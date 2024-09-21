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Bolt написав:Вчера вышел рейтинг школ Украины в целом и Львова в частности. Школа малого улетела с 34-го на 67-е место. Не, ну я знал, что все херово, поэтому и репетиторов начал потихоньку с 9-го класса привлекать. Но, чтоб так?! 😳🤔 Пы. Сы. Походу учителя уже открыто кладут...
Все змінюється. Школа, котру мала закінчила в 20-му з першого - другого зійшла на 13-те. А інша, де вчилась з четвертого по сьомий класи, і звідки ми ї її забрали через плинність кадрів, з кінця списку вийшла на 15-те)
akurt написав:Ех, пане Bolt, рейтинги, рейтинги… А там або «як карта ляже», або відкриються небувалі таланти. Як правило, людина про це дізнається десь в 25 років. Час ще є.
Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений. Далі тільки дошліфовується, або ні. Наводив приклад команди ЛНУ з програмування (ICPC), якраз в четверг зайняли 28 місце в світі https://scoreboard.icpc.global/2024/scoreboard/, то лідер вступав мав два по 200. І інші, хто попадає вже на такий рівень приблизно так само стартують в бакалавратурі. Але мій давній приятель, співвласник 2 ІТ фірм, взагалі зараз поступово все більше переходить на ШІ і вважає професію кодера безперспективною. Може вигідгіше вміти малювати нігтики. Ну і про рейтинги:
Але рейтингвсеж таки є досить об"єктивним показником, якщо не якості викладання в закладі освіти, то принаймні в контингенті батьків та учнів, яким залежить на тих самих балах. Тобто, менше ймовірність, що там, серед учнів, затешеться якись дятел, який буде заважати навчальному процесу.
Це помилкова думка: «Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений». Вона потім досить дорого коштує. Виключення одиничні. То раніше було модно і цікаво щось читати про «вундеркіндів». Якщо подивитися історію життя кожного - всі вони закінчили дуже погано від слова «погано».
The_Rebel написав:Пс. Завжди мріяв про реванш). Готувався до нього. В універі пішов на бокс, боротьбу. Здобув розряди. Вернувся в рідні краї. Зустрівся з ним. Але простив. В ньому вже не було достойного супротивника
Шикарний досвід! В моїй студентській групі був хлопчина з Вінничини. Всі 5 років просиділи за одною першою партою. Якийсь такий сперматозоїд йому дістався: маленький худенький, малого зросту. Доля надіслала в ту ж групу на 25 студентів одного хлопця навпаки: вислюк на обличчя і зросту в 2 м. Доля вона ж жартівниця: в гуртожитку в одну кімнату декан їх поселив. Ну той малий був битий щодня. Взяв та записався в секцію якоїсь там греко-римської боротьби. Через рік бив ногами того осломордого. Зараз директор великого заводу.
Пане Bolt! Ваші дописи читати особливо цікаво, бо вони якісь такі «свіжі». Якщо застосувати в хорошому сенсі слово - це не образа, не подумпайте, а просто якісне визначення: «дилетантські». Наприклад оце: «…але рейтингвсеж таки є досить об"єктивним показником, якщо не якості викладання в закладі освіти, то принаймні в контингенті батьків та учнів, яким залежить на тих самих балах. Тобто, менше ймовірність, що там, серед учнів, затешеться якись дятел, який буде заважати навчальному процесу.»
На практиці зовсім не так є і не так буде у подальшому. Трохи простіше. Приблизно як в природі «естественный отбор». В студентській групі через не далі як 2 місяця пройде розмежування шарів (слоев) студентів.
Перший шар - не больше 20% групи - нормальних розумних і тих, які дійсно хочуть вчитися. Хто з тих 20% через 3 -4 роки буде входити в той 1% майбутніх геніїв стане зрозумілим не раніше середини другого курсу.
Другий шар - «середнячки». Основна маса. Нормальні люди з категорії «зірок з неба не хватають». Реально нормальні хлопці (дівчата). Той шар буде 67% приблизно (2/3). З того шару геніями та дуже вдалими людьми стануть десь 10%. Але інші не потонуть.
Третій шар - то той небезпечний, про який ви задумалися. Їх небагато: 100-20-67=13%. Зверніть увагу на цифру 13. Раніше, коли збоченців нероб алкашів та просто незграб дозволено було деканам відраховувати, вони зникали досить швидко: в основному вже в зимову сесію першого курса.
Зараз навіть ґвалтівника/збоченця/притурка не можна відраховувати. Тому дійсно ситуація погіршується в тому смислі, що частина з другого шару приєднується до третього шару. Це приблизно так, як дівчата розуміють, що з хлопцем-наркоманом цікавіше йти по життю. Нехай в безодню, але цікавіше.
