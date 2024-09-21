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Bolt написав:Вчера вышел рейтинг школ Украины в целом и Львова в частности. Школа малого улетела с 34-го на 67-е место. Не, ну я знал, что все херово, поэтому и репетиторов начал потихоньку с 9-го класса привлекать. Но, чтоб так?! 😳🤔 Пы. Сы. Походу учителя уже открыто кладут...
Все змінюється. Школа, котру мала закінчила в 20-му з першого - другого зійшла на 13-те. А інша, де вчилась з четвертого по сьомий класи, і звідки ми ї її забрали через плинність кадрів, з кінця списку вийшла на 15-те)
akurt написав:Ех, пане Bolt, рейтинги, рейтинги… А там або «як карта ляже», або відкриються небувалі таланти. Як правило, людина про це дізнається десь в 25 років. Час ще є.
Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений. Далі тільки дошліфовується, або ні. Наводив приклад команди ЛНУ з програмування (ICPC), якраз в четверг зайняли 28 місце в світі https://scoreboard.icpc.global/2024/scoreboard/, то лідер вступав мав два по 200. І інші, хто попадає вже на такий рівень приблизно так само стартують в бакалавратурі. Але мій давній приятель, співвласник 2 ІТ фірм, взагалі зараз поступово все більше переходить на ШІ і вважає професію кодера безперспективною. Може вигідгіше вміти малювати нігтики. Ну і про рейтинги:
Але рейтингвсеж таки є досить об"єктивним показником, якщо не якості викладання в закладі освіти, то принаймні в контингенті батьків та учнів, яким залежить на тих самих балах. Тобто, менше ймовірність, що там, серед учнів, затешеться якись дятел, який буде заважати навчальному процесу.