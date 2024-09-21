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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 вер, 2024 01:52
Gastarbaiter написав: M-Audio написав:
Нещодавна дивися відео якихось імігрантів про те, як вони купували дім в Німеччині. Стосовно питання витрат висновок майже той самий: готуйтесь викласти на "накладні витрати" десь тисяч 50 євро. Податки, комісії, оформлення, витяги і таке інше.
Це звіздець! У мене вийшло 2% (3куо) комісія ріелтора, ще десь біля 700 дол. нотаріусу. Оскільки це перше житло у Польщі, то податок не стягувався. Так би ще 2% було. Ось і усі витрати.
Ось тобі й Америка. Це виходить для людини майже 30% від суми треба буде зразу заплатити за можливіть тільки отримати кредит. І потім ще на сам кредит буде 6% річних. Я так зрозумів, що з 68 тис. дол. поживиться багато народу, а все своїм горбом оплачуватиме покупець. Не дарма в Україні прийняли закон, що кредитор зобов'язаний рахувати реальну процентну ставку для позичальника. І згідно цього закону мають бути включені всі-всі платежі, вкл. комісії, страховки, послуги оцінки, нотаріусу і т.п. Так ось, якщо навіть позичальник виплачуватиме всі 30 років, то реальна ставка складе більше 10%. А якщо теоретично закриє за 7 років (взяв би цей кредит на 7 років по ануїтету), то реальна ставка вже 18%. Це уже й від гривні не дуже далеко, а е-Оселя так взагалі з відривом попереду.
Пс. І дійсно правильно зверху вже замітили, що при таких умовах перекредитування втрачає сенс
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The_Rebel
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Додано: Суб 21 вер, 2024 07:04
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
люди живуть в іншому вимірі.
Можете й так це назвати. А для мене людина, яка не контролює свої витрати є менш фінансово грамотною ніж людина, яка контролює.
На самом деле, в США есть такая фишка, что под все подряд можно подвязать свою кредитку и получатель будет сам списывать деньги.
Такое.
Мои знакомые пару раз обожглись на том, что после отказа от сервиса того или иного поставщика услуг, деньги продолжали списываться.
Остановить это очень и очень геморно.
Казалось-бы фигня - 26 долларов в месяц за (кажется) Интернет (это было давно, больше 10 лет назад) в штате Джорджия, в котором они прожили около 2-х лет. Но после переезда в Вирджинию, когда они все свои аккаунты позакрывали по всему, выяснилось, что за Интернет местный мелкий провайдер продолжает чарджить. Дозвониться туда было невозможно. Остановить платежи - будет начисляться долг, потом автоматически будет рекорд, влияющий на кредит скор.
Подобный инцидент был с мобильным оператором Т-Мобил.
А еще (это уже у других) взяли страховку, когда с ней разобрались, то оказалось, что она не нужна. Отказались. Но деньги продолжали списываться.
Нас тоже предостерегли. Только за Пикок автоматом списывается 7.99 в месяц.
Когда мы приехали, открыли аккаунт в КонЭдиссон на ээ, если-бы мы его сами не закрыли, а новые не открыли,то нынешние жильцы по тому адресу пользовались ээ, за которую с нас бы списывали деньги, если-бы мы эту опцию выбрали вместо самостоятельного платежа.
Очень многие американцы довольно безалаберны, поэтому такая ситуация вполне может быть.
А еще есть такая хрень, как мембершип. Во многих компаниях от него фактически невозможно избавится. Был вовлечен в одну историю (подробностей не буду раскрывать), одному человеку сделали девайс, но не правильно указали размер (взяли чистый и по нему изготовили, надо было изготовить на инч больше). Платила страховая. Но найти крайнего не удалось. В результате, страховая нашла грантодателя, который был готов оплатить повторно этот девайс. Но компания, которая его изготовляет, имеет правило, что если на человека делают второй и более девайс, то обязаны оформить мембершип. Я не помню, кажется девайс стоил около 100 долларов, а мембершип около 50 в год. Человек сказал, что мембершип не будет оплачивать, в самом крайнем случае готов оплатить девайс. И интересное дело, ни страховая ни грантодатель именно мембершип платить не хотели. А за девайс уже готовы были платить. Причем все в один голос говорили, что платить его не надо. Но все понимали, что он будет тупо начисляться каждый год и только вопрос случая, когда за это через суд могут потребовать оплату.
Когда турист видит страну в течении недели-двух из окна арендованного автомобиля, то видит ее, как правило, через розовые очки.
Когда резидент в этом всем варится годами, то розовые очки теряют розовый фильтр и даже порой становятся монохромными.
