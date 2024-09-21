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Bolt написав:Вчера вышел рейтинг школ Украины в целом и Львова в частности. Школа малого улетела с 34-го на 67-е место. Не, ну я знал, что все херово, поэтому и репетиторов начал потихоньку с 9-го класса привлекать. Но, чтоб так?! 😳🤔 Пы. Сы. Походу учителя уже открыто кладут...
Все змінюється. Школа, котру мала закінчила в 20-му з першого - другого зійшла на 13-те. А інша, де вчилась з четвертого по сьомий класи, і звідки ми ї її забрали через плинність кадрів, з кінця списку вийшла на 15-те)
akurt написав:Ех, пане Bolt, рейтинги, рейтинги… А там або «як карта ляже», або відкриються небувалі таланти. Як правило, людина про це дізнається десь в 25 років. Час ще є.
Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений. Далі тільки дошліфовується, або ні. Наводив приклад команди ЛНУ з програмування (ICPC), якраз в четверг зайняли 28 місце в світі https://scoreboard.icpc.global/2024/scoreboard/, то лідер вступав мав два по 200. І інші, хто попадає вже на такий рівень приблизно так само стартують в бакалавратурі. Але мій давній приятель, співвласник 2 ІТ фірм, взагалі зараз поступово все більше переходить на ШІ і вважає професію кодера безперспективною. Може вигідгіше вміти малювати нігтики. Ну і про рейтинги:
Але рейтингвсеж таки є досить об"єктивним показником, якщо не якості викладання в закладі освіти, то принаймні в контингенті батьків та учнів, яким залежить на тих самих балах. Тобто, менше ймовірність, що там, серед учнів, затешеться якись дятел, який буде заважати навчальному процесу.
Це помилкова думка: «Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений». Вона потім досить дорого коштує. Виключення одиничні. То раніше було модно і цікаво щось читати про «вундеркіндів». Якщо подивитися історію життя кожного - всі вони закінчили дуже погано від слова «погано».
The_Rebel написав:Пс. Завжди мріяв про реванш). Готувався до нього. В універі пішов на бокс, боротьбу. Здобув розряди. Вернувся в рідні краї. Зустрівся з ним. Але простив. В ньому вже не було достойного супротивника
Шикарний досвід! В моїй студентській групі був хлопчина з Вінничини. Всі 5 років просиділи за одною першою партою. Якийсь такий сперматозоїд йому дістався: маленький худенький, малого зросту. Доля надіслала в ту ж групу на 25 студентів одного хлопця навпаки: вислюк на обличчя і зросту в 2 м. Доля вона ж жартівниця: в гуртожитку в одну кімнату декан їх поселив. Ну той малий був битий щодня. Взяв та записався в секцію якоїсь там греко-римської боротьби. Через рік бив ногами того осломордого. Зараз директор великого заводу.
Пане Bolt! Ваші дописи читати особливо цікаво, бо вони якісь такі «свіжі». Якщо застосувати в хорошому сенсі слово - це не образа, не подумпайте, а просто якісне визначення: «дилетантські». Наприклад оце: «…але рейтингвсеж таки є досить об"єктивним показником, якщо не якості викладання в закладі освіти, то принаймні в контингенті батьків та учнів, яким залежить на тих самих балах. Тобто, менше ймовірність, що там, серед учнів, затешеться якись дятел, який буде заважати навчальному процесу.»
На практиці зовсім не так є і не так буде у подальшому. Трохи простіше. Приблизно як в природі «естественный отбор». В студентській групі через не далі як 2 місяця пройде розмежування шарів (слоев) студентів.
Перший шар - не больше 20% групи - нормальних розумних і тих, які дійсно хочуть вчитися. Хто з тих 20% через 3 роки буде входити в той 1% майбутніх геніїв стане зрозумілим не раніше середини другого курсу.
Другий шар - «середнячки». Основна маса. Нормальні люди з категорії «зірок з неба не хватають». Реально нормальні хлопці (дівчата). Той шар буде 67% приблизно (2/3). З того шару геніями та дуже вдалими людьми стануть десь 10%. Але інші не потонуть.
Третій шар - то той небезпечний, про який ви задумалися. Їх небагато: 100-20-67=13%. Зверніть увагу на цифру 13. Раніше, коли збоченців нероб алкашів та просто незграб дозволено було деканам відраховувати, вони зникали досить швидко: в основному вже в зимову сесію першого курса.
Зараз навіть ґвалтівника/збоченця/притурка не можна відраховувати. Тому дійсно ситуація погіршується в тому смислі, що частина з другого шару приєднується до третього шару. Це приблизно так, як дівчата розуміють, що з хлопцем-наркоманом цікавіше йти по життю. Нехай в безодню, але цікавіше.
Що тут порадити вам, як батькові студента - першокурсника? Звичайну річ: контроль, контроль і ще раз контроль. На третьому курсі і вас, і його «попустить».
Пане Bolt! Ваші дописи читати особливо цікаво, бо вони якісь такі «свіжі». Якщо застосувати в хорошому сенсі слово - це не образа, не подумпайте, а просто якісне визначення: «дилетантські». Наприклад оце: «…але рейтингвсеж таки є досить об"єктивним показником, якщо не якості викладання в закладі освіти, то принаймні в контингенті батьків та учнів, яким залежить на тих самих балах. Тобто, менше ймовірність, що там, серед учнів, затешеться якись дятел, який буде заважати навчальному процесу.»
На практиці зовсім не так є і не так буде у подальшому. Трохи простіше. Приблизно як в природі «естественный отбор». В студентській групі через не далі як 2 місяця пройде розмежування шарів (слоев) студентів.
Перший шар - не больше 20% групи - нормальних розумних і тих, які дійсно хочуть вчитися. Хто з тих 20% через 3 роки буде входити в той 1% майбутніх геніїв стане зрозумілим не раніше середини другого курсу.
Другий шар - «середнячки». Основна маса. Нормальні люди з категорії «зірок з неба не хватають». Реально нормальні хлопці (дівчата). Той шар буде 67% приблизно (2/3). З того шару геніями та дуже вдалими людьми стануть десь 10%. Але інші не потонуть.
Третій шар - то той небезпечний, про який ви задумалися. Їх небагато: 100-20-67=13%. Зверніть увагу на цифру 13. Раніше, коли збоченців нероб алкашів та просто незграб дозволено було деканам відраховувати, вони зникали досить швидко: в основному вже в зимову сесію першого курса.
Зараз навіть ґвалтівника/збоченця/притурка не можна відраховувати. Тому дійсно ситуація погіршується в тому смислі, що частина з другого шару приєднується до третього шару. Це приблизно так, як дівчата розуміють, що з хлопцем-наркоманом цікавіше йти по життю. Нехай в безодню, але цікавіше.
Що тут порадити вам, як батькові студента - першокурсника? Звичайну річ: контроль, контроль і ще раз контроль. На третьому курсі і вас, і його «попустить».
P.S. І киньте ви оті рейтинги читати, в Україні вони ніколи не мали ніякого сенсу і ніколи не базувалися на реальності. Просто не читайте приблизно як розумні люди радили не читати «радянські газети» перед обідом.