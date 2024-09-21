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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2331233223332334
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 16:27

  Ой+ написав:
  gonchik74 написав:
  Bolt написав:Вчера вышел рейтинг школ Украины в целом и Львова в частности.
Школа малого улетела с 34-го на 67-е место. Не, ну я знал, что все херово, поэтому и репетиторов начал потихоньку с 9-го класса привлекать.
Но, чтоб так?! 😳🤔
Пы. Сы.
Походу учителя уже открыто кладут...

Все змінюється. Школа, котру мала закінчила в 20-му з першого - другого зійшла на 13-те. А інша, де вчилась з четвертого по сьомий класи, і звідки ми ї її забрали через плинність кадрів, з кінця списку вийшла на 15-те)

  akurt написав:Ех, пане Bolt, рейтинги, рейтинги…
А там або «як карта ляже», або відкриються небувалі таланти.
Як правило, людина про це дізнається десь в 25 років. Час ще є.

Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений. Далі тільки дошліфовується, або ні. Наводив приклад команди ЛНУ з програмування (ICPC), якраз в четверг зайняли 28 місце в світі https://scoreboard.icpc.global/2024/scoreboard/, то лідер вступав мав два по 200. І інші, хто попадає вже на такий рівень приблизно так само стартують в бакалавратурі.
Але мій давній приятель, співвласник 2 ІТ фірм, взагалі зараз поступово все більше переходить на ШІ і вважає професію кодера безперспективною. Може вигідгіше вміти малювати нігтики.
Ну і про рейтинги:
Ігор Лікарчук: Не ведіться на ці рейтинги шкіл https://znayshov.com/News/Details/ihor_ ... ynhy_shkil

Але рейтингвсеж таки є досить об"єктивним показником, якщо не якості викладання в закладі освіти, то принаймні в контингенті батьків та учнів, яким залежить на тих самих балах. Тобто, менше ймовірність, що там, серед учнів, затешеться якись дятел, який буде заважати навчальному процесу.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 17:38

Це помилкова думка: «Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений».
Вона потім досить дорого коштує.
Виключення одиничні.
То раніше було модно і цікаво щось читати про «вундеркіндів».
Якщо подивитися історію життя кожного - всі вони закінчили дуже погано від слова «погано».
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 17:45

  The_Rebel написав:Пс. Завжди мріяв про реванш). Готувався до нього. В універі пішов на бокс, боротьбу. Здобув розряди. Вернувся в рідні краї. Зустрівся з ним. Але простив. В ньому вже не було достойного супротивника

Шикарний досвід!
В моїй студентській групі був хлопчина з Вінничини. Всі 5 років просиділи за одною першою партою.
Якийсь такий сперматозоїд йому дістався: маленький худенький, малого зросту.
Доля надіслала в ту ж групу на 25 студентів одного хлопця навпаки: вислюк на обличчя і зросту в 2 м.
Доля вона ж жартівниця: в гуртожитку в одну кімнату декан їх поселив.
Ну той малий був битий щодня.
Взяв та записався в секцію якоїсь там греко-римської боротьби.
Через рік бив ногами того осломордого.
Зараз директор великого заводу.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:06

Пане Bolt!
Ваші дописи читати особливо цікаво, бо вони якісь такі «свіжі». Якщо застосувати в хорошому сенсі слово - це не образа, не подумпайте, а просто якісне визначення: «дилетантські».
Наприклад оце:
«…але рейтингвсеж таки є досить об"єктивним показником, якщо не якості викладання в закладі освіти, то принаймні в контингенті батьків та учнів, яким залежить на тих самих балах. Тобто, менше ймовірність, що там, серед учнів, затешеться якись дятел, який буде заважати навчальному процесу.»

На практиці зовсім не так є і не так буде у подальшому.
Трохи простіше.
Приблизно як в природі «естественный отбор».
В студентській групі через не далі як 2 місяця пройде розмежування шарів (слоев) студентів.

Перший шар - не больше 20% групи - нормальних розумних і тих, які дійсно хочуть вчитися. Хто з тих 20% через 3 роки буде входити в той 1% майбутніх геніїв стане зрозумілим не раніше середини другого курсу.

Другий шар - «середнячки». Основна маса. Нормальні люди з категорії «зірок з неба не хватають». Реально нормальні хлопці (дівчата).
Той шар буде 67% приблизно (2/3).
З того шару геніями та дуже вдалими людьми стануть десь 10%. Але інші не потонуть.

Третій шар - то той небезпечний, про який ви задумалися. Їх небагато: 100-20-67=13%. Зверніть увагу на цифру 13.
Раніше, коли збоченців нероб алкашів та просто незграб дозволено було деканам відраховувати, вони зникали досить швидко: в основному вже в зимову сесію першого курса.

Зараз навіть ґвалтівника/збоченця/притурка не можна відраховувати.
Тому дійсно ситуація погіршується в тому смислі, що частина з другого шару приєднується до третього шару. Це приблизно так, як дівчата розуміють, що з хлопцем-наркоманом цікавіше йти по життю.
Нехай в безодню, але цікавіше.

Що тут порадити вам, як батькові студента - першокурсника?
Звичайну річ: контроль, контроль і ще раз контроль. На третьому курсі і вас, і його «попустить».
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:19

Пане Bolt!
Ваші дописи читати особливо цікаво, бо вони якісь такі «свіжі». Якщо застосувати в хорошому сенсі слово - це не образа, не подумпайте, а просто якісне визначення: «дилетантські».
Наприклад оце:
«…але рейтингвсеж таки є досить об"єктивним показником, якщо не якості викладання в закладі освіти, то принаймні в контингенті батьків та учнів, яким залежить на тих самих балах. Тобто, менше ймовірність, що там, серед учнів, затешеться якись дятел, який буде заважати навчальному процесу.»

На практиці зовсім не так є і не так буде у подальшому.
Трохи простіше.
Приблизно як в природі «естественный отбор».
В студентській групі через не далі як 2 місяця пройде розмежування шарів (слоев) студентів.

Перший шар - не больше 20% групи - нормальних розумних і тих, які дійсно хочуть вчитися. Хто з тих 20% через 3 роки буде входити в той 1% майбутніх геніїв стане зрозумілим не раніше середини другого курсу.

Другий шар - «середнячки». Основна маса. Нормальні люди з категорії «зірок з неба не хватають». Реально нормальні хлопці (дівчата).
Той шар буде 67% приблизно (2/3).
З того шару геніями та дуже вдалими людьми стануть десь 10%. Але інші не потонуть.

Третій шар - то той небезпечний, про який ви задумалися. Їх небагато: 100-20-67=13%. Зверніть увагу на цифру 13.
Раніше, коли збоченців нероб алкашів та просто незграб дозволено було деканам відраховувати, вони зникали досить швидко: в основному вже в зимову сесію першого курса.

Зараз навіть ґвалтівника/збоченця/притурка не можна відраховувати.
Тому дійсно ситуація погіршується в тому смислі, що частина з другого шару приєднується до третього шару. Це приблизно так, як дівчата розуміють, що з хлопцем-наркоманом цікавіше йти по життю.
Нехай в безодню, але цікавіше.

Що тут порадити вам, як батькові студента - першокурсника?
Звичайну річ: контроль, контроль і ще раз контроль. На третьому курсі і вас, і його «попустить».

P.S. І киньте ви оті рейтинги читати, в Україні вони ніколи не мали ніякого сенсу і ніколи не базувалися на реальності. Просто не читайте приблизно як розумні люди радили не читати «радянські газети» перед обідом.
akurt
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