Що тут порадити вам, як батькові студента - першокурсника? Звичайну річ: контроль, контроль і ще раз контроль. На третьому курсі і вас, і його «попустить».
P.S. Щодо думки «Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений» на сьогодні знаю тільки один приклад, я про нього писав: хлопець зараз вже на другому курсі Варшавської політехніки - а працював за фахом (графічний дизайн) вже на першому курсі і отримував по 1500$ на місяць. Сьогодні саме його згадував: як так получилося - для мене самого загадка, бо хлопець народжений в родині, в якій батько кинув сина десь у віці 2 роки. І батько працьовитий, руками, але іншими гідностями ніякими не виділявся. Мати як мати. Працьовита, розумна. Ну ось так буває: в 17 років - розкрився талант. Неймовірно, але факт. Подивимося, що далі буде.
akurt написав:Щодо думки ««Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений» на сьогодні знаю тільки один приклад, я про нього писав: хлопець але на першому курсі Варшавської політехніки працював за фахом (графічний дизайн) та іде на першому курсі отримував по 1500$ на місяць.
Потенціал це ще не кінцевий результат, а
здатність людини до примноження своїх внутрішніх можливостей, в першу чергу - здатність до розвитку
Я і раніше скептично сприймав різні історії про успішних трійочників і невдах-відмінників. А зараз і поготів. Більше того, той же результат ЗНО-НМТ має цінність, коли він досягнутий відносно легко, а молода людина ще і заодно вже проявила себе на олімпіадах і т.д. А якщо ці бали досягнуті через кров з носа, то рости далі тільки через працю та наполегливість можна до тільки до певного нехай дещо вище середнього рівня.
akurt написав:Дуже приємно, що панове розбираються в таких важливих питаннях, як життя людей в еміграції - за кордоном. Щойно отримав із США документи - пропозиція для нашої людини щодо іпотеки на житло. Пропоную оцінити самостійно наскільки є чорним фрак капіталіста, шляпа капіталіста та велике пузо жадібного капіталіста - та наскільки нещасним є рядно, яким прикривається робітничий клас, голодуючи.
Об"єкт інвестицій: житловий 2-о поверховий будинок площею приблизно 200 кв. м. Повністю готовий для проживання, ремонт "під ключ", частково з меблями (кухня прихожа та інше), із гаражем на 2 авто (автоматичні ворота) та земельною ділянкою (первинний ландшафтний дизайн) приблизно в 6 соток. Штат: Південна Кароліна (не так далеко від Нью Йорка).
Сума інвестицій: 310 170 доларів США.
Відсоткова ставка: 6% Down payment (первинний платіж): 77 542 $ Сума кредиту: 232 628 $ APR: 6,174% Term 360 (month) Total payment: 1 653,88 $ Principal paid: 231,58 $ Net monthly pay: 1 422,30 $ Cash to close: 68 442 $ (витрати на закриття Угоди - всі витрати на адвокатів та інше); Freedom: 30.00 years.
Цікаво, що для порівняння надають ціну оренди такого будинка: 3 300 доларів та вказують теоретичну економію купівлі у порівнянні з орендою: 1 877,70 доларів. Додаток: мінмальна оплата праці в цьому штаті - якщо не помиляюся - 15,5 долари на годину (не впевнений - не хочеться ритися в мережі). Вважається, що такий будинок може взяти іпотеку людина, яка має річний дохід орієнтовно в 70 000 доларів (за даними фінансових консультантів).
P.S. Копія з оригінального документа - пропозиції, фотокопію якої НЕ надаю - приватна інформація. За даними моїх респондентів вказана вище цифра в 3 300 доларів є завищеною, реально такий будинок можна взяти в оренду орієнтовно за 1500...1800 доларів. P.P.S. Починайте топтати ногами - як сказано вище - ТУПИХ американців.
