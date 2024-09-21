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#<1 ... 2331233223332334 Додано: Суб 21 вер, 2024 16:27 Ой+ написав: gonchik74 написав: Bolt написав: Вчера вышел рейтинг школ Украины в целом и Львова в частности.

Школа малого улетела с 34-го на 67-е место. Не, ну я знал, что все херово, поэтому и репетиторов начал потихоньку с 9-го класса привлекать.

Но, чтоб так?! 😳🤔

Пы. Сы.

Походу учителя уже открыто кладут... Вчера вышел рейтинг школ Украины в целом и Львова в частности.Школа малого улетела с 34-го на 67-е место. Не, ну я знал, что все херово, поэтому и репетиторов начал потихоньку с 9-го класса привлекать.Но, чтоб так?! 😳🤔Пы. Сы.Походу учителя уже открыто кладут...

Все змінюється. Школа, котру мала закінчила в 20-му з першого - другого зійшла на 13-те. А інша, де вчилась з четвертого по сьомий класи, і звідки ми ї її забрали через плинність кадрів, з кінця списку вийшла на 15-те) Все змінюється. Школа, котру мала закінчила в 20-му з першого - другого зійшла на 13-те. А інша, де вчилась з четвертого по сьомий класи, і звідки ми ї її забрали через плинність кадрів, з кінця списку вийшла на 15-те)

akurt написав: Ех, пане Bolt, рейтинги, рейтинги…

А там або «як карта ляже», або відкриються небувалі таланти.

Як правило, людина про це дізнається десь в 25 років. Час ще є. Ех, пане Bolt, рейтинги, рейтинги…А там або «як карта ляже», або відкриються небувалі таланти.Як правило, людина про це дізнається десь в 25 років. Час ще є.

Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений. Далі тільки дошліфовується, або ні. Наводив приклад команди ЛНУ з програмування (ICPC), якраз в четверг зайняли 28 місце в світі https://scoreboard.icpc.global/2024/scoreboard/ , то лідер вступав мав два по 200. І інші, хто попадає вже на такий рівень приблизно так само стартують в бакалавратурі.

Але мій давній приятель, співвласник 2 ІТ фірм, взагалі зараз поступово все більше переходить на ШІ і вважає професію кодера безперспективною. Може вигідгіше вміти малювати нігтики.

Ну і про рейтинги:

https://znayshov.com/News/Details/ihor_ ... ynhy_shkil Ігор Лікарчук: Не ведіться на ці рейтинги шкіл Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений. Далі тільки дошліфовується, або ні. Наводив приклад команди ЛНУ з програмування (ICPC), якраз в четверг зайняли 28 місце в світі, то лідер вступав мав два по 200. І інші, хто попадає вже на такий рівень приблизно так само стартують в бакалавратурі.Але мій давній приятель, співвласник 2 ІТ фірм, взагалі зараз поступово все більше переходить на ШІ і вважає професію кодера безперспективною. Може вигідгіше вміти малювати нігтики.Ну і про рейтинги:

Але рейтингвсеж таки є досить об"єктивним показником, якщо не якості викладання в закладі освіти, то принаймні в контингенті батьків та учнів, яким залежить на тих самих балах. Тобто, менше ймовірність, що там, серед учнів, затешеться якись дятел, який буде заважати навчальному процесу. Але рейтингвсеж таки є досить об"єктивним показником, якщо не якості викладання в закладі освіти, то принаймні в контингенті батьків та учнів, яким залежить на тих самих балах. Тобто, менше ймовірність, що там, серед учнів, затешеться якись дятел, який буде заважати навчальному процесу. Bolt Повідомлень: 3169 З нами з: 09.11.17 Подякував: 18 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 17:38 Це помилкова думка: «Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений».

Вона потім досить дорого коштує.

Виключення одиничні.

То раніше було модно і цікаво щось читати про «вундеркіндів».

Якщо подивитися історію життя кожного - всі вони закінчили дуже погано від слова «погано». akurt

Повідомлень: 10077 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3704 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 17:45 The_Rebel написав: Пс. Завжди мріяв про реванш). Готувався до нього. В універі пішов на бокс, боротьбу. Здобув розряди. Вернувся в рідні краї. Зустрівся з ним. Але простив. В ньому вже не було достойного супротивника Пс. Завжди мріяв про реванш). Готувався до нього. В універі пішов на бокс, боротьбу. Здобув розряди. Вернувся в рідні краї. Зустрівся з ним. Але простив. В ньому вже не було достойного супротивника

Шикарний досвід!

В моїй студентській групі був хлопчина з Вінничини. Всі 5 років просиділи за одною першою партою.

Якийсь такий сперматозоїд йому дістався: маленький худенький, малого зросту.

Доля надіслала в ту ж групу на 25 студентів одного хлопця навпаки: вислюк на обличчя і зросту в 2 м.

Доля вона ж жартівниця: в гуртожитку в одну кімнату декан їх поселив.

Ну той малий був битий щодня.

Взяв та записався в секцію якоїсь там греко-римської боротьби.

Через рік бив ногами того осломордого.

