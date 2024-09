Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2328232923302331> Додано: П'ят 20 вер, 2024 21:55 Faceless написав: The_Rebel написав: Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6%

https://kept.com.ua/5hgw/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6%

Думаю там не просто так згадали "витрати на адвокатів". Вочевидь, це неординарна покупка, тому й витрати такі - не на комісії і оформлення, а на юридичний супровід Думаю там не просто так згадали "витрати на адвокатів". Вочевидь, це неординарна покупка, тому й витрати такі - не на комісії і оформлення, а на юридичний супровід

Ще не бачив банку, які б відмовилися від початкової такої комісії за іпотекою) Яку клієнт принесе в клювику зразу в день оформлення своєї бажаної нерухомості, не особливо рахуючи втрати . Комісійний дохід - це один з найбажаніших для банку. Бо процентний - це ще треба вираховувати вартість грошей, за якою сам банк їх отримав. Тому думаю у цю суму все включено - і комісія, і юристи, і оцінка майна. А ще буде страхування майна щорічне, а ще страхування життя позичальника щорічне. І реальна (ефективна) ставка вмить гайне за десяточку) Ще не бачив банку, які б відмовилися від початкової такої комісії за іпотекою) Яку клієнт принесе в клювику зразу в день оформлення своєї бажаної нерухомості, не особливо рахуючи втрати. Комісійний дохід - це один з найбажаніших для банку. Бо процентний - це ще треба вираховувати вартість грошей, за якою сам банк їх отримав. Тому думаю у цю суму все включено - і комісія, і юристи, і оцінка майна. А ще буде страхування майна щорічне, а ще страхування життя позичальника щорічне. І реальна (ефективна) ставка вмить гайне за десяточку) The_Rebel

Повідомлень: 425 З нами з: 01.06.19 Подякував: 23 раз. Подякували: 102 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:01 Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: Faceless написав: The_Rebel написав: Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6%

https://kept.com.ua/5hgw/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6%

Думаю там не просто так згадали "витрати на адвокатів". Вочевидь, це неординарна покупка, тому й витрати такі - не на комісії і оформлення, а на юридичний супровід Думаю там не просто так згадали "витрати на адвокатів". Вочевидь, це неординарна покупка, тому й витрати такі - не на комісії і оформлення, а на юридичний супровід

Ще не бачив банку, які б відмовилися від початкової такої комісії за іпотекою) Яку клієнт принесе в клювику зразу в день оформлення своєї бажаної нерухомості, не особливо рахуючи втрати . Комісійний дохід - це один з найбажаніших для банку. Бо процентний - це ще треба вираховувати вартість грошей, за якою сам банк їх отримав. Тому думаю у цю суму все включено - і комісія, і юристи, і оцінка майна. А ще буде страхування майна щорічне, а ще страхування життя позичальника щорічне. І реальна (ефективна) ставка вмить гайне за десяточку) Ще не бачив банку, які б відмовилися від початкової такої комісії за іпотекою) Яку клієнт принесе в клювику зразу в день оформлення своєї бажаної нерухомості, не особливо рахуючи втрати. Комісійний дохід - це один з найбажаніших для банку. Бо процентний - це ще треба вираховувати вартість грошей, за якою сам банк їх отримав. Тому думаю у цю суму все включено - і комісія, і юристи, і оцінка майна. А ще буде страхування майна щорічне, а ще страхування життя позичальника щорічне. І реальна (ефективна) ставка вмить гайне за десяточку) Я не кажу що комісій немає, але ж не на рівні даунпейменту Я не кажу що комісій немає, але ж не на рівні даунпейменту Faceless

Модератор Повідомлень: 35288 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1455 раз. Подякували: 8031 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:08 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: akurt написав: [quote="5769074:Faceless"]

Заява про "фінансово неграмотних людей" стає ще цікавіша [quote="5769074:Faceless"]Заява про "фінансово неграмотних людей" стає ще цікавіша

Клас!

Не підкажете - це ті, що 'тупі', чи якісь інші? Клас!Не підкажете - це ті, що 'тупі', чи якісь інші? Самому цікаво.