Тут несколько не корректный пример. Очень дешевый дом. И, да, реально, там этот дом не стоит ни 3куе ни 2 куе в месяц. 1,5-1,8 - согласен. И, если верить собеседнику Мирощниченко, то там СРЕДНЯЯ зп 30 куе в год. Не знаю как оно там получается. 30 куе - примерно 15 долларов в час. При этом, цены на продукты, утилиты, бензин, одежду и тп не дешевле чем везде. Дешевая недвига и дешевая зарплата. К чему это я? А к тому, что этот дом за 315 куе будет так-же непросто выплачивать как и 600 куе в НЙ. Кстати, о НЙ. Знакомая семья с ЗУ (папа с 2009 года тут, уже гражданин. Субконтрактор. Мама с детьми с 22 года, переехали после начала войны - швея в Манхеттене в ателье, которое шьет костюмы для бродвейских шоу) сейчас в процессе клоузинга. Берут дом за 600+ куе в одном из районов НЙ. Под 6.2% Жили все это время в рентной 1бдрм квартире за 1600 долларов. Мотивация покупки чисто эмоциональная...ну и тесновато там им конечно. Экономический мотив "Мы за 2 года выплатили 40 куе аренды!" Сейчас будут платить примерно 3200 в месяц только банку. Отдельно содержание дома. Ну и таксы. Из того, что они будут платить банку, на погашение долга будет идти пару сотен в месяц. Таким образом, первые лет 5-7 их долг существенно не уменьшится. Из плюсов. Судя по всему, муж собирается из субконтракторов стать контрактором. Набрал бригаду из украинцев. Конечно, для него тоже плюс в доме, так как весь хлам для работы может теперь держать в гараже (если он там есть). И дом, я посмотрел, в их нейборхуде купили по самой низкой цене. Однако, дом имеет потенциал если его перестроить. Что для контрактора есть возможность. Ну и если ставка все-таки уйдет вниз, то можно будет перефинансироваться. Скорей всего, цена пойдет вверх. Вопрос или они будут тянуть платежи все время выплат.
akurt написав:Додаток до мого матеріалу вище: What is a good hourly wage in South Carolina? South Carolina: Average Salary The average salary in South Carolina is $39,000 per year or $18.75 per hour. Entry level positions start at $29,250 per year while most experienced workers make up to $96,671 per year. Джерело: https://www.talent.com/salary?job=&loca ... per%20year.
What is a livable wage in South Carolina? Living Wage in South Carolina: A Comprehensive Guide for ... According to the Living Wage Calculator, a single person in South Carolina needs to earn approximately $16.73 per hour, or $34,806 annually, to meet their basic needs. For a family of four with one adult working, the living wage increases to $36.52 per hour or $75,964 annually. https://www.shjune.com/blog/how-to-live ... 20annually. Там же можна подивитися, як американці витрачають зароблене.
Ч.Тр.Док. Когда зарплата каролайнская, а продукты первой необходимости среднеамериканские, то и рент может быть только на то, что останется. В таких местах жить хорошо с работой ремоут на хорошего работодателя. Кстати, на днях общался с женщиной, работает на Сити. Если я правильно понял, Департмент оф Хаузинг. Очень жаловалась на зарплату. "МЕньще чем ННА". Дни считает когда уйдет на пенсию. Она тоже буддет маленькая. За квартиру все еще выплачивает мортгидж и мейнтаненс (больше 1000 долларов в месяц). Муж работает на своей машине водителем в эмбулетт (не путать с эмбьюленс). Развозит старичков по "детским садикам". Насколько я знаю, такая работа это около 25 долларов в час. Надежда на детей. ОБа сейчас закончили хайскулзы и один учится на юриста, вторая пошла в медкаледж. Так что и в НЙ есть очень скромные доходы.
Все вірно, крім слів «Тут несколько не корректный пример». Справа в тому, що я не лінився та набрав ручками цифри з РЕАЛЬНОНО ВАРАІНТА. Для реальної людини. Реальна пропозиція. Фотокопію спеціально не викладував, бо там є реквізити.
P.S. Я прямо зараз можу викласти свіже фото з приватного будинка нашого українця не дуже далеко від будинка rjkz. Вселилися наші українці місяць чи два тому, зараз приїхали в гості батьки з України (летіло з Варшави), авто зараз на парковці в аеропорту Варшави. Будинок разом з басейном та власним причалом для власної яхти та з гаражем на два авто (у жінки BMW електричне) - не викладую. Це дійсно було б не коректно. Все про все обійшлося в 1 000 000 зелено- гидомирних зароблених в США (!) доларів (без врахування ціни власної яхти та двох авто). Не коректно б було. Тому і не викладую.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 21 вер, 2024 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:Правду тут кажуть про "чужий монастирь". Для мене не лочгічно чому вони не їдуть на заробітки в Силіконову долину щоб 3-5 років попахати поживши в "картонній коробці" і за зароблені гроші купити будиночок як тут описали без переплат. Також не зрозуміло куди вони інвестують кошти, щоб стабільно заробляти 7%+. А для них не логіна моя поведінка.
Сейчас можно еще под 5+% положить на депозит. Если на растущей экономике, то S&P500 дает 5-8% прироста в год. Кто-то в этом году хорошо поднялся на Нвидии, а кто-то, как я, зашел слишком поздно. В целом, сейчас ситуация такая, что возможно следующие года 3-4 будут бумом. Если ставку таки опустят хотя-бы на 2-3%. На этой неделе снизили на 0.5%.