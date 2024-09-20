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The_Rebel написав:Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6% https://kept.com.ua/5hgw/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg
Думаю там не просто так згадали "витрати на адвокатів". Вочевидь, це неординарна покупка, тому й витрати такі - не на комісії і оформлення, а на юридичний супровід
Ще не бачив банку, які б відмовилися від початкової такої комісії за іпотекою) Яку клієнт принесе в клювику зразу в день оформлення своєї бажаної нерухомості, не особливо рахуючи втрати . Комісійний дохід - це один з найбажаніших для банку. Бо процентний - це ще треба вираховувати вартість грошей, за якою сам банк їх отримав. Тому думаю у цю суму все включено - і комісія, і юристи, і оцінка майна. А ще буде страхування майна щорічне, а ще страхування життя позичальника щорічне. І реальна (ефективна) ставка вмить гайне за десяточку)
The_Rebel написав:Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6% https://kept.com.ua/5hgw/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg
Думаю там не просто так згадали "витрати на адвокатів". Вочевидь, це неординарна покупка, тому й витрати такі - не на комісії і оформлення, а на юридичний супровід
Ще не бачив банку, які б відмовилися від початкової такої комісії за іпотекою) Яку клієнт принесе в клювику зразу в день оформлення своєї бажаної нерухомості, не особливо рахуючи втрати . Комісійний дохід - це один з найбажаніших для банку. Бо процентний - це ще треба вираховувати вартість грошей, за якою сам банк їх отримав. Тому думаю у цю суму все включено - і комісія, і юристи, і оцінка майна. А ще буде страхування майна щорічне, а ще страхування життя позичальника щорічне. І реальна (ефективна) ставка вмить гайне за десяточку)
Я не кажу що комісій немає, але ж не на рівні даунпейменту
akurt написав:[quote="5769074:Faceless"] Заява про "фінансово неграмотних людей" стає ще цікавіша
Клас! Не підкажете - це ті, що 'тупі', чи якісь інші?
Самому цікаво. Чекаємо на коментарі
Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися.[/quote]Що ви там жували? Що при повному достроковому погашенні у ануїтету буде більший залишок? Так і сума сплачених платежів при класичному буде більша, між іншим
BIGor написав:Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися.
Більша, але вартість грошей рахується у часі. У 99% випадків вона зменшується, в деяких валютах суттєво. Може бути так, що краще платити щомісячно на 400 у.о. менше сьогодні, а умовно через 10-15 років на 800 у.о. більше.
Це не аксіома, але таке може бути, особливо якщо ФРС за період кредиту знову включить станок, як під час ковіду
А може бути і навпаки, людина взяла 30-річний кредит в 40 років. І їй краще більше погасити в період розквіту кар'єри, незважаючи на всілякі інфляції пізніше
The_Rebel написав:Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6% https://kept.com.ua/5hgw/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg
Думаю там не просто так згадали "витрати на адвокатів". Вочевидь, це неординарна покупка, тому й витрати такі - не на комісії і оформлення, а на юридичний супровід
Та ні - купівля ординарна - як для всіх. Ну ось в США є таке поняття так "закриття угоди". Воно коштує грошей: це податок на купівлю нерухомості, оформлення всіх документів, оплата кадастрових вимірювань земельної ділянки, послуги фінансових адвокатів, комісія банку, занесення в реєстр нерухомості і таке інше. Інколи Продавець-Забудовник надає знижку - НЕ на ціну нерухомості, а саме "на закриття Угоди" - така сума може складали 10 000 доларів. Ще може надавати знижку в 2 000 доларів для кінцевої Угоди, якщо Покупець звернеться до рекомендованого фінансового адвоката - типу "якщо і підгодовувати - то своїх!"
akurt написав:Клас! Не підкажете - це ті, що 'тупі', чи якісь інші?
Самому цікаво. Чекаємо на коментарі
Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися.
переплата при ануїтеті більше, бо там пізніше гаситься тіло кредиту, відповідно відсотків набігає більше.