Чекаємо на коментарі Самому цікаво.Чекаємо на коментарі

Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися.[/quote]Що ви там жували? Що при повному достроковому погашенні у ануїтету буде більший залишок? Так і сума сплачених платежів при класичному буде більша, між іншим Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися.[/quote]Що ви там жували? Що при повному достроковому погашенні у ануїтету буде більший залишок? Так і сума сплачених платежів при класичному буде більша, між іншим Faceless

Модератор Повідомлень: 35288 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1455 раз. Подякували: 8031 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:08 BIGor написав: Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися. Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися.



Більша, але вартість грошей рахується у часі. У 99% випадків вона зменшується, в деяких валютах суттєво. Може бути так, що краще платити щомісячно на 400 у.о. менше сьогодні, а умовно через 10-15 років на 800 у.о. більше.



Це не аксіома, але таке може бути, особливо якщо ФРС за період кредиту знову включить станок, як під час ковіду



А може бути і навпаки, людина взяла 30-річний кредит в 40 років. І їй краще більше погасити в період розквіту кар'єри, незважаючи на всілякі інфляції пізніше Більша, але вартість грошей рахується у часі. У 99% випадків вона зменшується, в деяких валютах суттєво. Може бути так, що краще платити щомісячно на 400 у.о. менше сьогодні, а умовно через 10-15 років на 800 у.о. більше.Це не аксіома, але таке може бути, особливо якщо ФРС за період кредиту знову включить станок, як під час ковідуА може бути і навпаки, людина взяла 30-річний кредит в 40 років. І їй краще більше погасити в період розквіту кар'єри, незважаючи на всілякі інфляції пізніше The_Rebel

Повідомлень: 425 З нами з: 01.06.19 Подякував: 23 раз. Подякували: 102 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:32 Faceless написав: The_Rebel написав: Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6%

https://kept.com.ua/5hgw/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6%

Думаю там не просто так згадали "витрати на адвокатів". Вочевидь, це неординарна покупка, тому й витрати такі - не на комісії і оформлення, а на юридичний супровід Думаю там не просто так згадали "витрати на адвокатів". Вочевидь, це неординарна покупка, тому й витрати такі - не на комісії і оформлення, а на юридичний супровід



Та ні - купівля ординарна - як для всіх.

Ну ось в США є таке поняття так "закриття угоди".

Воно коштує грошей: це податок на купівлю нерухомості, оформлення всіх документів, оплата кадастрових вимірювань земельної ділянки, послуги фінансових адвокатів, комісія банку, занесення в реєстр нерухомості і таке інше.

Інколи Продавець-Забудовник надає знижку - НЕ на ціну нерухомості, а саме "на закриття Угоди" - така сума може складали 10 000 доларів.

Ще може надавати знижку в 2 000 доларів для кінцевої Угоди, якщо Покупець звернеться до рекомендованого фінансового адвоката - типу "якщо і підгодовувати - то своїх!" Та ні - купівля- як для всіх.Ну ось в США є таке поняття так "Воно коштує грошей: це податок на купівлю нерухомості, оформлення всіх документів, оплата кадастрових вимірювань земельної ділянки, послуги фінансових адвокатів, комісія банку, занесення в реєстр нерухомості і таке інше.Інколи Продавець-Забудовник надає знижку - НЕ на ціну нерухомості, а саме "на закриття Угоди" - така сума може складали 10 000 доларів.Ще може надавати знижку в 2 000 доларів для кінцевої Угоди, якщо Покупець звернеться до рекомендованого фінансового адвоката - типу "якщо і підгодовувати - то своїх!" akurt

Повідомлень: 10072 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3701 раз. Подякували: 1310 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:39 BIGor написав: Faceless написав: akurt написав: Клас!

Не підкажете - це ті, що 'тупі', чи якісь інші? Самому цікаво.

Чекаємо на коментарі Самому цікаво.Чекаємо на коментарі

Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися. Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися.

переплата при ануїтеті більше, бо там пізніше гаситься тіло кредиту, відповідно відсотків набігає більше.