Зараз директор великого заводу. Шикарний досвід!В моїй студентській групі був хлопчина з Вінничини. Всі 5 років просиділи за одною першою партою.Якийсь такий сперматозоїд йому дістався: маленький худенький, малого зросту.Доля надіслала в ту ж групу на 25 студентів одного хлопця навпаки: вислюк на обличчя і зросту в 2 м.Доля вона ж жартівниця: в гуртожитку в одну кімнату декан їх поселив.Ну той малий був битий щодня.Взяв та записався в секцію якоїсь там греко-римської боротьби.Через рік бив ногами того осломордого.Зараз директор великого заводу. akurt

Повідомлень: 10077 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3704 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 18:06 Пане Bolt!

Ваші дописи читати особливо цікаво, бо вони якісь такі «свіжі». Якщо застосувати в хорошому сенсі слово - це не образа, не подумпайте, а просто якісне визначення: «дилетантські».

Наприклад оце:

«…але рейтингвсеж таки є досить об"єктивним показником, якщо не якості викладання в закладі освіти, то принаймні в контингенті батьків та учнів, яким залежить на тих самих балах. Тобто, менше ймовірність, що там, серед учнів, затешеться якись дятел, який буде заважати навчальному процесу.»



На практиці зовсім не так є і не так буде у подальшому.

Трохи простіше.

Приблизно як в природі «естественный отбор».

В студентській групі через не далі як 2 місяця пройде розмежування шарів (слоев) студентів.



Перший шар - не больше 20% групи - нормальних розумних і тих, які дійсно хочуть вчитися. Хто з тих 20% через 3 роки буде входити в той 1% майбутніх геніїв стане зрозумілим не раніше середини другого курсу.



Другий шар - «середнячки». Основна маса. Нормальні люди з категорії «зірок з неба не хватають». Реально нормальні хлопці (дівчата).

Той шар буде 67% приблизно (2/3).

З того шару геніями та дуже вдалими людьми стануть десь 10%. Але інші не потонуть.



Третій шар - то той небезпечний, про який ви задумалися. Їх небагато: 100-20-67=13%. Зверніть увагу на цифру 13.

Раніше, коли збоченців нероб алкашів та просто незграб дозволено було деканам відраховувати, вони зникали досить швидко: в основному вже в зимову сесію першого курса.



Зараз навіть ґвалтівника/збоченця/притурка не можна відраховувати.

Тому дійсно ситуація погіршується в тому смислі, що частина з другого шару приєднується до третього шару. Це приблизно так, як дівчата розуміють, що з хлопцем-наркоманом цікавіше йти по життю.

Нехай в безодню, але цікавіше.



Що тут порадити вам, як батькові студента - першокурсника?

Звичайну річ: контроль, контроль і ще раз контроль. На третьому курсі і вас, і його «попустить». akurt

Повідомлень: 10077 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3704 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 18:19 Пане Bolt!

Ваші дописи читати особливо цікаво, бо вони якісь такі «свіжі». Якщо застосувати в хорошому сенсі слово - це не образа, не подумпайте, а просто якісне визначення: «дилетантські».

Наприклад оце:

«…але рейтингвсеж таки є досить об"єктивним показником, якщо не якості викладання в закладі освіти, то принаймні в контингенті батьків та учнів, яким залежить на тих самих балах. Тобто, менше ймовірність, що там, серед учнів, затешеться якись дятел, який буде заважати навчальному процесу.»



На практиці зовсім не так є і не так буде у подальшому.

Трохи простіше.

Приблизно як в природі «естественный отбор».

В студентській групі через не далі як 2 місяця пройде розмежування шарів (слоев) студентів.



Перший шар - не больше 20% групи - нормальних розумних і тих, які дійсно хочуть вчитися. Хто з тих 20% через 3 роки буде входити в той 1% майбутніх геніїв стане зрозумілим не раніше середини другого курсу.



Другий шар - «середнячки». Основна маса. Нормальні люди з категорії «зірок з неба не хватають». Реально нормальні хлопці (дівчата).

Той шар буде 67% приблизно (2/3).

З того шару геніями та дуже вдалими людьми стануть десь 10%. Але інші не потонуть.



Третій шар - то той небезпечний, про який ви задумалися. Їх небагато: 100-20-67=13%. Зверніть увагу на цифру 13.

Раніше, коли збоченців нероб алкашів та просто незграб дозволено було деканам відраховувати, вони зникали досить швидко: в основному вже в зимову сесію першого курса.



Зараз навіть ґвалтівника/збоченця/притурка не можна відраховувати.

Тому дійсно ситуація погіршується в тому смислі, що частина з другого шару приєднується до третього шару. Це приблизно так, як дівчата розуміють, що з хлопцем-наркоманом цікавіше йти по життю.

Нехай в безодню, але цікавіше.



Що тут порадити вам, як батькові студента - першокурсника?

Звичайну річ: контроль, контроль і ще раз контроль. На третьому курсі і вас, і його «попустить».



P.S. І киньте ви оті рейтинги читати, в Україні вони ніколи не мали ніякого сенсу і ніколи не базувалися на реальності. Просто не читайте приблизно як розумні люди радили не читати «радянські газети» перед обідом. akurt

Повідомлень: 10077 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3704 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2331233223332334 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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