BIGor, вам три людини кажуть що класична схема й ануїтет коштують однаково. The_Rebel зробив розрахунок, Faceless перерахував, я ні - але за потреби за 10-15 хвилин накидаю формули в екселі. а ви, не зробивши розрахунків - чомусь сперечаєтесь. просто зверніть увагу
а з приводу ануїтету - дискусія почалась з моєї фрази, що не всі розуміють сенс ануїтету, тому роблять хибні висновки. гадаю багатьох плутає оця стандартна фраза, що при ануїтеті спочатку платиться більше відсотків, а в кінці більше тіла. але насправді механізм трохи інший.
BIGor написав:При ануітеті спочатку більша доля інтересу банку ніж тіла. Тобто при достроковому закритті ануітету тіло кредиту буде значне, а при класичній схемі - ні. Так що, є вигода?
Наприклад, кредит 120 тис. під 10% на 10 років. За ануїтетом у перший місяць відсотки будуть 1000. І за "класикою" відсотки за цей самий місяць будуть 1000. Тільки за ануїтетом треба погасити в цьому місяці, наприклад, 500 тіла, а за "класикою" 1000. Звичайно, погасити 1000 вигідніше, ніж 500. А ще вигідніше буде погасити цей кредит за 1 рік. Висновок: кредити строком більше 1 року беруть тільки фінансово неграмотні люди.
The_Rebel написав:Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6% https://kept.com.ua/5hgw/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg
Думаю там не просто так згадали "витрати на адвокатів". Вочевидь, це неординарна покупка, тому й витрати такі - не на комісії і оформлення, а на юридичний супровід
Та ні - купівля ординарна - як для всіх. Ну ось в США є таке поняття так "закриття угоди". Воно коштує грошей: це податок на купівлю нерухомості, оформлення всіх документів, оплата кадастрових вимірювань земельної ділянки, послуги фінансових адвокатів, комісія банку, занесення в реєстр нерухомості і таке інше. Інколи Продавець-Забудовник надає знижку - НЕ на ціну нерухомості, а саме "на закриття Угоди" - така сума може складали 10 000 доларів. Ще може надавати знижку в 2 000 доларів для кінцевої Угоди, якщо Покупець звернеться до рекомендованого фінансового адвоката - типу "якщо і підгодовувати - то своїх!"
Тоді якось не можу зрозуміти навіщо для простої покупки тре якісь адвокати.
Faceless написав:Та ні - купівля ординарна - як для всіх. Ну ось в США є таке поняття так "закриття угоди". Воно коштує грошей: це податок на купівлю нерухомості, оформлення всіх документів, оплата кадастрових вимірювань земельної ділянки, послуги фінансових адвокатів, комісія банку, занесення в реєстр нерухомості і таке інше. Інколи Продавець-Забудовник надає знижку - НЕ на ціну нерухомості, а саме "на закриття Угоди" - така сума може складали 10 000 доларів. Ще може надавати знижку в 2 000 доларів для кінцевої Угоди, якщо Покупець звернеться до рекомендованого фінансового адвоката - типу "якщо і підгодовувати - то своїх!"
Тоді якось не можу зрозуміти навіщо для простої покупки тре якісь адвокати.
а чого там найбільш оплачувані спеціальності - лікарі та юристи. там все через адвокатів
BIGor написав:При ануітеті спочатку більша доля інтересу банку ніж тіла. Тобто при достроковому закритті ануітету тіло кредиту буде значне, а при класичній схемі - ні. Так що, є вигода?
Наприклад, кредит 120 тис. під 10% на 10 років. За ануїтетом у перший місяць відсотки будуть 1000. І за "класикою" відсотки за цей самий місяць будуть 1000. Тільки за ануїтетом треба погасити в цьому місяці, наприклад, 500 тіла, а за "класикою" 1000. Звичайно, погасити 1000 вигідніше, ніж 500. А ще вигідніше буде погасити цей кредит за 1 рік. Висновок: кредити строком більше 1 року беруть тільки фінансово неграмотні люди.