BIGor, вам три людини кажуть що класична схема й ануїтет коштують однаково. The_Rebel зробив розрахунок, Faceless перерахував, я ні - але за потреби за 10-15 хвилин накидаю формули в екселі. а ви, не зробивши розрахунків - чомусь сперечаєтесь. просто зверніть увагу



а з приводу ануїтету - дискусія почалась з моєї фрази, що не всі розуміють сенс ануїтету, тому роблять хибні висновки. гадаю багатьох плутає оця стандартна фраза, що при ануїтеті спочатку платиться більше відсотків, а в кінці більше тіла. але насправді механізм трохи інший. переплата при ануїтеті більше, бо там пізніше гаситься тіло кредиту, відповідно відсотків набігає більше., вам три людини кажуть що класична схема й ануїтет коштують однаково.зробив розрахунок,перерахував, я ні - але за потреби за 10-15 хвилин накидаю формули в екселі. а ви, не зробивши розрахунків - чомусь сперечаєтесь. просто зверніть увагуа з приводу ануїтету - дискусія почалась з моєї фрази, що не всі розуміють сенс ануїтету, тому роблять хибні висновки. гадаю багатьох плутає оця стандартна фраза, що при ануїтеті спочатку платиться більше відсотків, а в кінці більше тіла. але насправді механізм трохи інший. Shaman

Повідомлень: 6813 З нами з: 29.09.19 Подякував: 655 раз. Подякували: 1481 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:42 BIGor написав: При ануітеті спочатку більша доля інтересу банку ніж тіла. Тобто при достроковому закритті ануітету тіло кредиту буде значне, а при класичній схемі - ні. Так що, є вигода? При ануітеті спочатку більша доля інтересу банку ніж тіла. Тобто при достроковому закритті ануітету тіло кредиту буде значне, а при класичній схемі - ні. Так що, є вигода?

Наприклад, кредит 120 тис. під 10% на 10 років. За ануїтетом у перший місяць відсотки будуть 1000. І за "класикою" відсотки за цей самий місяць будуть 1000. Тільки за ануїтетом треба погасити в цьому місяці, наприклад, 500 тіла, а за "класикою" 1000. Звичайно, погасити 1000 вигідніше, ніж 500. А ще вигідніше буде погасити цей кредит за 1 рік. Висновок: кредити строком більше 1 року беруть тільки фінансово неграмотні люди. Наприклад, кредит 120 тис. під 10% на 10 років. За ануїтетом у перший місяць відсотки будуть 1000. І за "класикою" відсотки за цей самий місяць будуть 1000. Тільки за ануїтетом треба погасити в цьому місяці, наприклад, 500 тіла, а за "класикою" 1000. Звичайно, погасити 1000 вигідніше, ніж 500. А ще вигідніше буде погасити цей кредит за 1 рік. Висновок: кредити строком більше 1 року беруть тільки фінансово неграмотні люди. Gastarbaiter Повідомлень: 3374 З нами з: 26.02.18 Подякував: 681 раз. Подякували: 558 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:42 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Faceless написав: The_Rebel написав: Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6%

https://kept.com.ua/5hgw/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6%

Думаю там не просто так згадали "витрати на адвокатів". Вочевидь, це неординарна покупка, тому й витрати такі - не на комісії і оформлення, а на юридичний супровід Думаю там не просто так згадали "витрати на адвокатів". Вочевидь, це неординарна покупка, тому й витрати такі - не на комісії і оформлення, а на юридичний супровід



Та ні - купівля ординарна - як для всіх.

Ну ось в США є таке поняття так "закриття угоди".

Воно коштує грошей: це податок на купівлю нерухомості, оформлення всіх документів, оплата кадастрових вимірювань земельної ділянки, послуги фінансових адвокатів, комісія банку, занесення в реєстр нерухомості і таке інше.

Інколи Продавець-Забудовник надає знижку - НЕ на ціну нерухомості, а саме "на закриття Угоди" - така сума може складали 10 000 доларів.

