХ американців. Дуже приємно, що панове розбираються в таких важливих питаннях, як життя людей в еміграції - за кордоном.Щойно отримав із США документи - пропозиція для нашої людини щодо іпотеки на житло.Пропоную оцінити самостійно наскільки є чорним фрак капіталіста, шляпа капіталіста та велике пузо жадібного капіталіста - та наскільки нещасним є рядно, яким прикривається робітничий клас, голодуючи.житловий 2-о поверховий будинок площею приблизно 200 кв. м. Повністю готовий для проживання, ремонт "під ключ", частково з меблями (кухня прихожа та інше), із гаражем на 2 авто (автоматичні ворота) та земельною ділянкою (первинний ландшафтний дизайн) приблизно в 6 соток.Штат: Південна Кароліна (не так далеко від Нью Йорка).310 170 доларів США.Відсоткова ставка: 6%Down payment (первинний платіж): 77 542 $Сума кредиту: 232 628 $APR: 6,174%Term 360 (month)Total payment: 1 653,88 $Principal paid: 231,58 $Net monthly pay: 1 422,30 $Cash to close: 68 442 $ (витрати на закриття Угоди - всі витрати на адвокатів та інше);Freedom: 30.00 years.Цікаво, що для порівняння надають ціну оренди такого будинка: 3 300 доларів та вказують теоретичну економію купівлі у порівнянні з орендою: 1 877,70 доларів.Додаток: мінмальна оплата праці в цьому штаті - якщо не помиляюся - 15,5 долари на годину (не впевнений - не хочеться ритися в мережі).Вважається, що такий будинок може взяти іпотеку людина, яка має річний дохід орієнтовно в 70 000 доларів (за даними фінансових консультантів).Копія з оригінального документа - пропозиції, фотокопію якої НЕ надаю - приватна інформація. За даними моїх респондентів вказана вище цифра в 3 300 доларів є завищеною, реально такий будинок можна взяти в оренду орієнтовно за 1500...1800 доларів.Починайте топтати ногами - як сказано вище - ТУПИХ американців.



Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6%

https://kept.com.ua/5hgw/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6% The_Rebel

Повідомлень: 425 З нами з: 01.06.19 Подякував: 23 раз. Подякували: 102 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 21:30 Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6%

https://kept.com.ua/5hgw/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6%

Думаю там не просто так згадали "витрати на адвокатів". Вочевидь, це неординарна покупка, тому й витрати такі - не на комісії і оформлення, а на юридичний супровід Думаю там не просто так згадали "витрати на адвокатів". Вочевидь, це неординарна покупка, тому й витрати такі - не на комісії і оформлення, а на юридичний супровід Faceless

Модератор Повідомлень: 35286 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1455 раз. Подякували: 8030 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 21:47 Re: Еміграція, заробітчанство Правду тут кажуть про "чужий монастирь". Для мене не лочгічно чому вони не їдуть на заробітки в Силіконову долину щоб 3-5 років попахати поживши в "картонній коробці" і за зароблені гроші купити будиночок як тут описали без переплат. Також не зрозуміло куди вони інвестують кошти, щоб стабільно заробляти 7%+.

А для них не логіна моя поведінка. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3760 З нами з: 29.07.22 Подякував: 681 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 21:50 Faceless написав: akurt написав: Faceless написав: Заява про "фінансово неграмотних людей" стає ще цікавіша Заява про "фінансово неграмотних людей" стає ще цікавіша

Клас!

Не підкажете - це ті, що 'тупі', чи якісь інші? Клас!Не підкажете - це ті, що 'тупі', чи якісь інші? Самому цікаво.

Чекаємо на коментарі Самому цікаво.Чекаємо на коментарі

Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися. Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися. BIGor

Повідомлень: 9339 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1366 раз. Подякували: 1766 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2327232823292330> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: perfect_peterhh і 3 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор