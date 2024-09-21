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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2330233123322333> Додано: Суб 21 вер, 2024 01:52 Gastarbaiter написав: M-Audio написав: Нещодавна дивися відео якихось імігрантів про те, як вони купували дім в Німеччині. Стосовно питання витрат висновок майже той самий: готуйтесь викласти на "накладні витрати" десь тисяч 50 євро. Податки, комісії, оформлення, витяги і таке інше. Нещодавна дивися відео якихось імігрантів про те, як вони купували дім в Німеччині. Стосовно питання витрат висновок майже той самий: готуйтесь викласти на "накладні витрати" десь тисяч 50 євро. Податки, комісії, оформлення, витяги і таке інше.

Це звіздець! У мене вийшло 2% (3куо) комісія ріелтора, ще десь біля 700 дол. нотаріусу. Оскільки це перше житло у Польщі, то податок не стягувався. Так би ще 2% було. Ось і усі витрати. Це звіздець! У мене вийшло 2% (3куо) комісія ріелтора, ще десь біля 700 дол. нотаріусу. Оскільки це перше житло у Польщі, то податок не стягувався. Так би ще 2% було. Ось і усі витрати.

Ось тобі й Америка. Це виходить для людини майже 30% від суми треба буде зразу заплатити за можливіть тільки отримати кредит. І потім ще на сам кредит буде 6% річних. Я так зрозумів, що з 68 тис. дол. поживиться багато народу, а все своїм горбом оплачуватиме покупець. Не дарма в Україні прийняли закон, що кредитор зобов'язаний рахувати реальну процентну ставку для позичальника. І згідно цього закону мають бути включені всі-всі платежі, вкл. комісії, страховки, послуги оцінки, нотаріусу і т.п. Так ось, якщо навіть позичальник виплачуватиме всі 30 років, то реальна ставка складе більше 10%. А якщо теоретично закриє за 7 років (взяв би цей кредит на 7 років по ануїтету), то реальна ставка вже 18%. Це уже й від гривні не дуже далеко, а е-Оселя так взагалі з відривом попереду.

Пс. І дійсно правильно зверху вже замітили, що при таких умовах перекредитування втрачає сенс Ось тобі й Америка. Це виходить для людини майже 30% від суми треба буде зразу заплатити за можливіть тільки отримати кредит. І потім ще на сам кредит буде 6% річних. Я так зрозумів, що з 68 тис. дол. поживиться багато народу, а все своїм горбом оплачуватиме покупець. Не дарма в Україні прийняли закон, що кредитор зобов'язаний рахувати реальну процентну ставку для позичальника. І згідно цього закону мають бути включені всі-всі платежі, вкл. комісії, страховки, послуги оцінки, нотаріусу і т.п. Так ось, якщо навіть позичальник виплачуватиме всі 30 років, то реальна ставка складе більше 10%. А якщо теоретично закриє за 7 років (взяв би цей кредит на 7 років по ануїтету), то реальна ставка вже 18%. Це уже й від гривні не дуже далеко, а е-Оселя так взагалі з відривом попереду.Пс. І дійсно правильно зверху вже замітили, що при таких умовах перекредитування втрачає сенс The_Rebel

Повідомлень: 427 З нами з: 01.06.19 Подякував: 23 раз. Подякували: 102 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 07:04 Дюрі-бачі написав: akurt написав: люди живуть в іншому вимірі. люди живуть в іншому вимірі.

Можете й так це назвати. А для мене людина, яка не контролює свої витрати є менш фінансово грамотною ніж людина, яка контролює. Можете й так це назвати. А для мене людина, яка не контролює свої витрати є менш фінансово грамотною ніж людина, яка контролює.



На самом деле, в США есть такая фишка, что под все подряд можно подвязать свою кредитку и получатель будет сам списывать деньги.

Такое.

Мои знакомые пару раз обожглись на том, что после отказа от сервиса того или иного поставщика услуг, деньги продолжали списываться.

Остановить это очень и очень геморно.

Казалось-бы фигня - 26 долларов в месяц за (кажется) Интернет (это было давно, больше 10 лет назад) в штате Джорджия, в котором они прожили около 2-х лет. Но после переезда в Вирджинию, когда они все свои аккаунты позакрывали по всему, выяснилось, что за Интернет местный мелкий провайдер продолжает чарджить. Дозвониться туда было невозможно. Остановить платежи - будет начисляться долг, потом автоматически будет рекорд, влияющий на кредит скор.

Подобный инцидент был с мобильным оператором Т-Мобил.

