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#<1 ... 2329233023312332> Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:13 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав: При ануітеті спочатку більша доля інтересу банку ніж тіла. Тобто при достроковому закритті ануітету тіло кредиту буде значне, а при класичній схемі - ні. Так що, є вигода? При ануітеті спочатку більша доля інтересу банку ніж тіла. Тобто при достроковому закритті ануітету тіло кредиту буде значне, а при класичній схемі - ні. Так що, є вигода?

Наприклад, кредит 120 тис. під 10% на 10 років. За ануїтетом у перший місяць відсотки будуть 1000. І за "класикою" відсотки за цей самий місяць будуть 1000. Тільки за ануїтетом треба погасити в цьому місяці, наприклад, 500 тіла, а за "класикою" 1000. Звичайно, погасити 1000 вигідніше, ніж 500. А ще вигідніше буде погасити цей кредит за 1 рік. Висновок: кредити строком більше 1 року беруть тільки фінансово неграмотні люди. Наприклад, кредит 120 тис. під 10% на 10 років. За ануїтетом у перший місяць відсотки будуть 1000. І за "класикою" відсотки за цей самий місяць будуть 1000. Тільки за ануїтетом треба погасити в цьому місяці, наприклад, 500 тіла, а за "класикою" 1000. Звичайно, погасити 1000 вигідніше, ніж 500. А ще вигідніше буде погасити цей кредит за 1 рік. Висновок: кредити строком більше 1 року беруть тільки фінансово неграмотні люди.

Ну тисячі мух не можуть помилятись. Ну тисячі мух не можуть помилятись. Аргументація на рівні аудитора з біг-4 Аргументація на рівні аудитора з біг-4 Faceless

Модератор Повідомлень: 35288 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1455 раз. Подякували: 8031 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:22 akurt написав: Faceless написав: Заява про "фінансово неграмотних людей" стає ще цікавіша Заява про "фінансово неграмотних людей" стає ще цікавіша

Клас!

Не підкажете - це ті, що 'тупі', чи якісь інші? Клас!Не підкажете - це ті, що 'тупі', чи якісь інші?

Не всегда НЕзнание таблицы умножения и курса математики 6-9классов означает то, что пересичный не найдёт то место, где тухес его будет 24/7 в тепле, а джип с салона всегда свеж и на гарантии.

Как говорят в Диёвке - "наглость-второе счастье", и ИгрВалерьич с Борюсиком и командой кооператива "Менора" это доказали.

Ну а кредиты надо брать пока дают, а потом разберёмся кто будет какой в очереди "ну отдайте хоть шо нибудь..." Не всегда НЕзнание таблицы умножения и курса математики 6-9классов означает то, что пересичный не найдёт то место, где тухес его будет 24/7 в тепле, а джип с салона всегда свеж и на гарантии.Как говорят в Диёвке - "наглость-второе счастье", и ИгрВалерьич с Борюсиком и командой кооператива "Менора" это доказали.Ну а кредиты надо брать пока дают, а потом разберёмся кто будет какой в очереди "ну отдайте хоть шо нибудь..." барабашов Повідомлень: 4351 З нами з: 16.06.15 Подякував: 279 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:24 барабашов написав: akurt написав: Faceless написав: Заява про "фінансово неграмотних людей" стає ще цікавіша Заява про "фінансово неграмотних людей" стає ще цікавіша

Клас!

Не підкажете - це ті, що 'тупі', чи якісь інші? Клас!Не підкажете - це ті, що 'тупі', чи якісь інші?

Не всегда НЕзнание таблицы умножения и курса математики 6-9классов означает то, что пересичный не найдёт то место, где тухес его будет 24/7 в тепле, а джип с салона всегда свеж и на гарантии.

Как говорят в Диёвке - "наглость-второе счастье", и ИгрВалерьич с Борюсиком и командой кооператива "Менора" это доказали.

