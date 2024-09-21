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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 2331233223332334>
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 13:36

  Дюрі-бачі написав:3. Булінг там взагалі на недопустимому рівні: в результаті спроби відібрати портфель дійшло до драки де хлопець зламав їй ногу, але сам залишився без передніх зубів...

Що за кримінальна хроніка? На тлі цього, студенти в Нідерландах зі своїм «коли уй*буєш назад в Україну?» просто душки) Питає кожен другий.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 13:53

Re: Еміграція, заробітчанство

Ну і не знаю наскільки це релевантно щодо всієї Німеччини, але кажуть, що діти корінних німців сидять тише води, а весь булінг йде від дітей турків (які вже років 20 як стали німцями) і спрямований переважно на дівчат...
Ну і ще дивно, що коли булили єврейку то прям збирали збори і там проводили якісь додаткові виховні заходи з дітьми і батьками. А от образу українок чи німкень не роздувають і взагалі позиція адміністрації "навіщо вона чинила їм опір, треба було кликати на допомогу".
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 14:25

  gonchik74 написав:
  Bolt написав:Вчера вышел рейтинг школ Украины в целом и Львова в частности.
Школа малого улетела с 34-го на 67-е место. Не, ну я знал, что все херово, поэтому и репетиторов начал потихоньку с 9-го класса привлекать.
Но, чтоб так?! 😳🤔
Пы. Сы.
Походу учителя уже открыто кладут...

Все змінюється. Школа, котру мала закінчила в 20-му з першого - другого зійшла на 13-те. А інша, де вчилась з четвертого по сьомий класи, і звідки ми ї її забрали через плинність кадрів, з кінця списку вийшла на 15-те)

  akurt написав:Ех, пане Bolt, рейтинги, рейтинги…
А там або «як карта ляже», або відкриються небувалі таланти.
Як правило, людина про це дізнається десь в 25 років. Час ще є.

Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений. Далі тільки дошліфовується, або ні. Наводив приклад команди ЛНУ з програмування (ICPC), якраз в четверг зайняли 28 місце в світі https://scoreboard.icpc.global/2024/scoreboard/, то лідер вступав мав два по 200. І інші, хто попадає вже на такий рівень приблизно так само стартують в бакалавратурі.
Але мій давній приятель, співвласник 2 ІТ фірм, взагалі зараз поступово все більше переходить на ШІ і вважає професію кодера безперспективною. Може вигідгіше вміти малювати нігтики.
Ну і про рейтинги:
Ігор Лікарчук: Не ведіться на ці рейтинги шкіл https://znayshov.com/News/Details/ihor_ ... ynhy_shkil
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 14:34

Дюрі-бачі
Добре, що хоч зуби вибила чуваку. Думаю, зараз вже не будуть її чіпати. Знаю по своєму досвіду, також дой..увалися в школі у 90-ті, доки не пішов вабанк - у драку з самим д..йопистим. Так, получив набагато більше тумаків, бо був тоді хиляком. А ще спеціально вибрав момент, щоб було чим більше народу і знялася така буча, що визвали обох до директора і дали обом наганяй. І ще й батьків визвали в школу. Але відтоді більше не чіпали
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 14:41

Re: Еміграція, заробітчанство

Пс. Завжди мріяв про реванш). Готувався до нього. В універі пішов на бокс, боротьбу. Здобув розряди. Вернувся в рідні краї. Зустрівся з ним. Але простив. В ньому вже не було достойного супротивника
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 14:43

  The_Rebel написав:Пс. Завжди мріяв про реванш). Готувався до нього. В універі пішов на бокс, боротьбу. Здобув розряди. Вернувся в рідні краї. Зустрівся з ним. Але простив. В ньому вже не було достойного супротивника

Зараз булінг гасять в зародку, а багатьох він штовхав на саморозвиток і небиякі досягнення.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 15:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  Ой+ написав:Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений. Далі тільки дошліфовується, або ні. Наводив приклад команди ЛНУ з програмування (ICPC), якраз в четверг зайняли 28 місце в світі

Це як і професійний спорт. Треба тренувати з дитинства.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 15:32

Еміграція, заробітчанство

Ой+ написав:
  The_Rebel написав:Пс. Завжди мріяв про реванш). Готувався до нього. В універі пішов на бокс, боротьбу. Здобув розряди. Вернувся в рідні краї. Зустрівся з ним. Але простив. В ньому вже не було достойного супротивника

Зараз булінг гасять в зародку, а багатьох він штовхав на саморозвиток і небиякі досягнення.
Все ж терапія з того така собі, когось може і штовхав, але, певен, частіше діти просто психологічні травми і комплекси накопичували
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 15:34

  gonchik74 написав:
  Дюрі-бачі написав:3. Булінг там взагалі на недопустимому рівні: в результаті спроби відібрати портфель дійшло до драки де хлопець зламав їй ногу, але сам залишився без передніх зубів...

Що за кримінальна хроніка? На тлі цього, студенти в Нідерландах зі своїм «коли уй*буєш назад в Україну?» просто душки) Питає кожен другий.

щось незвичні для цієї гілки реалії з життя емігрантів... але таке теж є...

історія з бійкою взагалі якийсь треш, як для гімназії. в моєму розумінні такі персонажі не мали туди потрапити...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 16:01

  Faceless написав:
Ой+ написав:
  The_Rebel написав:Пс. Завжди мріяв про реванш). Готувався до нього. В універі пішов на бокс, боротьбу. Здобув розряди. Вернувся в рідні краї. Зустрівся з ним. Але простив. В ньому вже не було достойного супротивника

Зараз булінг гасять в зародку, а багатьох він штовхав на саморозвиток і небиякі досягнення.
Все ж терапія з того така собі, когось може і штовхав, але, певен, частіше діти просто психологічні травми і комплекси накопичували

Ну всяко є, але потім діти виростають, середовище доросле теж не ідеальне і тому важливо десь навчати вже дітей адекватно протистояти і давати собі раду. Звичайно, якісь надмірні прояви потребують вже серйозного зовнішнього втручання. Ну і особливо ранимі особи також потрібно виявляти і якось захищати. Тут доволі тонка межа, зараз абсолютно реальний приклад з життя, учень молодших класів робить математичну помилку, вчитель виправляє і малий закатує істерику, що його булінгують. Індивідуальний підхід і контрольовані стосунки, а інакше всі невирішені дитячі проблеми можуть зразу до суїциду в старшому віці призвести.
Ну випадок вище, то вже безумовно поза тим, щоб пускати на самоплив.
Ой+
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