А еще (это уже у других) взяли страховку, когда с ней разобрались, то оказалось, что она не нужна. Отказались. Но деньги продолжали списываться.

Нас тоже предостерегли. Только за Пикок автоматом списывается 7.99 в месяц.

Когда мы приехали, открыли аккаунт в КонЭдиссон на ээ, если-бы мы его сами не закрыли, а новые не открыли,то нынешние жильцы по тому адресу пользовались ээ, за которую с нас бы списывали деньги, если-бы мы эту опцию выбрали вместо самостоятельного платежа.

Очень многие американцы довольно безалаберны, поэтому такая ситуация вполне может быть.

А еще есть такая хрень, как мембершип. Во многих компаниях от него фактически невозможно избавится. Был вовлечен в одну историю (подробностей не буду раскрывать), одному человеку сделали девайс, но не правильно указали размер (взяли чистый и по нему изготовили, надо было изготовить на инч больше). Платила страховая. Но найти крайнего не удалось. В результате, страховая нашла грантодателя, который был готов оплатить повторно этот девайс. Но компания, которая его изготовляет, имеет правило, что если на человека делают второй и более девайс, то обязаны оформить мембершип. Я не помню, кажется девайс стоил около 100 долларов, а мембершип около 50 в год. Человек сказал, что мембершип не будет оплачивать, в самом крайнем случае готов оплатить девайс. И интересное дело, ни страховая ни грантодатель именно мембершип платить не хотели. А за девайс уже готовы были платить. Причем все в один голос говорили, что платить его не надо. Но все понимали, что он будет тупо начисляться каждый год и только вопрос случая, когда за это через суд могут потребовать оплату.

Когда турист видит страну в течении недели-двух из окна арендованного автомобиля, то видит ее, как правило, через розовые очки.

Когда резидент в этом всем варится годами, то розовые очки теряют розовый фильтр и даже порой становятся монохромными.

А еще, даже чисто американские компании бывают не чистыми на руку, что уж говорить о "русском бизнесе". И таким доверять списывать свои деньги? Танунах. На самом деле, в США есть такая фишка, что под все подряд можно подвязать свою кредитку и получатель будет сам списывать деньги.Такое.Мои знакомые пару раз обожглись на том, что после отказа от сервиса того или иного поставщика услуг, деньги продолжали списываться.Остановить это очень и очень геморно.Казалось-бы фигня - 26 долларов в месяц за (кажется) Интернет (это было давно, больше 10 лет назад) в штате Джорджия, в котором они прожили около 2-х лет. Но после переезда в Вирджинию, когда они все свои аккаунты позакрывали по всему, выяснилось, что за Интернет местный мелкий провайдер продолжает чарджить. Дозвониться туда было невозможно. Остановить платежи - будет начисляться долг, потом автоматически будет рекорд, влияющий на кредит скор.Подобный инцидент был с мобильным оператором Т-Мобил.А еще (это уже у других) взяли страховку, когда с ней разобрались, то оказалось, что она не нужна. Отказались. Но деньги продолжали списываться.Нас тоже предостерегли. Только за Пикок автоматом списывается 7.99 в месяц.Когда мы приехали, открыли аккаунт в КонЭдиссон на ээ, если-бы мы его сами не закрыли, а новые не открыли,то нынешние жильцы по тому адресу пользовались ээ, за которую с нас бы списывали деньги, если-бы мы эту опцию выбрали вместо самостоятельного платежа.Очень многие американцы довольно безалаберны, поэтому такая ситуация вполне может быть.А еще есть такая хрень, как мембершип. Во многих компаниях от него фактически невозможно избавится. Был вовлечен в одну историю (подробностей не буду раскрывать), одному человеку сделали девайс, но не правильно указали размер (взяли чистый и по нему изготовили, надо было изготовить на инч больше). Платила страховая. Но найти крайнего не удалось. В результате, страховая нашла грантодателя, который был готов оплатить повторно этот девайс. Но компания, которая его изготовляет, имеет правило, что если на человека делают второй и более девайс, то обязаны оформить мембершип. Я не помню, кажется девайс стоил около 100 долларов, а мембершип около 50 в год. Человек сказал, что мембершип не будет оплачивать, в самом крайнем случае готов оплатить девайс. И интересное дело, ни страховая ни грантодатель именно мембершип платить не хотели. А за девайс уже готовы были платить. Причем все в один голос говорили, что платить его не надо. Но все понимали, что он будет тупо начисляться каждый год и только вопрос случая, когда за это через суд могут потребовать оплату.Когда турист видит страну в течении недели-двух из окна арендованного автомобиля, то видит ее, как правило, через розовые очки.Когда резидент в этом всем варится годами, то розовые очки теряют розовый фильтр и даже порой становятся монохромными.А еще, даже чисто американские компании бывают не чистыми на руку, что уж говорить о "русском бизнесе". И таким доверять списывать свои деньги? Танунах. rjkz

