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#<1 ... 2331233223332334> Додано: Суб 21 вер, 2024 13:36 Дюрі-бачі написав: 3. Булінг там взагалі на недопустимому рівні: в результаті спроби відібрати портфель дійшло до драки де хлопець зламав їй ногу, але сам залишився без передніх зубів... 3. Булінг там взагалі на недопустимому рівні: в результаті спроби відібрати портфель дійшло до драки де хлопець зламав їй ногу, але сам залишився без передніх зубів...

Що за кримінальна хроніка? На тлі цього, студенти в Нідерландах зі своїм «коли уй*буєш назад в Україну?» просто душки) Питає кожен другий. Що за кримінальна хроніка? На тлі цього, студенти в Нідерландах зі своїм «коли уй*буєш назад в Україну?» просто душки) Питає кожен другий. gonchik74

Повідомлень: 844 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 139 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 13:53 Re: Еміграція, заробітчанство Ну і не знаю наскільки це релевантно щодо всієї Німеччини, але кажуть, що діти корінних німців сидять тише води, а весь булінг йде від дітей турків (які вже років 20 як стали німцями) і спрямований переважно на дівчат...

Ну і ще дивно, що коли булили єврейку то прям збирали збори і там проводили якісь додаткові виховні заходи з дітьми і батьками. А от образу українок чи німкень не роздувають і взагалі позиція адміністрації "навіщо вона чинила їм опір, треба було кликати на допомогу". Дюрі-бачі

Повідомлень: 3765 З нами з: 29.07.22 Подякував: 683 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 14:25 gonchik74 написав: Bolt написав: Вчера вышел рейтинг школ Украины в целом и Львова в частности.

Школа малого улетела с 34-го на 67-е место. Не, ну я знал, что все херово, поэтому и репетиторов начал потихоньку с 9-го класса привлекать.

Но, чтоб так?! 😳🤔

Пы. Сы.

Походу учителя уже открыто кладут... Вчера вышел рейтинг школ Украины в целом и Львова в частности.Школа малого улетела с 34-го на 67-е место. Не, ну я знал, что все херово, поэтому и репетиторов начал потихоньку с 9-го класса привлекать.Но, чтоб так?! 😳🤔Пы. Сы.Походу учителя уже открыто кладут...

Все змінюється. Школа, котру мала закінчила в 20-му з першого - другого зійшла на 13-те. А інша, де вчилась з четвертого по сьомий класи, і звідки ми ї її забрали через плинність кадрів, з кінця списку вийшла на 15-те) Все змінюється. Школа, котру мала закінчила в 20-му з першого - другого зійшла на 13-те. А інша, де вчилась з четвертого по сьомий класи, і звідки ми ї її забрали через плинність кадрів, з кінця списку вийшла на 15-те)

akurt написав: Ех, пане Bolt, рейтинги, рейтинги…

А там або «як карта ляже», або відкриються небувалі таланти.

Як правило, людина про це дізнається десь в 25 років. Час ще є. Ех, пане Bolt, рейтинги, рейтинги…А там або «як карта ляже», або відкриються небувалі таланти.Як правило, людина про це дізнається десь в 25 років. Час ще є.

Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений. Далі тільки дошліфовується, або ні. Наводив приклад команди ЛНУ з програмування (ICPC), якраз в четверг зайняли 28 місце в світі https://scoreboard.icpc.global/2024/scoreboard/ , то лідер вступав мав два по 200. І інші, хто попадає вже на такий рівень приблизно так само стартують в бакалавратурі.

Але мій давній приятель, співвласник 2 ІТ фірм, взагалі зараз поступово все більше переходить на ШІ і вважає професію кодера безперспективною. Може вигідгіше вміти малювати нігтики.

