Дюрі-бачі написав: akurt написав:
люди живуть в іншому вимірі.
Можете й так це назвати. А для мене людина, яка не контролює свої витрати є менш фінансово грамотною ніж людина, яка контролює.
На самом деле, в США есть такая фишка, что под все подряд можно подвязать свою кредитку и получатель будет сам списывать деньги.
Такое.
Мои знакомые пару раз обожглись на том, что после отказа от сервиса того или иного поставщика услуг, деньги продолжали списываться.
Остановить это очень и очень геморно.
Казалось-бы фигня - 26 долларов в месяц за (кажется) Интернет (это было давно, больше 10 лет назад) в штате Джорджия, в котором они прожили около 2-х лет. Но после переезда в Вирджинию, когда они все свои аккаунты позакрывали по всему, выяснилось, что за Интернет местный мелкий провайдер продолжает чарджить. Дозвониться туда было невозможно. Остановить платежи - будет начисляться долг, потом автоматически будет рекорд, влияющий на кредит скор.
Подобный инцидент был с мобильным оператором Т-Мобил.
А еще (это уже у других) взяли страховку, когда с ней разобрались, то оказалось, что она не нужна. Отказались. Но деньги продолжали списываться.
Нас тоже предостерегли. Только за Пикок автоматом списывается 7.99 в месяц.
Когда мы приехали, открыли аккаунт в КонЭдиссон на ээ, если-бы мы его сами не закрыли, а новые не открыли,то нынешние жильцы по тому адресу пользовались ээ, за которую с нас бы списывали деньги, если-бы мы эту опцию выбрали вместо самостоятельного платежа.
Очень многие американцы довольно безалаберны, поэтому такая ситуация вполне может быть.
А еще есть такая хрень, как мембершип. Во многих компаниях от него фактически невозможно избавится. Был вовлечен в одну историю (подробностей не буду раскрывать), одному человеку сделали девайс, но не правильно указали размер (взяли чистый и по нему изготовили, надо было изготовить на инч больше). Платила страховая. Но найти крайнего не удалось. В результате, страховая нашла грантодателя, который был готов оплатить повторно этот девайс. Но компания, которая его изготовляет, имеет правило, что если на человека делают второй и более девайс, то обязаны оформить мембершип. Я не помню, кажется девайс стоил около 100 долларов, а мембершип около 50 в год. Человек сказал, что мембершип не будет оплачивать, в самом крайнем случае готов оплатить девайс. И интересное дело, ни страховая ни грантодатель именно мембершип платить не хотели. А за девайс уже готовы были платить. Причем все в один голос говорили, что платить его не надо. Но все понимали, что он будет тупо начисляться каждый год и только вопрос случая, когда за это через суд могут потребовать оплату.
Когда турист видит страну в течении недели-двух из окна арендованного автомобиля, то видит ее, как правило, через розовые очки.
Когда резидент в этом всем варится годами, то розовые очки теряют розовый фильтр и даже порой становятся монохромными.
А еще, даже чисто американские компании бывают не чистыми на руку, что уж говорить о "русском бизнесе". И таким доверять списывать свои деньги? Танунах.