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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2329233023312332 Додано: Суб 21 вер, 2024 01:52 Gastarbaiter написав: M-Audio написав: Нещодавна дивися відео якихось імігрантів про те, як вони купували дім в Німеччині. Стосовно питання витрат висновок майже той самий: готуйтесь викласти на "накладні витрати" десь тисяч 50 євро. Податки, комісії, оформлення, витяги і таке інше. Нещодавна дивися відео якихось імігрантів про те, як вони купували дім в Німеччині. Стосовно питання витрат висновок майже той самий: готуйтесь викласти на "накладні витрати" десь тисяч 50 євро. Податки, комісії, оформлення, витяги і таке інше.

Це звіздець! У мене вийшло 2% (3куо) комісія ріелтора, ще десь біля 700 дол. нотаріусу. Оскільки це перше житло у Польщі, то податок не стягувався. Так би ще 2% було. Ось і усі витрати. Це звіздець! У мене вийшло 2% (3куо) комісія ріелтора, ще десь біля 700 дол. нотаріусу. Оскільки це перше житло у Польщі, то податок не стягувався. Так би ще 2% було. Ось і усі витрати.

Ось тобі й Америка. Це виходить для людини майже 30% від суми треба буде зразу заплатити за можливіть тільки отримати кредит. І потім ще на сам кредит буде 6% річних. Я так зрозумів, що з 68 тис. дол. поживиться багато народу, а все своїм горбом оплачуватиме покупець. Не дарма в Україні прийняли закон, що кредитор зобов'язаний рахувати реальну процентну ставку для позичальника. І згідно цього закону мають бути включені всі-всі платежі, вкл. комісії, страховки, послуги оцінки, нотаріусу і т.п. Так ось, якщо навіть позичальник виплачуватиме всі 30 років, то реальна ставка складе більше 10%. А якщо теоретично закриє за 7 років (взяв би цей кредит на 7 років по ануїтету), то реальна ставка вже 18%. Це уже й від гривні не дуже далеко, а е-Оселя так взагалі з відривом попереду.

Пс. І дійсно правильно зверху вже замітили, що при таких умовах перекредитування втрачає сенс Ось тобі й Америка. Це виходить для людини майже 30% від суми треба буде зразу заплатити за можливіть тільки отримати кредит. І потім ще на сам кредит буде 6% річних. Я так зрозумів, що з 68 тис. дол. поживиться багато народу, а все своїм горбом оплачуватиме покупець. Не дарма в Україні прийняли закон, що кредитор зобов'язаний рахувати реальну процентну ставку для позичальника. І згідно цього закону мають бути включені всі-всі платежі, вкл. комісії, страховки, послуги оцінки, нотаріусу і т.п. Так ось, якщо навіть позичальник виплачуватиме всі 30 років, то реальна ставка складе більше 10%. А якщо теоретично закриє за 7 років (взяв би цей кредит на 7 років по ануїтету), то реальна ставка вже 18%. Це уже й від гривні не дуже далеко, а е-Оселя так взагалі з відривом попереду.Пс. І дійсно правильно зверху вже замітили, що при таких умовах перекредитування втрачає сенс The_Rebel

Повідомлень: 426 З нами з: 01.06.19 Подякував: 23 раз. Подякували: 102 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 07:04 Дюрі-бачі написав: akurt написав: люди живуть в іншому вимірі. люди живуть в іншому вимірі.

Можете й так це назвати. А для мене людина, яка не контролює свої витрати є менш фінансово грамотною ніж людина, яка контролює. Можете й так це назвати. А для мене людина, яка не контролює свої витрати є менш фінансово грамотною ніж людина, яка контролює.



На самом деле, в США есть такая фишка, что под все подряд можно подвязать свою кредитку и получатель будет сам списывать деньги.

Такое.

Мои знакомые пару раз обожглись на том, что после отказа от сервиса того или иного поставщика услуг, деньги продолжали списываться.

Остановить это очень и очень геморно.

