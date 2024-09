Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2332233323342335> Додано: Суб 21 вер, 2024 16:27 Ой+ написав: gonchik74 написав: Bolt написав: Вчера вышел рейтинг школ Украины в целом и Львова в частности.

Школа малого улетела с 34-го на 67-е место. Не, ну я знал, что все херово, поэтому и репетиторов начал потихоньку с 9-го класса привлекать.

Но, чтоб так?! 😳🤔

Пы. Сы.

Походу учителя уже открыто кладут... Вчера вышел рейтинг школ Украины в целом и Львова в частности.Школа малого улетела с 34-го на 67-е место. Не, ну я знал, что все херово, поэтому и репетиторов начал потихоньку с 9-го класса привлекать.Но, чтоб так?! 😳🤔Пы. Сы.Походу учителя уже открыто кладут...

Все змінюється. Школа, котру мала закінчила в 20-му з першого - другого зійшла на 13-те. А інша, де вчилась з четвертого по сьомий класи, і звідки ми ї її забрали через плинність кадрів, з кінця списку вийшла на 15-те) Все змінюється. Школа, котру мала закінчила в 20-му з першого - другого зійшла на 13-те. А інша, де вчилась з четвертого по сьомий класи, і звідки ми ї її забрали через плинність кадрів, з кінця списку вийшла на 15-те)

akurt написав: Ех, пане Bolt, рейтинги, рейтинги…

А там або «як карта ляже», або відкриються небувалі таланти.

Як правило, людина про це дізнається десь в 25 років. Час ще є. Ех, пане Bolt, рейтинги, рейтинги…А там або «як карта ляже», або відкриються небувалі таланти.Як правило, людина про це дізнається десь в 25 років. Час ще є.

Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений. Далі тільки дошліфовується, або ні. Наводив приклад команди ЛНУ з програмування (ICPC), якраз в четверг зайняли 28 місце в світі https://scoreboard.icpc.global/2024/scoreboard/ , то лідер вступав мав два по 200. І інші, хто попадає вже на такий рівень приблизно так само стартують в бакалавратурі.

Але мій давній приятель, співвласник 2 ІТ фірм, взагалі зараз поступово все більше переходить на ШІ і вважає професію кодера безперспективною. Може вигідгіше вміти малювати нігтики.

Ну і про рейтинги:

https://znayshov.com/News/Details/ihor_ ... ynhy_shkil Ігор Лікарчук: Не ведіться на ці рейтинги шкіл Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений. Далі тільки дошліфовується, або ні. Наводив приклад команди ЛНУ з програмування (ICPC), якраз в четверг зайняли 28 місце в світі, то лідер вступав мав два по 200. І інші, хто попадає вже на такий рівень приблизно так само стартують в бакалавратурі.Але мій давній приятель, співвласник 2 ІТ фірм, взагалі зараз поступово все більше переходить на ШІ і вважає професію кодера безперспективною. Може вигідгіше вміти малювати нігтики.Ну і про рейтинги:

Але рейтингвсеж таки є досить об"єктивним показником, якщо не якості викладання в закладі освіти, то принаймні в контингенті батьків та учнів, яким залежить на тих самих балах. Тобто, менше ймовірність, що там, серед учнів, затешеться якись дятел, який буде заважати навчальному процесу. Але рейтингвсеж таки є досить об"єктивним показником, якщо не якості викладання в закладі освіти, то принаймні в контингенті батьків та учнів, яким залежить на тих самих балах. Тобто, менше ймовірність, що там, серед учнів, затешеться якись дятел, який буде заважати навчальному процесу. Bolt Повідомлень: 3169 З нами з: 09.11.17 Подякував: 18 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 17:38 Це помилкова думка: «Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений».

Вона потім досить дорого коштує.

Виключення одиничні.

То раніше було модно і цікаво щось читати про «вундеркіндів».

Якщо подивитися історію життя кожного - всі вони закінчили дуже погано від слова «погано». akurt

Повідомлень: 10079 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3704 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 17:45 The_Rebel написав: Пс. Завжди мріяв про реванш). Готувався до нього. В універі пішов на бокс, боротьбу. Здобув розряди. Вернувся в рідні краї. Зустрівся з ним. Але простив. В ньому вже не було достойного супротивника Пс. Завжди мріяв про реванш). Готувався до нього. В універі пішов на бокс, боротьбу. Здобув розряди. Вернувся в рідні краї. Зустрівся з ним. Але простив. В ньому вже не було достойного супротивника

Шикарний досвід!

