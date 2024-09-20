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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 вер, 2024 01:17
Gastarbaiter написав: M-Audio написав:
Нещодавна дивися відео якихось імігрантів про те, як вони купували дім в Німеччині. Стосовно питання витрат висновок майже той самий: готуйтесь викласти на "накладні витрати" десь тисяч 50 євро. Податки, комісії, оформлення, витяги і таке інше.
Це звіздець! У мене вийшло 2% (3куо) комісія ріелтора, ще десь біля 700 дол. нотаріусу. Оскільки це перше житло у Польщі, то податок не стягувався. Так би ще 2% було. Ось і усі витрати.
Якщо у забудовника купляєте, по ідеї теж нема того податку 2%.
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BIGor
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