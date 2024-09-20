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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2327232823292330
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 21:55

  Faceless написав:
The_Rebel написав:Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6%
https://kept.com.ua/5hgw/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg

Думаю там не просто так згадали "витрати на адвокатів". Вочевидь, це неординарна покупка, тому й витрати такі - не на комісії і оформлення, а на юридичний супровід

Ще не бачив банку, які б відмовилися від початкової такої комісії за іпотекою) Яку клієнт принесе в клювику зразу в день оформлення своєї бажаної нерухомості, не особливо рахуючи втрати :lol: . Комісійний дохід - це один з найбажаніших для банку. Бо процентний - це ще треба вираховувати вартість грошей, за якою сам банк їх отримав. Тому думаю у цю суму все включено - і комісія, і юристи, і оцінка майна. А ще буде страхування майна щорічне, а ще страхування життя позичальника щорічне. І реальна (ефективна) ставка вмить гайне за десяточку)
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:01

Еміграція, заробітчанство

The_Rebel написав:
  Faceless написав:
The_Rebel написав:Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6%
https://kept.com.ua/5hgw/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg

Думаю там не просто так згадали "витрати на адвокатів". Вочевидь, це неординарна покупка, тому й витрати такі - не на комісії і оформлення, а на юридичний супровід

Ще не бачив банку, які б відмовилися від початкової такої комісії за іпотекою) Яку клієнт принесе в клювику зразу в день оформлення своєї бажаної нерухомості, не особливо рахуючи втрати :lol: . Комісійний дохід - це один з найбажаніших для банку. Бо процентний - це ще треба вираховувати вартість грошей, за якою сам банк їх отримав. Тому думаю у цю суму все включено - і комісія, і юристи, і оцінка майна. А ще буде страхування майна щорічне, а ще страхування життя позичальника щорічне. І реальна (ефективна) ставка вмить гайне за десяточку)
Я не кажу що комісій немає, але ж не на рівні даунпейменту
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:08

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:
akurt написав:[quote="5769074:Faceless"]
Заява про "фінансово неграмотних людей" стає ще цікавіша :mrgreen:

Клас!
Не підкажете - це ті, що 'тупі', чи якісь інші?
Самому цікаво. :mrgreen:
Чекаємо на коментарі

Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися.[/quote]Що ви там жували? Що при повному достроковому погашенні у ануїтету буде більший залишок? Так і сума сплачених платежів при класичному буде більша, між іншим
Faceless
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8
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:08

  BIGor написав:Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися.


Більша, але вартість грошей рахується у часі. У 99% випадків вона зменшується, в деяких валютах суттєво. Може бути так, що краще платити щомісячно на 400 у.о. менше сьогодні, а умовно через 10-15 років на 800 у.о. більше.

Це не аксіома, але таке може бути, особливо якщо ФРС за період кредиту знову включить станок, як під час ковіду

А може бути і навпаки, людина взяла 30-річний кредит в 40 років. І їй краще більше погасити в період розквіту кар'єри, незважаючи на всілякі інфляції пізніше
The_Rebel
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