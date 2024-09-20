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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:13
BIGor написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав:
При ануітеті спочатку більша доля інтересу банку ніж тіла. Тобто при достроковому закритті ануітету тіло кредиту буде значне, а при класичній схемі - ні. Так що, є вигода?
Наприклад, кредит 120 тис. під 10% на 10 років. За ануїтетом у перший місяць відсотки будуть 1000. І за "класикою" відсотки за цей самий місяць будуть 1000. Тільки за ануїтетом треба погасити в цьому місяці, наприклад, 500 тіла, а за "класикою" 1000. Звичайно, погасити 1000 вигідніше, ніж 500. А ще вигідніше буде погасити цей кредит за 1 рік. Висновок: кредити строком більше 1 року беруть тільки фінансово неграмотні люди.
Ну тисячі мух не можуть помилятись.
Аргументація на рівні аудитора з біг-4
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Faceless
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:22
akurt написав: Faceless написав:
Заява про "фінансово неграмотних людей
" стає ще цікавіша
Клас!
Не підкажете - це ті, що 'тупі', чи якісь інші?
Не всегда НЕзнание таблицы умножения и курса математики 6-9классов означает то, что пересичный не найдёт то место, где тухес его будет 24/7 в тепле, а джип с салона всегда свеж и на гарантии.
Как говорят в Диёвке - "наглость-второе счастье", и ИгрВалерьич с Борюсиком и командой кооператива "Менора" это доказали.
Ну а кредиты надо брать пока дают, а потом разберёмся кто будет какой в очереди "ну отдайте хоть шо нибудь..."
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:24
барабашов написав: akurt написав: Faceless написав:
Заява про "фінансово неграмотних людей
" стає ще цікавіша
Клас!
Не підкажете - це ті, що 'тупі', чи якісь інші?
Не всегда НЕзнание таблицы умножения и курса математики 6-9классов означает то, что пересичный не найдёт то место, где тухес его будет 24/7 в тепле, а джип с салона всегда свеж и на гарантии.
Как говорят в Диёвке - "наглость-второе счастье", и ИгрВалерьич с Борюсиком и командой кооператива "Менора" это доказали.
Ну а кредиты надо брать пока дают, а потом разберёмся кто будет какой в очереди "ну отдайте хоть шо нибудь..."
наскільки я розумію багато хто так й втратив бізнес/майно, коли спробував не віддати кредити Привату часів ІВК
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:36
The_Rebel написав:
Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення?
Нещодавна дивися відео якихось імігрантів про те, як вони купували дім в Німеччині. Стосовно питання витрат висновок майже той самий: готуйтесь викласти на "накладні витрати" десь тисяч 50 євро. Податки, комісії, оформлення, витяги і таке інше. Всі хочуть заробити, і найдивовижніше, що всі інші якось дозволили такому статись, що всі ці "трудяги" свої хотєлкі втілили у обов'язок. І якщо сам кредит - це всеж-таки ваш майбутній капітал, то ось ці додаткові витрати - це просто "в нікуди". Не розумію цього. Між іншим, такі високі видатки вбивають ідею з часом переїхати до більшого (або й меншого) будинку. Бо витрати на оформлення доведеться нести знову, а попередні ніхто не поверне.
Однак, там ці витрати включають до кредиту.
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:37
Дюрі-бачі написав:
Правду тут кажуть про "чужий монастирь". Для мене не лочгічно чому вони не їдуть на заробітки в Силіконову долину щоб 3-5 років попахати поживши в "картонній коробці" і за зароблені гроші купити будиночок як тут описали без переплат.
Мабуть, не хочуть "в картонній коробці", а хочуть по-людськи.
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:39
Faceless написав:
Тоді якось не можу зрозуміти навіщо для простої покупки тре якісь адвокати.
В кожній країні свої особливосіті, інколи дивні.
Я перед цим багато рокі розказував - але ж слухали голожопих збоченців, які аналізуали колір моїх трусів - що найкраща країна для інветицій - то Туречична: ніхто не питає звідки ти витягнув гроші, де заробив, ніякі ні адвокати, ні юристи, ні рієлтори НЕ потрібні - все оформлює за 15 хвилин Державний кадастровий центр - і ви - васник квартири на курорті. Збоченці та вдарені по голові порожнім мішком із-за рогу вулиці аж сатаніли. І правили бал на цьому форумі.
Зараз вивчаю систему у Франції - свої таргани: бал править НОТАРІУС.
Він готує угоду на протязі 3-х (!) місяців бо ретельно все перевіряє - в тому числі - звідки наші українці привезли - ви ж всі про це знаєете - валізи/мішки/виварки грошей.
Його гонорар - орієнтовно 15 000 євро.
Гонорар рієлтору сплачує продавець.
Так що можна заплатити і 60 000 доларів - і залишитися голим і босим.
Як в ці дні залишилася одна українська родина, яка вже притягнула з України контейнер (!) смарагдів, скрипок Страдіварі, діамантів та іншого - а нотаріус її мрію про палац (а тут таких багато - я сьогодні три відвідав - в тому числі поруч з будинком Д"Артантьяна) - заблокував.
Плаче і не знає що робити... хоч вези валізи купюр в Україну...
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:42
akurt написав: Faceless написав:
Тоді якось не можу зрозуміти навіщо для простої покупки тре якісь адвокати.
В кожній країні свої особливосіті, інколи дивні.
Я перед цим багато рокі розказував - але ж слухали голожопих збоченців, які аналізуали колір моїх трусів - що найкраща країна для інветицій - то Туречична: ніхто не питає звідки ти витягнув гроші, де заробив, ніякі ні адвокати, ні юристи, ні рієлтори НЕ потрібні
- все оформлює за 15 хвилин Державний кадастровий центр - і ви - васник квартири на курорті
. Збоченці та вдарені по голові порожнім мішком із-за рогу вулиці аж сатаніли. І правили бал на цьому форумі.
...
а скільки залишилось власниками квартир після землетрусу?..
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:48
А що це хіба хвилює власника панельки площею в 39,6 кв.м, отриманої від КПРС безкоштовно, бо не мав кеби заробити на щось пристойне?
Хоч мовчки не позорьте себе, знавець "Економіки по-простому" та землетрусів там, де ніколи в житті не був і вже ніколи - слава Богу - перехрестимося - в житті не буде....
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