Казалось-бы фигня - 26 долларов в месяц за (кажется) Интернет (это было давно, больше 10 лет назад) в штате Джорджия, в котором они прожили около 2-х лет. Но после переезда в Вирджинию, когда они все свои аккаунты позакрывали по всему, выяснилось, что за Интернет местный мелкий провайдер продолжает чарджить. Дозвониться туда было невозможно. Остановить платежи - будет начисляться долг, потом автоматически будет рекорд, влияющий на кредит скор.

Подобный инцидент был с мобильным оператором Т-Мобил.

А еще (это уже у других) взяли страховку, когда с ней разобрались, то оказалось, что она не нужна. Отказались. Но деньги продолжали списываться.

Нас тоже предостерегли. Только за Пикок автоматом списывается 7.99 в месяц.

Когда мы приехали, открыли аккаунт в КонЭдиссон на ээ, если-бы мы его сами не закрыли, а новые не открыли,то нынешние жильцы по тому адресу пользовались ээ, за которую с нас бы списывали деньги, если-бы мы эту опцию выбрали вместо самостоятельного платежа.

Очень многие американцы довольно безалаберны, поэтому такая ситуация вполне может быть.

А еще есть такая хрень, как мембершип. Во многих компаниях от него фактически невозможно избавится. Был вовлечен в одну историю (подробностей не буду раскрывать), одному человеку сделали девайс, но не правильно указали размер (взяли чистый и по нему изготовили, надо было изготовить на инч больше). Платила страховая. Но найти крайнего не удалось. В результате, страховая нашла грантодателя, который был готов оплатить повторно этот девайс. Но компания, которая его изготовляет, имеет правило, что если на человека делают второй и более девайс, то обязаны оформить мембершип. Я не помню, кажется девайс стоил около 100 долларов, а мембершип около 50 в год. Человек сказал, что мембершип не будет оплачивать, в самом крайнем случае готов оплатить девайс. И интересное дело, ни страховая ни грантодатель именно мембершип платить не хотели. А за девайс уже готовы были платить. Причем все в один голос говорили, что платить его не надо. Но все понимали, что он будет тупо начисляться каждый год и только вопрос случая, когда за это через суд могут потребовать оплату.

Когда турист видит страну в течении недели-двух из окна арендованного автомобиля, то видит ее, как правило, через розовые очки.

Когда резидент в этом всем варится годами, то розовые очки теряют розовый фильтр и даже порой становятся монохромными.

