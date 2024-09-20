RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2327232823292330>
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:15

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Faceless Я про те, що зараз єОселю вигідніше взяти в ануїтет ніж в класичну схему погашення (якщо гривня очікувано девальвує). В США навпаки: якщо очікування зниження % ставки здійсняться, то вигідно класична схема і потім пере кредитуватись.
Порівнюючи класичну з ануїтетом, треба розуміти, що при стабільному доході кредитоспроможність з ануїтетом вища. Банально тому, що перші платежі в класичній схемі будуть суттєво вищі і відповідно з'їдатимуть більшу частину доходів. Тож у багатьох і питання такого вибору не стоїть
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35286
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 8031 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:35

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:при стабільному доході кредитоспроможність з ануїтетом вища

От ніколи не розумів цього бажання купити не те, що тобі треба, а те, на що грошей хватить
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3760
З нами з: 29.07.22
Подякував: 681 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:45

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:при стабільному доході кредитоспроможність з ануїтетом вища

От ніколи не розумів цього бажання купити не те, що тобі треба, а те, на що грошей хватить

Все залежить від ситуації. На ринках, де майже всі угоди - іпотека, більшості вибирати не приходиться. Це ви дивитеся з точки зору ринку України, де іпотеку часто розгладяють як альтернативу купити одразу за свої.
Та й в Україні - он вище форумчанин пише, як впрягся на 50% місячного доходу.
Зараз думаю і так не дозволять. В 2021 мені розраховували на основі навантаження десь до третини офіційного доходу
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35286
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 8031 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:49

  Shaman написав:
  Faceless написав:
Shaman написав:чому ануїтет невигідний?..
Єдина невигідність ануїтета - що за рівної номінальної ставки з класичною схемою по ануїтету реальна ставка виходить вище.
При цьому, при рівних початкових умовах ануїтет набагато легший для виплати пересічному.
Все інше - суб'єктивні нюанси конкретних умов договору і не більше.

не перевіряючи - але колись рахував - так от, реальна ставка не залежить від схеми погашення 8)

Мабуть якось давно запам'ятав цю тезу, не перевіривши. Зараз от з цікавості перевірив в екселі на XIRR - дійсно, різниця на межі похибки, причому не на користь класики.
Заява про "фінансово неграмотних людей" стає ще цікавіша :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35286
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 8031 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:58

  Faceless написав:Заява про "фінансово неграмотних людей" стає ще цікавіша :mrgreen:

Клас!
Не підкажете - це ті, що 'тупі', чи якісь інші?
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10069
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3701 раз.
Подякували: 1310 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 21:14

Еміграція, заробітчанство

akurt написав:
  Faceless написав:Заява про "фінансово неграмотних людей" стає ще цікавіша :mrgreen:

Клас!
Не підкажете - це ті, що 'тупі', чи якісь інші?
Самому цікаво. :mrgreen:
Чекаємо на коментарі
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35286
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 8031 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 21:27

  akurt написав:Дуже приємно, що панове розбираються в таких важливих питаннях, як життя людей в еміграції - за кордоном.
Щойно отримав із США документи - пропозиція для нашої людини щодо іпотеки на житло.
Пропоную оцінити самостійно наскільки є чорним фрак капіталіста, шляпа капіталіста та велике пузо жадібного капіталіста - та наскільки нещасним є рядно, яким прикривається робітничий клас, голодуючи.

Об"єкт інвестицій: житловий 2-о поверховий будинок площею приблизно 200 кв. м. Повністю готовий для проживання, ремонт "під ключ", частково з меблями (кухня прихожа та інше), із гаражем на 2 авто (автоматичні ворота) та земельною ділянкою (первинний ландшафтний дизайн) приблизно в 6 соток.
Штат: Південна Кароліна (не так далеко від Нью Йорка).

Сума інвестицій: 310 170 доларів США.

Відсоткова ставка: 6%
Down payment (первинний платіж): 77 542 $
Сума кредиту: 232 628 $
APR: 6,174%
Term 360 (month)
Total payment: 1 653,88 $
Principal paid: 231,58 $
Net monthly pay: 1 422,30 $
Cash to close: 68 442 $ (витрати на закриття Угоди - всі витрати на адвокатів та інше);
Freedom: 30.00 years.

Цікаво, що для порівняння надають ціну оренди такого будинка: 3 300 доларів та вказують теоретичну економію купівлі у порівнянні з орендою: 1 877,70 доларів.
Додаток: мінмальна оплата праці в цьому штаті - якщо не помиляюся - 15,5 долари на годину (не впевнений - не хочеться ритися в мережі).
Вважається, що такий будинок може взяти іпотеку людина, яка має річний дохід орієнтовно в 70 000 доларів (за даними фінансових консультантів).

P.S. Копія з оригінального документа - пропозиції, фотокопію якої НЕ надаю - приватна інформація. За даними моїх респондентів вказана вище цифра в 3 300 доларів є завищеною, реально такий будинок можна взяти в оренду орієнтовно за 1500...1800 доларів.
P.P.S. Починайте топтати ногами - як сказано вище - ТУПИХ американців.


Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6%
https://kept.com.ua/5hgw/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 425
З нами з: 01.06.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 21:30

Еміграція, заробітчанство

The_Rebel написав:Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6%
https://kept.com.ua/5hgw/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg

Думаю там не просто так згадали "витрати на адвокатів". Вочевидь, це неординарна покупка, тому й витрати такі - не на комісії і оформлення, а на юридичний супровід
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35286
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 8031 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 21:47

Re: Еміграція, заробітчанство

Правду тут кажуть про "чужий монастирь". Для мене не лочгічно чому вони не їдуть на заробітки в Силіконову долину щоб 3-5 років попахати поживши в "картонній коробці" і за зароблені гроші купити будиночок як тут описали без переплат. Також не зрозуміло куди вони інвестують кошти, щоб стабільно заробляти 7%+.
А для них не логіна моя поведінка.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3760
З нами з: 29.07.22
Подякував: 681 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 21:50

  Faceless написав:
akurt написав:
  Faceless написав:Заява про "фінансово неграмотних людей" стає ще цікавіша :mrgreen:

Клас!
Не підкажете - це ті, що 'тупі', чи якісь інші?
Самому цікаво. :mrgreen:
Чекаємо на коментарі

Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9339
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1366 раз.
Подякували: 1766 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2327232823292330>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, perfect_peterhh і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4274)
20.09.2024 22:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.