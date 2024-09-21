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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 вер, 2024 13:36
Дюрі-бачі написав:
3. Булінг там взагалі на недопустимому рівні: в результаті спроби відібрати портфель дійшло до драки де хлопець зламав їй ногу, але сам залишився без передніх зубів...
Що за кримінальна хроніка? На тлі цього, студенти в Нідерландах зі своїм «коли уй*буєш назад в Україну?» просто душки) Питає кожен другий.
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gonchik74
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