Повідомлень: 16985 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8427 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 07:13 Faceless написав: Shaman написав: BIGor написав: Ануітет взагалі не вигідний, не знаю, хто його бере, можливо фінансово-неграмотні люди. Ануітет взагалі не вигідний, не знаю, хто його бере, можливо фінансово-неграмотні люди.

чому ануїтет невигідний?.. чому ануїтет невигідний?.. Єдина невигідність ануїтета - що за рівної номінальної ставки з класичною схемою по ануїтету реальна ставка виходить вище.

При цьому, при рівних початкових умовах ануїтет набагато легший для виплати пересічному.

Все інше - суб'єктивні нюанси конкретних умов договору і не більше. Єдина невигідність ануїтета - що за рівної номінальної ставки з класичною схемою по ануїтету реальна ставка виходить вище.При цьому, при рівних початкових умовах ануїтет набагато легший для виплати пересічному.Все інше - суб'єктивні нюанси конкретних умов договору і не більше.



Смотрите, при аннуитете в начале в основном платится интерес банку и очень медленно баланс смещается в сторону погашения принципала к концу.

Кроме того, что он не настолько выгоден, фактически, в первые 5 лет финансово нет большой разницы - снимать эту недвижимость или покупать.

Твое эквити в этой недвижимость прирастает очень медленно.

Зато появляются риски и дополнительные обязательства и расходы.

Даже больше скажу. На данный момент, выгодней один и тот-же объект арендовать, а не покупать.

Аннуитет фактически, надо брать с большим запасом по прочности и выплачивать с большим опережением. Да, если дела пойдут плохо, можно платить минимально необходимое, но это не должно быть правилом. Смотрите, при аннуитете в начале в основном платится интерес банку и очень медленно баланс смещается в сторону погашения принципала к концу.Кроме того, что он не настолько выгоден, фактически, в первые 5 лет финансово нет большой разницы - снимать эту недвижимость или покупать.Твое эквити в этой недвижимость прирастает очень медленно.Зато появляются риски и дополнительные обязательства и расходы.Даже больше скажу. На данный момент, выгодней один и тот-же объект арендовать, а не покупать.Аннуитет фактически, надо брать с большим запасом по прочности и выплачивать с большим опережением. Да, если дела пойдут плохо, можно платить минимально необходимое, но это не должно быть правилом. rjkz

Повідомлень: 16985 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8427 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 07:58 Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Faceless написав: Shaman написав: чому ануїтет невигідний?.. Єдина невигідність ануїтета - що за рівної номінальної ставки з класичною схемою по ануїтету реальна ставка виходить вище.

При цьому, при рівних початкових умовах ануїтет набагато легший для виплати пересічному.

Все інше - суб'єктивні нюанси конкретних умов договору і не більше. Єдина невигідність ануїтета - що за рівної номінальної ставки з класичною схемою по ануїтету реальна ставка виходить вище.При цьому, при рівних початкових умовах ануїтет набагато легший для виплати пересічному.Все інше - суб'єктивні нюанси конкретних умов договору і не більше.



Смотрите, при аннуитете в начале в основном платится интерес банку и очень медленно баланс смещается в сторону погашения принципала к концу.

Кроме того, что он не настолько выгоден, фактически, в первые 5 лет финансово нет большой разницы - снимать эту недвижимость или покупать.

Твое эквити в этой недвижимость прирастает очень медленно.

Зато появляются риски и дополнительные обязательства и расходы.

Даже больше скажу. На данный момент, выгодней один и тот-же объект арендовать, а не покупать.