Ну а кредиты надо брать пока дают, а потом разберёмся кто будет какой в очереди "ну отдайте хоть шо нибудь..." Не всегда НЕзнание таблицы умножения и курса математики 6-9классов означает то, что пересичный не найдёт то место, где тухес его будет 24/7 в тепле, а джип с салона всегда свеж и на гарантии.Как говорят в Диёвке - "наглость-второе счастье", и ИгрВалерьич с Борюсиком и командой кооператива "Менора" это доказали.Ну а кредиты надо брать пока дают, а потом разберёмся кто будет какой в очереди "ну отдайте хоть шо нибудь..."

наскільки я розумію багато хто так й втратив бізнес/майно, коли спробував не віддати кредити Привату часів ІВК наскільки я розумію багато хто так й втратив бізнес/майно, коли спробував не віддати кредити Привату часів ІВК Shaman

Повідомлень: 6813 З нами з: 29.09.19 Подякував: 655 раз. Подякували: 1481 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:36 The_Rebel написав: Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Нещодавна дивися відео якихось імігрантів про те, як вони купували дім в Німеччині. Стосовно питання витрат висновок майже той самий: готуйтесь викласти на "накладні витрати" десь тисяч 50 євро. Податки, комісії, оформлення, витяги і таке інше. Всі хочуть заробити, і найдивовижніше, що всі інші якось дозволили такому статись, що всі ці "трудяги" свої хотєлкі втілили у обов'язок. І якщо сам кредит - це всеж-таки ваш майбутній капітал, то ось ці додаткові витрати - це просто "в нікуди". Не розумію цього. Між іншим, такі високі видатки вбивають ідею з часом переїхати до більшого (або й меншого) будинку. Бо витрати на оформлення доведеться нести знову, а попередні ніхто не поверне.

Однак, там ці витрати включають до кредиту. Нещодавна дивися відео якихось імігрантів про те, як вони купували дім в Німеччині. Стосовно питання витрат висновок майже той самий: готуйтесь викласти на "накладні витрати" десь тисяч 50 євро. Податки, комісії, оформлення, витяги і таке інше. Всі хочуть заробити, і найдивовижніше, що всі інші якось дозволили такому статись, що всі ці "трудяги" свої хотєлкі втілили у обов'язок. І якщо сам кредит - це всеж-таки ваш майбутній капітал, то ось ці додаткові витрати - це просто "в нікуди". Не розумію цього. Між іншим, такі високі видатки вбивають ідею з часом переїхати до більшого (або й меншого) будинку. Бо витрати на оформлення доведеться нести знову, а попередні ніхто не поверне.Однак, там ці витрати включають до кредиту. M-Audio Повідомлень: 3145 З нами з: 23.03.11 Подякував: 592 раз. Подякували: 441 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:37 Дюрі-бачі написав: Правду тут кажуть про "чужий монастирь". Для мене не лочгічно чому вони не їдуть на заробітки в Силіконову долину щоб 3-5 років попахати поживши в "картонній коробці" і за зароблені гроші купити будиночок як тут описали без переплат. Правду тут кажуть про "чужий монастирь". Для мене не лочгічно чому вони не їдуть на заробітки в Силіконову долину щоб 3-5 років попахати поживши в "картонній коробці" і за зароблені гроші купити будиночок як тут описали без переплат. Мабуть, не хочуть "в картонній коробці", а хочуть по-людськи. Мабуть, не хочуть "в картонній коробці", а хочуть по-людськи. M-Audio Повідомлень: 3145 З нами з: 23.03.11 Подякував: 592 раз. Подякували: 441 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:39 Faceless написав: Тоді якось не можу зрозуміти навіщо для простої покупки тре якісь адвокати. Тоді якось не можу зрозуміти навіщо для простої покупки тре якісь адвокати.

В кожній країні свої особливосіті, інколи дивні.