Ну і про рейтинги:

https://znayshov.com/News/Details/ihor_ ... ynhy_shkil Ігор Лікарчук: Не ведіться на ці рейтинги шкіл Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений. Далі тільки дошліфовується, або ні. Наводив приклад команди ЛНУ з програмування (ICPC), якраз в четверг зайняли 28 місце в світі, то лідер вступав мав два по 200. І інші, хто попадає вже на такий рівень приблизно так само стартують в бакалавратурі.Але мій давній приятель, співвласник 2 ІТ фірм, взагалі зараз поступово все більше переходить на ШІ і вважає професію кодера безперспективною. Може вигідгіше вміти малювати нігтики.Ну і про рейтинги: Ой+

Повідомлень: 6914 З нами з: 19.04.12 Подякував: 104 раз. Подякували: 1063 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 14:34 Дюрі-бачі

Добре, що хоч зуби вибила чуваку. Думаю, зараз вже не будуть її чіпати. Знаю по своєму досвіду, також дой..увалися в школі у 90-ті, доки не пішов вабанк - у драку з самим д..йопистим. Так, получив набагато більше тумаків, бо був тоді хиляком. А ще спеціально вибрав момент, щоб було чим більше народу і знялася така буча, що визвали обох до директора і дали обом наганяй. І ще й батьків визвали в школу. Але відтоді більше не чіпали The_Rebel

Повідомлень: 429 З нами з: 01.06.19 Подякував: 24 раз. Подякували: 102 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 14:41 Re: Еміграція, заробітчанство Пс. Завжди мріяв про реванш). Готувався до нього. В універі пішов на бокс, боротьбу. Здобув розряди. Вернувся в рідні краї. Зустрівся з ним. Але простив. В ньому вже не було достойного супротивника The_Rebel

Повідомлень: 429 З нами з: 01.06.19 Подякував: 24 раз. Подякували: 102 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 14:43 The_Rebel написав: Пс. Завжди мріяв про реванш). Готувався до нього. В універі пішов на бокс, боротьбу. Здобув розряди. Вернувся в рідні краї. Зустрівся з ним. Але простив. В ньому вже не було достойного супротивника Пс. Завжди мріяв про реванш). Готувався до нього. В універі пішов на бокс, боротьбу. Здобув розряди. Вернувся в рідні краї. Зустрівся з ним. Але простив. В ньому вже не було достойного супротивника

Зараз булінг гасять в зародку, а багатьох він штовхав на саморозвиток і небиякі досягнення. Зараз булінг гасять в зародку, а багатьох він штовхав на саморозвиток і небиякі досягнення. Ой+

Повідомлень: 6914 З нами з: 19.04.12 Подякував: 104 раз. Подякували: 1063 раз. Профіль 1 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 15:20 Re: Еміграція, заробітчанство Ой+ написав: Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений. Далі тільки дошліфовується, або ні. Наводив приклад команди ЛНУ з програмування (ICPC), якраз в четверг зайняли 28 місце в світі Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений. Далі тільки дошліфовується, або ні. Наводив приклад команди ЛНУ з програмування (ICPC), якраз в четверг зайняли 28 місце в світі

Це як і професійний спорт. Треба тренувати з дитинства. Це як і професійний спорт. Треба тренувати з дитинства. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3765 З нами з: 29.07.22 Подякував: 683 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 15:32 Еміграція, заробітчанство Ой+ написав: The_Rebel написав: Пс. Завжди мріяв про реванш). Готувався до нього. В універі пішов на бокс, боротьбу. Здобув розряди. Вернувся в рідні краї. Зустрівся з ним. Але простив. В ньому вже не було достойного супротивника Пс. Завжди мріяв про реванш). Готувався до нього. В універі пішов на бокс, боротьбу. Здобув розряди. Вернувся в рідні краї. Зустрівся з ним. Але простив. В ньому вже не було достойного супротивника

Зараз булінг гасять в зародку, а багатьох він штовхав на саморозвиток і небиякі досягнення. Зараз булінг гасять в зародку, а багатьох він штовхав на саморозвиток і небиякі досягнення. Все ж терапія з того така собі, когось може і штовхав, але, певен, частіше діти просто психологічні травми і комплекси накопичували Все ж терапія з того така собі, когось може і штовхав, але, певен, частіше діти просто психологічні травми і комплекси накопичували Faceless

Модератор Повідомлень: 35292 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1455 раз. Подякували: 8031 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 15:34 gonchik74 написав: Дюрі-бачі написав: 3. Булінг там взагалі на недопустимому рівні: в результаті спроби відібрати портфель дійшло до драки де хлопець зламав їй ногу, але сам залишився без передніх зубів... 3. Булінг там взагалі на недопустимому рівні: в результаті спроби відібрати портфель дійшло до драки де хлопець зламав їй ногу, але сам залишився без передніх зубів...

