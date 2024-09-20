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The_Rebel написав:Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6% https://kept.com.ua/5hgw/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg
Думаю там не просто так згадали "витрати на адвокатів". Вочевидь, це неординарна покупка, тому й витрати такі - не на комісії і оформлення, а на юридичний супровід
Ще не бачив банку, які б відмовилися від початкової такої комісії за іпотекою) Яку клієнт принесе в клювику зразу в день оформлення своєї бажаної нерухомості, не особливо рахуючи втрати . Комісійний дохід - це один з найбажаніших для банку. Бо процентний - це ще треба вираховувати вартість грошей, за якою сам банк їх отримав. Тому думаю у цю суму все включено - і комісія, і юристи, і оцінка майна. А ще буде страхування майна щорічне, а ще страхування життя позичальника щорічне. І реальна (ефективна) ставка вмить гайне за десяточку)
The_Rebel написав:Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6% https://kept.com.ua/5hgw/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg
Думаю там не просто так згадали "витрати на адвокатів". Вочевидь, це неординарна покупка, тому й витрати такі - не на комісії і оформлення, а на юридичний супровід
Ще не бачив банку, які б відмовилися від початкової такої комісії за іпотекою) Яку клієнт принесе в клювику зразу в день оформлення своєї бажаної нерухомості, не особливо рахуючи втрати . Комісійний дохід - це один з найбажаніших для банку. Бо процентний - це ще треба вираховувати вартість грошей, за якою сам банк їх отримав. Тому думаю у цю суму все включено - і комісія, і юристи, і оцінка майна. А ще буде страхування майна щорічне, а ще страхування життя позичальника щорічне. І реальна (ефективна) ставка вмить гайне за десяточку)
Я не кажу що комісій немає, але ж не на рівні даунпейменту
akurt написав:[quote="5769074:Faceless"] Заява про "фінансово неграмотних людей" стає ще цікавіша
Клас! Не підкажете - це ті, що 'тупі', чи якісь інші?
Самому цікаво. Чекаємо на коментарі
Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися.[/quote]Що ви там жували? Що при повному достроковому погашенні у ануїтету буде більший залишок? Так і сума сплачених платежів при класичному буде більша, між іншим
BIGor написав:Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися.
Більша, але вартість грошей рахується у часі. У 99% випадків вона зменшується, в деяких валютах суттєво. Може бути так, що краще платити щомісячно на 400 у.о. менше сьогодні, а умовно через 10-15 років на 800 у.о. більше.
Це не аксіома, але таке може бути, особливо якщо ФРС за період кредиту знову включить станок, як під час ковіду
А може бути і навпаки, людина взяла 30-річний кредит в 40 років. І їй краще більше погасити в період розквіту кар'єри, незважаючи на всілякі інфляції пізніше