Я перед цим багато рокі розказував - але ж слухали голожопих збоченців, які аналізуали колір моїх трусів - що найкраща країна для інветицій - то Туречична: ніхто не питає звідки ти витягнув гроші, де заробив, ніякі ні адвокати, ні юристи, ні рієлтори НЕ потрібні - все оформлює за 15 хвилин Державний кадастровий центр - і ви - васник квартири на курорті. Збоченці та вдарені по голові порожнім мішком із-за рогу вулиці аж сатаніли. І правили бал на цьому форумі.



Зараз вивчаю систему у Франції - свої таргани: бал править НОТАРІУС.

Він готує угоду на протязі 3-х (!) місяців бо ретельно все перевіряє - в тому числі - звідки наші українці привезли - ви ж всі про це знаєете - валізи/мішки/виварки грошей.

Його гонорар - орієнтовно 15 000 євро.

Гонорар рієлтору сплачує продавець.



Так що можна заплатити і 60 000 доларів - і залишитися голим і босим.

Як в ці дні залишилася одна українська родина, яка вже притягнула з України контейнер (!) смарагдів, скрипок Страдіварі, діамантів та іншого - а нотаріус її мрію про палац (а тут таких багато - я сьогодні три відвідав - в тому числі поруч з будинком Д"Артантьяна) - заблокував.

Плаче і не знає що робити... хоч вези валізи купюр в Україну... В кожній країні свої особливосіті, інколи дивні.Я перед цим багато рокі розказував - але ж слухали голожопих збоченців, які аналізуали колір моїх трусів - що найкраща країна для інветицій - то Туречична: ніхто не питає звідки ти витягнув гроші, де заробив, ніякі ні адвокати, ні юристи, ні рієлтори НЕ потрібні - все оформлює за 15 хвилин Державний кадастровий центр - і ви - васник квартири на курорті. Збоченці та вдарені по голові порожнім мішком із-за рогу вулиці аж сатаніли. І правили бал на цьому форумі.Зараз вивчаю систему у Франції - свої таргани: бал править НОТАРІУС.Він готує угоду на протязі 3-х (!) місяців бо ретельно все перевіряє - в тому числі - звідки наші українці привезли - ви ж всі про це знаєете -Його гонорар - орієнтовно 15 000 євро.Гонорар рієлтору сплачує продавець.Так що можна заплатити і 60 000 доларів - і залишитися голим і босим.Як в ці дні залишилася одна українська родина, яка вже притягнула з України контейнер (!) смарагдів, скрипок Страдіварі, діамантів та іншого - а нотаріус її мрію про палац (а тут таких багато - я сьогодні три відвідав - в тому числі поруч з будинком Д"Артантьяна) - заблокував.Плаче і не знає що робити... хоч вези валізи купюр в Україну... akurt

Повідомлень: 10072 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3704 раз. Подякували: 1310 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:42 akurt написав: Faceless написав: Тоді якось не можу зрозуміти навіщо для простої покупки тре якісь адвокати. Тоді якось не можу зрозуміти навіщо для простої покупки тре якісь адвокати.

В кожній країні свої особливосіті, інколи дивні.



Я перед цим багато рокі розказував - але ж слухали голожопих збоченців, які аналізуали колір моїх трусів - що найкраща країна для інветицій - то Туречична: ніхто не питає звідки ти витягнув гроші, де заробив, ніякі ні адвокати, ні юристи, ні рієлтори НЕ потрібні - все оформлює за 15 хвилин Державний кадастровий центр - і ви - васник квартири на курорті. Збоченці та вдарені по голові порожнім мішком із-за рогу вулиці аж сатаніли. І правили бал на цьому форумі.

... В кожній країні свої особливосіті, інколи дивні.Я перед цим багато рокі розказував - але ж слухали голожопих збоченців, які аналізуали колір моїх трусів - що найкраща країна для інветицій - то Туречична: ніхто не питає звідки ти витягнув гроші, де заробив,- все оформлює за 15 хвилин Державний кадастровий центр -. Збоченці та вдарені по голові порожнім мішком із-за рогу вулиці аж сатаніли. І правили бал на цьому форумі....