А еще, даже чисто американские компании бывают не чистыми на руку, что уж говорить о "русском бизнесе". И таким доверять списывать свои деньги? Танунах.
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rjkz
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Додано: Суб 21 вер, 2024 07:13
Faceless написав: Shaman написав: BIGor написав:
Ануітет взагалі не вигідний, не знаю, хто його бере, можливо фінансово-неграмотні люди.
чому ануїтет невигідний?..
Єдина невигідність ануїтета - що за рівної номінальної ставки з класичною схемою по ануїтету реальна ставка виходить вище.
При цьому, при рівних початкових умовах ануїтет набагато легший для виплати пересічному.
Все інше - суб'єктивні нюанси конкретних умов договору і не більше.
Смотрите, при аннуитете в начале в основном платится интерес банку и очень медленно баланс смещается в сторону погашения принципала к концу.
Кроме того, что он не настолько выгоден, фактически, в первые 5 лет финансово нет большой разницы - снимать эту недвижимость или покупать.
Твое эквити в этой недвижимость прирастает очень медленно.
Зато появляются риски и дополнительные обязательства и расходы.
Даже больше скажу. На данный момент, выгодней один и тот-же объект арендовать, а не покупать.
Аннуитет фактически, надо брать с большим запасом по прочности и выплачивать с большим опережением. Да, если дела пойдут плохо, можно платить минимально необходимое, но это не должно быть правилом.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 07:58
rjkz написав: Faceless написав:
Shaman написав:чому ануїтет невигідний?..
Єдина невигідність ануїтета - що за рівної номінальної ставки з класичною схемою по ануїтету реальна ставка виходить вище.
При цьому, при рівних початкових умовах ануїтет набагато легший для виплати пересічному.
Все інше - суб'єктивні нюанси конкретних умов договору і не більше.
Смотрите, при аннуитете в начале в основном платится интерес банку и очень медленно баланс смещается в сторону погашения принципала к концу.
Кроме того, что он не настолько выгоден, фактически, в первые 5 лет финансово нет большой разницы - снимать эту недвижимость или покупать.
Твое эквити в этой недвижимость прирастает очень медленно.
Зато появляются риски и дополнительные обязательства и расходы.
Даже больше скажу. На данный момент, выгодней один и тот-же объект арендовать, а не покупать.
Аннуитет фактически, надо брать с большим запасом по прочности и выплачивать с большим опережением. Да, если дела пойдут плохо, можно платить минимально необходимое, но это не должно быть правилом.
Та то зрозуміло як він платиться. Але, якщо вже порівнювати, варто не забувати - так, перші кілька років погашення тіла незначне, але й сумарно ваші виплати теж менші, суттєво менші, ніж якби ви платили за класичною схемою.
Щодо доцільності купувати чи орендувати - це взагалі нагальне питання, як я чув і від канадців теж: суттєвої фінансової переваги одного над іншим немає, але у власника є купа відповідальності щодо утримання, податків, ці платежі швидко зростають з ростом ціни нерухомості, а от орендарі навпаки доволі захищені. І мабуть немає в американців (що США що Канада) отого "треба мати свій куток", що гризе нашу людину.
Щодо запасу міцності - це справедливо для будь-якої іпотеки загалом, неважливо ануїтет чи ні. А щоб погашення тіла йшло таким же темпом, як при класиці, наприклад - треба лише трошки збільшити платіж, насправді (в сенсі не в рази).
Крім того, цікаво, чи є у банків в США якийсь єдиний підхід щодо того, як конкретно погашення з виперерженням враховується. В Україні це може як повністю щоразу призводити до перерахунку всього графіку і зменшувати обов'язковий платіж (в мене так), або ніяк не впливати на платіж по графіку (так робить Приват)
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Faceless
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Додано: Суб 21 вер, 2024 10:44
Вчера вышел рейтинг школ Украины в целом и Львова в частности.
Школа малого улетела с 34-го на 67-е место. Не, ну я знал, что все херово, поэтому и репетиторов начал потихоньку с 9-го класса привлекать.
Но, чтоб так?! 😳🤔
Пы. Сы.
Походу учителя уже открыто кладут...
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Bolt
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Додано: Суб 21 вер, 2024 11:23
Bolt Хреново, то коли з міста жодна школа в рейтинг не попала
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 21 вер, 2024 11:32
Дюрі-бачі написав:Bolt
Хреново, то коли з міста жодна школа в рейтинг не попала
Наш фіз-мат, як завжди перше місце по Україні. Звідти, доречі з моїм малим вчителька займалась математикою.
Але, оскільки вже в молодших класах все пехерено було, то тільки на 155 витягла.
Але зваживши, що середній результат з математики по Україні 132, 5 то в цілому непогано.
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Bolt
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