Аннуитет фактически, надо брать с большим запасом по прочности и выплачивать с большим опережением. Да, если дела пойдут плохо, можно платить минимально необходимое, но это не должно быть правилом. Смотрите, при аннуитете в начале в основном платится интерес банку и очень медленно баланс смещается в сторону погашения принципала к концу.Кроме того, что он не настолько выгоден, фактически, в первые 5 лет финансово нет большой разницы - снимать эту недвижимость или покупать.Твое эквити в этой недвижимость прирастает очень медленно.Зато появляются риски и дополнительные обязательства и расходы.Даже больше скажу. На данный момент, выгодней один и тот-же объект арендовать, а не покупать.Аннуитет фактически, надо брать с большим запасом по прочности и выплачивать с большим опережением. Да, если дела пойдут плохо, можно платить минимально необходимое, но это не должно быть правилом. Та то зрозуміло як він платиться. Але, якщо вже порівнювати, варто не забувати - так, перші кілька років погашення тіла незначне, але й сумарно ваші виплати теж менші, суттєво менші, ніж якби ви платили за класичною схемою.

Щодо доцільності купувати чи орендувати - це взагалі нагальне питання, як я чув і від канадців теж: суттєвої фінансової переваги одного над іншим немає, але у власника є купа відповідальності щодо утримання, податків, ці платежі швидко зростають з ростом ціни нерухомості, а от орендарі навпаки доволі захищені. І мабуть немає в американців (що США що Канада) отого "треба мати свій куток", що гризе нашу людину.

Щодо запасу міцності - це справедливо для будь-якої іпотеки загалом, неважливо ануїтет чи ні. А щоб погашення тіла йшло таким же темпом, як при класиці, наприклад - треба лише трошки збільшити платіж, насправді (в сенсі не в рази).

Крім того, цікаво, чи є у банків в США якийсь єдиний підхід щодо того, як конкретно погашення з виперерженням враховується. В Україні це може як повністю щоразу призводити до перерахунку всього графіку і зменшувати обов'язковий платіж (в мене так), або ніяк не впливати на платіж по графіку (так робить Приват) Та то зрозуміло як він платиться. Але, якщо вже порівнювати, варто не забувати - так, перші кілька років погашення тіла незначне, але й сумарно ваші виплати теж менші, суттєво менші, ніж якби ви платили за класичною схемою.Щодо доцільності купувати чи орендувати - це взагалі нагальне питання, як я чув і від канадців теж: суттєвої фінансової переваги одного над іншим немає, але у власника є купа відповідальності щодо утримання, податків, ці платежі швидко зростають з ростом ціни нерухомості, а от орендарі навпаки доволі захищені. І мабуть немає в американців (що США що Канада) отого "треба мати свій куток", що гризе нашу людину.Щодо запасу міцності - це справедливо для будь-якої іпотеки загалом, неважливо ануїтет чи ні. А щоб погашення тіла йшло таким же темпом, як при класиці, наприклад - треба лише трошки збільшити платіж, насправді (в сенсі не в рази).Крім того, цікаво, чи є у банків в США якийсь єдиний підхід щодо того, як конкретно погашення з виперерженням враховується. В Україні це може як повністю щоразу призводити до перерахунку всього графіку і зменшувати обов'язковий платіж (в мене так), або ніяк не впливати на платіж по графіку (так робить Приват) Faceless

Модератор Повідомлень: 35290 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1455 раз. Подякували: 8031 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 10:44 Вчера вышел рейтинг школ Украины в целом и Львова в частности.

Школа малого улетела с 34-го на 67-е место. Не, ну я знал, что все херово, поэтому и репетиторов начал потихоньку с 9-го класса привлекать.

Но, чтоб так?! 😳🤔

Пы. Сы.

Походу учителя уже открыто кладут... Bolt Повідомлень: 3168 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 11:23 Bolt Хреново, то коли з міста жодна школа в рейтинг не попала Дюрі-бачі

Повідомлень: 3763 З нами з: 29.07.22 Подякував: 682 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 11:32 Дюрі-бачі написав: Bolt Хреново, то коли з міста жодна школа в рейтинг не попала Хреново, то коли з міста жодна школа в рейтинг не попала

Наш фіз-мат, як завжди перше місце по Україні. Звідти, доречі з моїм малим вчителька займалась математикою.

Але, оскільки вже в молодших класах все пехерено було, то тільки на 155 витягла.

Але зваживши, що середній результат з математики по Україні 132, 5 то в цілому непогано. Наш фіз-мат, як завжди перше місце по Україні. Звідти, доречі з моїм малим вчителька займалась математикою.Але, оскільки вже в молодших класах все пехерено було, то тільки на 155 витягла.Але зваживши, що середній результат з математики по Україні 132, 5 то в цілому непогано. Bolt Повідомлень: 3168 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 13:06 Bolt написав: Вчера вышел рейтинг школ Украины в целом и Львова в частности.

Школа малого улетела с 34-го на 67-е место. Не, ну я знал, что все херово, поэтому и репетиторов начал потихоньку с 9-го класса привлекать.

