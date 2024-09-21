Що за кримінальна хроніка? На тлі цього, студенти в Нідерландах зі своїм «коли уй*буєш назад в Україну?» просто душки) Питає кожен другий.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 13:36
Що за кримінальна хроніка? На тлі цього, студенти в Нідерландах зі своїм «коли уй*буєш назад в Україну?» просто душки) Питає кожен другий.
Додано: Суб 21 вер, 2024 13:53
Re: Еміграція, заробітчанство
Ну і не знаю наскільки це релевантно щодо всієї Німеччини, але кажуть, що діти корінних німців сидять тише води, а весь булінг йде від дітей турків (які вже років 20 як стали німцями) і спрямований переважно на дівчат...
Ну і ще дивно, що коли булили єврейку то прям збирали збори і там проводили якісь додаткові виховні заходи з дітьми і батьками. А от образу українок чи німкень не роздувають і взагалі позиція адміністрації "навіщо вона чинила їм опір, треба було кликати на допомогу".
Додано: Суб 21 вер, 2024 14:25
Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений. Далі тільки дошліфовується, або ні. Наводив приклад команди ЛНУ з програмування (ICPC), якраз в четверг зайняли 28 місце в світі
Але мій давній приятель, співвласник 2 ІТ фірм, взагалі зараз поступово все більше переходить на ШІ і вважає професію кодера безперспективною. Може вигідгіше вміти малювати нігтики.
Ну і про рейтинги:
Додано: Суб 21 вер, 2024 14:34
Дюрі-бачі
Добре, що хоч зуби вибила чуваку. Думаю, зараз вже не будуть її чіпати. Знаю по своєму досвіду, також дой..увалися в школі у 90-ті, доки не пішов вабанк - у драку з самим д..йопистим. Так, получив набагато більше тумаків, бо був тоді хиляком. А ще спеціально вибрав момент, щоб було чим більше народу і знялася така буча, що визвали обох до директора і дали обом наганяй. І ще й батьків визвали в школу. Але відтоді більше не чіпали
Додано: Суб 21 вер, 2024 14:41
Re: Еміграція, заробітчанство
Пс. Завжди мріяв про реванш). Готувався до нього. В універі пішов на бокс, боротьбу. Здобув розряди. Вернувся в рідні краї. Зустрівся з ним. Але простив. В ньому вже не було достойного супротивника
Додано: Суб 21 вер, 2024 14:43
Зараз булінг гасять в зародку, а багатьох він штовхав на саморозвиток і небиякі досягнення.
Додано: Суб 21 вер, 2024 15:20
Re: Еміграція, заробітчанство
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