Що за кримінальна хроніка? На тлі цього, студенти в Нідерландах зі своїм «коли уй*буєш назад в Україну?» просто душки) Питає кожен другий. Що за кримінальна хроніка? На тлі цього, студенти в Нідерландах зі своїм «коли уй*буєш назад в Україну?» просто душки) Питає кожен другий.

щось незвичні для цієї гілки реалії з життя емігрантів... але таке теж є...



історія з бійкою взагалі якийсь треш, як для гімназії. в моєму розумінні такі персонажі не мали туди потрапити... щось незвичні для цієї гілки реалії з життя емігрантів... але таке теж є...історія з бійкою взагалі якийсь треш, як для гімназії. в моєму розумінні такі персонажі не мали туди потрапити... Shaman

Повідомлень: 6816 З нами з: 29.09.19 Подякував: 655 раз. Подякували: 1481 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 16:01 Faceless написав: Ой+ написав: The_Rebel написав: Пс. Завжди мріяв про реванш). Готувався до нього. В універі пішов на бокс, боротьбу. Здобув розряди. Вернувся в рідні краї. Зустрівся з ним. Але простив. В ньому вже не було достойного супротивника Пс. Завжди мріяв про реванш). Готувався до нього. В універі пішов на бокс, боротьбу. Здобув розряди. Вернувся в рідні краї. Зустрівся з ним. Але простив. В ньому вже не було достойного супротивника

Зараз булінг гасять в зародку, а багатьох він штовхав на саморозвиток і небиякі досягнення. Зараз булінг гасять в зародку, а багатьох він штовхав на саморозвиток і небиякі досягнення. Все ж терапія з того така собі, когось може і штовхав, але, певен, частіше діти просто психологічні травми і комплекси накопичували Все ж терапія з того така собі, когось може і штовхав, але, певен, частіше діти просто психологічні травми і комплекси накопичували

Ну всяко є, але потім діти виростають, середовище доросле теж не ідеальне і тому важливо десь навчати вже дітей адекватно протистояти і давати собі раду. Звичайно, якісь надмірні прояви потребують вже серйозного зовнішнього втручання. Ну і особливо ранимі особи також потрібно виявляти і якось захищати. Тут доволі тонка межа, зараз абсолютно реальний приклад з життя, учень молодших класів робить математичну помилку, вчитель виправляє і малий закатує істерику, що його булінгують. Індивідуальний підхід і контрольовані стосунки, а інакше всі невирішені дитячі проблеми можуть зразу до суїциду в старшому віці призвести.

Ну випадок вище, то вже безумовно поза тим, щоб пускати на самоплив. Ну всяко є, але потім діти виростають, середовище доросле теж не ідеальне і тому важливо десь навчати вже дітей адекватно протистояти і давати собі раду. Звичайно, якісь надмірні прояви потребують вже серйозного зовнішнього втручання. Ну і особливо ранимі особи також потрібно виявляти і якось захищати. Тут доволі тонка межа, зараз абсолютно реальний приклад з життя, учень молодших класів робить математичну помилку, вчитель виправляє і малий закатує істерику, що його булінгують. Індивідуальний підхід і контрольовані стосунки, а інакше всі невирішені дитячі проблеми можуть зразу до суїциду в старшому віці призвести.Ну випадок вище, то вже безумовно поза тим, щоб пускати на самоплив. Ой+

Повідомлень: 6914 З нами з: 19.04.12 Подякував: 104 раз. Подякували: 1063 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2331233223332334> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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