Но, чтоб так?! 😳🤔

Пы. Сы.

Походу учителя уже открыто кладут... Вчера вышел рейтинг школ Украины в целом и Львова в частности.Школа малого улетела с 34-го на 67-е место. Не, ну я знал, что все херово, поэтому и репетиторов начал потихоньку с 9-го класса привлекать.Но, чтоб так?! 😳🤔Пы. Сы.Походу учителя уже открыто кладут...

Все змінюється. Школа, котру мала закінчила в 20-му з першого - другого зійшла на 13-те. А інша, де вчилась з четвертого по сьомий класи, і звідки ми ї її забрали через плинність кадрів, з кінця списку вийшла на 15-те) Все змінюється. Школа, котру мала закінчила в 20-му з першого - другого зійшла на 13-те. А інша, де вчилась з четвертого по сьомий класи, і звідки ми ї її забрали через плинність кадрів, з кінця списку вийшла на 15-те) gonchik74

Повідомлень: 842 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 139 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 13:29 Re: Еміграція, заробітчанство В продовження теми освіти:

Хресна (7 клас) в гімназії в Берліні відчуває себе "чужою":

1. Розмовна мова дітей дуже відрізняється від літературної, вона майже не розуміє їх, а вони спеціально знущаються і дразнять.

2. На уроках математики і природознавства вона на 2 голови розумніша за інших і виграла якусь там шкільну олімпіаду, чому вони дуже заздрять, а от на уроках мистецтва та історії вона взагалі двійочниця і нічого не знає.

3. Булінг там взагалі на недопустимому рівні: в результаті спроби відібрати портфель дійшло до драки де хлопець зламав їй ногу, але сам залишився без передніх зубів.

І найдивніше, що його батьки хочуть судитися з гімназією...

Хоча гімназія одразу запропонувала оплатити лікування ноги хресній і підписати "мирову угоду". Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 21 вер, 2024 13:38, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3763 З нами з: 29.07.22 Подякував: 682 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 13:34

Вчора та сьогодні спілкувався з двома людьми у яких є три спільних речі:

- обох звуть Олександр;

- обидва закінчили периферійні університети;

- обидва закінчили технічні спеціальності, які не мають жодного відношення до їх свідомої роботи в останні 20 років.



Обидва спеціаліста зараз за кордоном, один в Іспанії, неподалік від Барселони. Другий в США неподалік від Нью Йорка (десь 1,5 години на авто).



Один Сашко останні 5 років працює в компанії, в якій біля 50 000 співробітників в різних країнах світу і прямо зараз є вакансії:

https://in.linkedin.com/company/infosys ... _type_jobs



Сам Сашко зараз пише про себе скромно: «Technology Lead».

Закінчив університет, який на сьогодні не існує - його поглинув інший університет, оскільки останні роки набір на деякі спеціальності - на бюджет - дорівнював 0 (нуль).



Я до того, що «Господь терпів та нам велів».

Тобто вже тримайтеся за те, що вибрали.

Одинаково ви нічого змінити не можете.

А там або «як карта ляже», або відкриються небувалі таланти.

Як правило, людина про це дізнається десь в 25 років. Час ще є. Ех, пане Bolt, рейтинги, рейтинги…Вчора та сьогодні спілкувався з двома людьми у яких є три спільних речі:- обох звуть Олександр;- обидва закінчили периферійні університети;- обидва закінчили технічні спеціальності, які не мають жодного відношення до їх свідомої роботи в останні 20 років.Обидва спеціаліста зараз за кордоном, один в Іспанії, неподалік від Барселони. Другий в США неподалік від Нью Йорка (десь 1,5 години на авто).Один Сашко останні 5 років працює в компанії, в якій біля 50 000 співробітників в різних країнах світу і прямо зараз є вакансії:Сам Сашко зараз пише про себе скромно: «Technology Lead».Закінчив університет, який на сьогодні не існує - його поглинув інший університет, оскільки останні роки набір на деякі спеціальності - на бюджет - дорівнював 0 (нуль).Я до того, що «Господь терпів та нам велів».Тобто вже тримайтеся за те, що вибрали.Одинаково ви нічого змінити не можете.А там або «як карта ляже», або відкриються небувалі таланти.Як правило, людина про це дізнається десь в 25 років. Час ще є. Востаннє редагувалось akurt в Суб 21 вер, 2024 13:37, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10073 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3704 раз. Подякували: 1310 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2330233123322333> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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