Ще може надавати знижку в 2 000 доларів для кінцевої Угоди, якщо Покупець звернеться до рекомендованого фінансового адвоката - типу "якщо і підгодовувати - то своїх!" Та ні - купівля- як для всіх.Ну ось в США є таке поняття так "Воно коштує грошей: це податок на купівлю нерухомості, оформлення всіх документів, оплата кадастрових вимірювань земельної ділянки, послуги фінансових адвокатів, комісія банку, занесення в реєстр нерухомості і таке інше.Інколи Продавець-Забудовник надає знижку - НЕ на ціну нерухомості, а саме "на закриття Угоди" - така сума може складали 10 000 доларів.Ще може надавати знижку в 2 000 доларів для кінцевої Угоди, якщо Покупець звернеться до рекомендованого фінансового адвоката - типу "якщо і підгодовувати - то своїх!" Тоді якось не можу зрозуміти навіщо для простої покупки тре якісь адвокати. Тоді якось не можу зрозуміти навіщо для простої покупки тре якісь адвокати. Faceless

Модератор Повідомлень: 35288 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1455 раз. Подякували: 8031 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:46 Faceless написав: akurt написав: Faceless написав: Та ні - купівля ординарна - як для всіх.

Ну ось в США є таке поняття так "закриття угоди".

Воно коштує грошей: це податок на купівлю нерухомості, оформлення всіх документів, оплата кадастрових вимірювань земельної ділянки, послуги фінансових адвокатів, комісія банку, занесення в реєстр нерухомості і таке інше.

Інколи Продавець-Забудовник надає знижку - НЕ на ціну нерухомості, а саме "на закриття Угоди" - така сума може складали 10 000 доларів.

Ще може надавати знижку в 2 000 доларів для кінцевої Угоди, якщо Покупець звернеться до рекомендованого фінансового адвоката - типу "якщо і підгодовувати - то своїх!" Та ні - купівля- як для всіх.Ну ось в США є таке поняття так "Воно коштує грошей: це податок на купівлю нерухомості, оформлення всіх документів, оплата кадастрових вимірювань земельної ділянки, послуги фінансових адвокатів, комісія банку, занесення в реєстр нерухомості і таке інше.Інколи Продавець-Забудовник надає знижку - НЕ на ціну нерухомості, а саме "на закриття Угоди" - така сума може складали 10 000 доларів.Ще може надавати знижку в 2 000 доларів для кінцевої Угоди, якщо Покупець звернеться до рекомендованого фінансового адвоката - типу "якщо і підгодовувати - то своїх!" Тоді якось не можу зрозуміти навіщо для простої покупки тре якісь адвокати. Тоді якось не можу зрозуміти навіщо для простої покупки тре якісь адвокати.

а чого там найбільш оплачувані спеціальності - лікарі та юристи. там все через адвокатів а чого там найбільш оплачувані спеціальності - лікарі та юристи. там все через адвокатів Shaman

Повідомлень: 6813 З нами з: 29.09.19 Подякував: 655 раз. Подякували: 1481 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:11 Gastarbaiter написав: BIGor написав: При ануітеті спочатку більша доля інтересу банку ніж тіла. Тобто при достроковому закритті ануітету тіло кредиту буде значне, а при класичній схемі - ні. Так що, є вигода? При ануітеті спочатку більша доля інтересу банку ніж тіла. Тобто при достроковому закритті ануітету тіло кредиту буде значне, а при класичній схемі - ні. Так що, є вигода?

Наприклад, кредит 120 тис. під 10% на 10 років. За ануїтетом у перший місяць відсотки будуть 1000. І за "класикою" відсотки за цей самий місяць будуть 1000. Тільки за ануїтетом треба погасити в цьому місяці, наприклад, 500 тіла, а за "класикою" 1000. Звичайно, погасити 1000 вигідніше, ніж 500. А ще вигідніше буде погасити цей кредит за 1 рік. Висновок: кредити строком більше 1 року беруть тільки фінансово неграмотні люди. Наприклад, кредит 120 тис. під 10% на 10 років. За ануїтетом у перший місяць відсотки будуть 1000. І за "класикою" відсотки за цей самий місяць будуть 1000. Тільки за ануїтетом треба погасити в цьому місяці, наприклад, 500 тіла, а за "класикою" 1000. Звичайно, погасити 1000 вигідніше, ніж 500. А ще вигідніше буде погасити цей кредит за 1 рік. Висновок: кредити строком більше 1 року беруть тільки фінансово неграмотні люди.

Ну тисячі мух не можуть помилятись. Ну тисячі мух не можуть помилятись. BIGor

Повідомлень: 9340 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1366 раз. Подякували: 1766 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2328232923302331> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор