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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2329233023312332
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 01:17

  Gastarbaiter написав:
  M-Audio написав:Нещодавна дивися відео якихось імігрантів про те, як вони купували дім в Німеччині. Стосовно питання витрат висновок майже той самий: готуйтесь викласти на "накладні витрати" десь тисяч 50 євро. Податки, комісії, оформлення, витяги і таке інше.

Це звіздець! У мене вийшло 2% (3куо) комісія ріелтора, ще десь біля 700 дол. нотаріусу. Оскільки це перше житло у Польщі, то податок не стягувався. Так би ще 2% було. Ось і усі витрати.

Якщо у забудовника купляєте, по ідеї теж нема того податку 2%.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 01:52

  Gastarbaiter написав:
  M-Audio написав:Нещодавна дивися відео якихось імігрантів про те, як вони купували дім в Німеччині. Стосовно питання витрат висновок майже той самий: готуйтесь викласти на "накладні витрати" десь тисяч 50 євро. Податки, комісії, оформлення, витяги і таке інше.

Це звіздець! У мене вийшло 2% (3куо) комісія ріелтора, ще десь біля 700 дол. нотаріусу. Оскільки це перше житло у Польщі, то податок не стягувався. Так би ще 2% було. Ось і усі витрати.

Ось тобі й Америка. Це виходить для людини майже 30% від суми треба буде зразу заплатити за можливіть тільки отримати кредит. І потім ще на сам кредит буде 6% річних. Я так зрозумів, що з 68 тис. дол. поживиться багато народу, а все своїм горбом оплачуватиме покупець. Не дарма в Україні прийняли закон, що кредитор зобов'язаний рахувати реальну процентну ставку для позичальника. І згідно цього закону мають бути включені всі-всі платежі, вкл. комісії, страховки, послуги оцінки, нотаріусу і т.п. Так ось, якщо навіть позичальник виплачуватиме всі 30 років, то реальна ставка складе більше 10%. А якщо теоретично закриє за 7 років (взяв би цей кредит на 7 років по ануїтету), то реальна ставка вже 18%. Це уже й від гривні не дуже далеко, а е-Оселя так взагалі з відривом попереду.
Пс. І дійсно правильно зверху вже замітили, що при таких умовах перекредитування втрачає сенс
The_Rebel
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