А еще, даже чисто американские компании бывают не чистыми на руку, что уж говорить о "русском бизнесе". И таким доверять списывать свои деньги? Танунах. На самом деле, в США есть такая фишка, что под все подряд можно подвязать свою кредитку и получатель будет сам списывать деньги.Такое.Мои знакомые пару раз обожглись на том, что после отказа от сервиса того или иного поставщика услуг, деньги продолжали списываться.Остановить это очень и очень геморно.Казалось-бы фигня - 26 долларов в месяц за (кажется) Интернет (это было давно, больше 10 лет назад) в штате Джорджия, в котором они прожили около 2-х лет. Но после переезда в Вирджинию, когда они все свои аккаунты позакрывали по всему, выяснилось, что за Интернет местный мелкий провайдер продолжает чарджить. Дозвониться туда было невозможно. Остановить платежи - будет начисляться долг, потом автоматически будет рекорд, влияющий на кредит скор.Подобный инцидент был с мобильным оператором Т-Мобил.А еще (это уже у других) взяли страховку, когда с ней разобрались, то оказалось, что она не нужна. Отказались. Но деньги продолжали списываться.Нас тоже предостерегли. Только за Пикок автоматом списывается 7.99 в месяц.Когда мы приехали, открыли аккаунт в КонЭдиссон на ээ, если-бы мы его сами не закрыли, а новые не открыли,то нынешние жильцы по тому адресу пользовались ээ, за которую с нас бы списывали деньги, если-бы мы эту опцию выбрали вместо самостоятельного платежа.Очень многие американцы довольно безалаберны, поэтому такая ситуация вполне может быть.А еще есть такая хрень, как мембершип. Во многих компаниях от него фактически невозможно избавится. Был вовлечен в одну историю (подробностей не буду раскрывать), одному человеку сделали девайс, но не правильно указали размер (взяли чистый и по нему изготовили, надо было изготовить на инч больше). Платила страховая. Но найти крайнего не удалось. В результате, страховая нашла грантодателя, который был готов оплатить повторно этот девайс. Но компания, которая его изготовляет, имеет правило, что если на человека делают второй и более девайс, то обязаны оформить мембершип. Я не помню, кажется девайс стоил около 100 долларов, а мембершип около 50 в год. Человек сказал, что мембершип не будет оплачивать, в самом крайнем случае готов оплатить девайс. И интересное дело, ни страховая ни грантодатель именно мембершип платить не хотели. А за девайс уже готовы были платить. Причем все в один голос говорили, что платить его не надо. Но все понимали, что он будет тупо начисляться каждый год и только вопрос случая, когда за это через суд могут потребовать оплату.Когда турист видит страну в течении недели-двух из окна арендованного автомобиля, то видит ее, как правило, через розовые очки.Когда резидент в этом всем варится годами, то розовые очки теряют розовый фильтр и даже порой становятся монохромными.А еще, даже чисто американские компании бывают не чистыми на руку, что уж говорить о "русском бизнесе". И таким доверять списывать свои деньги? Танунах. rjkz

Повідомлень: 16985 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8427 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 07:13 Faceless написав: Shaman написав: BIGor написав: Ануітет взагалі не вигідний, не знаю, хто його бере, можливо фінансово-неграмотні люди. Ануітет взагалі не вигідний, не знаю, хто його бере, можливо фінансово-неграмотні люди.

чому ануїтет невигідний?.. чому ануїтет невигідний?.. Єдина невигідність ануїтета - що за рівної номінальної ставки з класичною схемою по ануїтету реальна ставка виходить вище.

При цьому, при рівних початкових умовах ануїтет набагато легший для виплати пересічному.

Все інше - суб'єктивні нюанси конкретних умов договору і не більше. Єдина невигідність ануїтета - що за рівної номінальної ставки з класичною схемою по ануїтету реальна ставка виходить вище.При цьому, при рівних початкових умовах ануїтет набагато легший для виплати пересічному.Все інше - суб'єктивні нюанси конкретних умов договору і не більше.



Смотрите, при аннуитете в начале в основном платится интерес банку и очень медленно баланс смещается в сторону погашения принципала к концу.

Кроме того, что он не настолько выгоден, фактически, в первые 5 лет финансово нет большой разницы - снимать эту недвижимость или покупать.

Твое эквити в этой недвижимость прирастает очень медленно.

Зато появляются риски и дополнительные обязательства и расходы.

Даже больше скажу. На данный момент, выгодней один и тот-же объект арендовать, а не покупать.

Аннуитет фактически, надо брать с большим запасом по прочности и выплачивать с большим опережением. Да, если дела пойдут плохо, можно платить минимально необходимое, но это не должно быть правилом. Смотрите, при аннуитете в начале в основном платится интерес банку и очень медленно баланс смещается в сторону погашения принципала к концу.Кроме того, что он не настолько выгоден, фактически, в первые 5 лет финансово нет большой разницы - снимать эту недвижимость или покупать.Твое эквити в этой недвижимость прирастает очень медленно.Зато появляются риски и дополнительные обязательства и расходы.Даже больше скажу. На данный момент, выгодней один и тот-же объект арендовать, а не покупать.Аннуитет фактически, надо брать с большим запасом по прочности и выплачивать с большим опережением. Да, если дела пойдут плохо, можно платить минимально необходимое, но это не должно быть правилом. rjkz

Повідомлень: 16985 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8427 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2329233023312332 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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