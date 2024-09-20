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Дюрі-бачі написав:Faceless Я про те, що зараз єОселю вигідніше взяти в ануїтет ніж в класичну схему погашення (якщо гривня очікувано девальвує). В США навпаки: якщо очікування зниження % ставки здійсняться, то вигідно класична схема і потім пере кредитуватись.
Порівнюючи класичну з ануїтетом, треба розуміти, що при стабільному доході кредитоспроможність з ануїтетом вища. Банально тому, що перші платежі в класичній схемі будуть суттєво вищі і відповідно з'їдатимуть більшу частину доходів. Тож у багатьох і питання такого вибору не стоїть
Faceless написав:при стабільному доході кредитоспроможність з ануїтетом вища
От ніколи не розумів цього бажання купити не те, що тобі треба, а те, на що грошей хватить
Все залежить від ситуації. На ринках, де майже всі угоди - іпотека, більшості вибирати не приходиться. Це ви дивитеся з точки зору ринку України, де іпотеку часто розгладяють як альтернативу купити одразу за свої. Та й в Україні - он вище форумчанин пише, як впрягся на 50% місячного доходу. Зараз думаю і так не дозволять. В 2021 мені розраховували на основі навантаження десь до третини офіційного доходу
Єдина невигідність ануїтета - що за рівної номінальної ставки з класичною схемою по ануїтету реальна ставка виходить вище. При цьому, при рівних початкових умовах ануїтет набагато легший для виплати пересічному. Все інше - суб'єктивні нюанси конкретних умов договору і не більше.
не перевіряючи - але колись рахував - так от, реальна ставка не залежить від схеми погашення
Мабуть якось давно запам'ятав цю тезу, не перевіривши. Зараз от з цікавості перевірив в екселі на XIRR - дійсно, різниця на межі похибки, причому не на користь класики. Заява про "фінансово неграмотних людей" стає ще цікавіша
akurt написав:Дуже приємно, що панове розбираються в таких важливих питаннях, як життя людей в еміграції - за кордоном. Щойно отримав із США документи - пропозиція для нашої людини щодо іпотеки на житло. Пропоную оцінити самостійно наскільки є чорним фрак капіталіста, шляпа капіталіста та велике пузо жадібного капіталіста - та наскільки нещасним є рядно, яким прикривається робітничий клас, голодуючи.
Об"єкт інвестицій: житловий 2-о поверховий будинок площею приблизно 200 кв. м. Повністю готовий для проживання, ремонт "під ключ", частково з меблями (кухня прихожа та інше), із гаражем на 2 авто (автоматичні ворота) та земельною ділянкою (первинний ландшафтний дизайн) приблизно в 6 соток. Штат: Південна Кароліна (не так далеко від Нью Йорка).
Сума інвестицій: 310 170 доларів США.
Відсоткова ставка: 6% Down payment (первинний платіж): 77 542 $ Сума кредиту: 232 628 $ APR: 6,174% Term 360 (month) Total payment: 1 653,88 $ Principal paid: 231,58 $ Net monthly pay: 1 422,30 $ Cash to close: 68 442 $ (витрати на закриття Угоди - всі витрати на адвокатів та інше); Freedom: 30.00 years.
Цікаво, що для порівняння надають ціну оренди такого будинка: 3 300 доларів та вказують теоретичну економію купівлі у порівнянні з орендою: 1 877,70 доларів. Додаток: мінмальна оплата праці в цьому штаті - якщо не помиляюся - 15,5 долари на годину (не впевнений - не хочеться ритися в мережі). Вважається, що такий будинок може взяти іпотеку людина, яка має річний дохід орієнтовно в 70 000 доларів (за даними фінансових консультантів).
P.S. Копія з оригінального документа - пропозиції, фотокопію якої НЕ надаю - приватна інформація. За даними моїх респондентів вказана вище цифра в 3 300 доларів є завищеною, реально такий будинок можна взяти в оренду орієнтовно за 1500...1800 доларів. P.P.S. Починайте топтати ногами - як сказано вище - ТУПИХ американців.
Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6% https://kept.com.ua/5hgw/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg
The_Rebel написав:Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6% https://kept.com.ua/5hgw/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg
Думаю там не просто так згадали "витрати на адвокатів". Вочевидь, це неординарна покупка, тому й витрати такі - не на комісії і оформлення, а на юридичний супровід
Правду тут кажуть про "чужий монастирь". Для мене не лочгічно чому вони не їдуть на заробітки в Силіконову долину щоб 3-5 років попахати поживши в "картонній коробці" і за зароблені гроші купити будиночок як тут описали без переплат. Також не зрозуміло куди вони інвестують кошти, щоб стабільно заробляти 7%+. А для них не логіна моя поведінка.