а скільки залишилось власниками квартир після землетрусу?.. а скільки залишилось власниками квартир після землетрусу?.. Shaman

Повідомлень: 6813 З нами з: 29.09.19 Подякував: 655 раз. Подякували: 1481 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:48 Я так розумію, що власника панельки площею в 39,6 кв.м, отриманої від КПРС безкоштовно, це більше хвилює, ніж збереження життя та домівок українців в Києві та в Харкові?

Пан путін аплодує наявності в Україні таких "інтересуантів".

Тьху... akurt

Повідомлень: 10072 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3704 раз. Подякували: 1310 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 00:13 M-Audio написав: Нещодавна дивися відео якихось імігрантів про те, як вони купували дім в Німеччині. Стосовно питання витрат висновок майже той самий: готуйтесь викласти на "накладні витрати" десь тисяч 50 євро. Податки, комісії, оформлення, витяги і таке інше. Нещодавна дивися відео якихось імігрантів про те, як вони купували дім в Німеччині. Стосовно питання витрат висновок майже той самий: готуйтесь викласти на "накладні витрати" десь тисяч 50 євро. Податки, комісії, оформлення, витяги і таке інше.

Це звіздець! У мене вийшло 2% (3куо) комісія ріелтора, ще десь біля 700 дол. нотаріусу. Оскільки це перше житло у Польщі, то податок не стягувався. Так би ще 2% було. Ось і усі витрати. Це звіздець! У мене вийшло 2% (3куо) комісія ріелтора, ще десь біля 700 дол. нотаріусу. Оскільки це перше житло у Польщі, то податок не стягувався. Так би ще 2% було. Ось і усі витрати. Gastarbaiter Повідомлень: 3375 З нами з: 26.02.18 Подякував: 681 раз. Подякували: 558 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 01:11 Faceless написав: BIGor написав: Gastarbaiter написав: Наприклад, кредит 120 тис. під 10% на 10 років. За ануїтетом у перший місяць відсотки будуть 1000. І за "класикою" відсотки за цей самий місяць будуть 1000. Тільки за ануїтетом треба погасити в цьому місяці, наприклад, 500 тіла, а за "класикою" 1000. Звичайно, погасити 1000 вигідніше, ніж 500. А ще вигідніше буде погасити цей кредит за 1 рік. Висновок: кредити строком більше 1 року беруть тільки фінансово неграмотні люди. Наприклад, кредит 120 тис. під 10% на 10 років. За ануїтетом у перший місяць відсотки будуть 1000. І за "класикою" відсотки за цей самий місяць будуть 1000. Тільки за ануїтетом треба погасити в цьому місяці, наприклад, 500 тіла, а за "класикою" 1000. Звичайно, погасити 1000 вигідніше, ніж 500. А ще вигідніше буде погасити цей кредит за 1 рік. Висновок: кредити строком більше 1 року беруть тільки фінансово неграмотні люди.

Ну тисячі мух не можуть помилятись. Ну тисячі мух не можуть помилятись. Аргументація на рівні аудитора з біг-4 Аргументація на рівні аудитора з біг-4

Аргументація була вище, але деякі так звані "модератори" фінанс.юа читати не вміють. Ну і звістно перехід на особистості, коли закінчуються думки - особлива риса тутешніх модераторів (які ще і читати правила форуму не вміють) Аргументація була вище, але деякі так звані "модератори" фінанс.юа читати не вміють. Ну і звістно перехід на особистості, коли закінчуються думки - особлива риса тутешніх модераторів (які ще і читати правила форуму не вміють) BIGor

Повідомлень: 9343 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1366 раз. Подякували: 1766 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2329233023312332> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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