В моїй студентській групі був хлопчина з Вінничини. Всі 5 років просиділи за одною першою партою.

Якийсь такий сперматозоїд йому дістався: маленький худенький, малого зросту.

Доля надіслала в ту ж групу на 25 студентів одного хлопця навпаки: вислюк на обличчя і зросту в 2 м.

Доля вона ж жартівниця: в гуртожитку в одну кімнату декан їх поселив.

Ну той малий був битий щодня.

Взяв та записався в секцію якоїсь там греко-римської боротьби.

Через рік бив ногами того осломордого.

Зараз директор великого заводу. Шикарний досвід!В моїй студентській групі був хлопчина з Вінничини. Всі 5 років просиділи за одною першою партою.Якийсь такий сперматозоїд йому дістався: маленький худенький, малого зросту.Доля надіслала в ту ж групу на 25 студентів одного хлопця навпаки: вислюк на обличчя і зросту в 2 м.Доля вона ж жартівниця: в гуртожитку в одну кімнату декан їх поселив.Ну той малий був битий щодня.Взяв та записався в секцію якоїсь там греко-римської боротьби.Через рік бив ногами того осломордого.Зараз директор великого заводу. akurt

Повідомлень: 10079 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3704 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 18:06 Пане Bolt!

Ваші дописи читати особливо цікаво, бо вони якісь такі «свіжі». Якщо застосувати в хорошому сенсі слово - це не образа, не подумпайте, а просто якісне визначення: «дилетантські».

Наприклад оце:

«…але рейтингвсеж таки є досить об"єктивним показником, якщо не якості викладання в закладі освіти, то принаймні в контингенті батьків та учнів, яким залежить на тих самих балах. Тобто, менше ймовірність, що там, серед учнів, затешеться якись дятел, який буде заважати навчальному процесу.»



На практиці зовсім не так є і не так буде у подальшому.

Трохи простіше.

Приблизно як в природі «естественный отбор».

В студентській групі через не далі як 2 місяця пройде розмежування шарів (слоев) студентів.



Перший шар - не больше 20% групи - нормальних розумних і тих, які дійсно хочуть вчитися. Хто з тих 20% через 3 -4 роки буде входити в той 1% майбутніх геніїв стане зрозумілим не раніше середини другого курсу.



Другий шар - «середнячки». Основна маса. Нормальні люди з категорії «зірок з неба не хватають». Реально нормальні хлопці (дівчата).

Той шар буде 67% приблизно (2/3).

З того шару геніями та дуже вдалими людьми стануть десь 10%. Але інші не потонуть.



Третій шар - то той небезпечний, про який ви задумалися. Їх небагато: 100-20-67=13%. Зверніть увагу на цифру 13.

Раніше, коли збоченців нероб алкашів та просто незграб дозволено було деканам відраховувати, вони зникали досить швидко: в основному вже в зимову сесію першого курса.



Зараз навіть ґвалтівника/збоченця/притурка не можна відраховувати.

Тому дійсно ситуація погіршується в тому смислі, що частина з другого шару приєднується до третього шару. Це приблизно так, як дівчата розуміють, що з хлопцем-наркоманом цікавіше йти по життю.

Нехай в безодню, але цікавіше.



Що тут порадити вам, як батькові студента - першокурсника?

Звичайну річ: контроль, контроль і ще раз контроль. На третьому курсі і вас, і його «попустить».



P.S. Щодо думки «Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений» на сьогодні знаю тільки один приклад, я про нього писав: хлопець зараз вже на другому курсі Варшавської політехніки - а працював за фахом (графічний дизайн) вже на першому курсі і отримував по 1500$ на місяць.

Сьогодні саме його згадував: як так получилося - для мене самого загадка, бо хлопець народжений в родині, в якій батько кинув сина десь у віці 2 роки. І батько працьовитий, руками, але іншими гідностями ніякими не виділявся. Мати як мати. Працьовита, розумна. Ну ось так буває: в 17 років - розкрився талант. Неймовірно, але факт. Подивимося, що далі буде. akurt

Повідомлень: 10079 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3704 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 18:52 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Щодо думки ««Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений» на сьогодні знаю тільки один приклад, я про нього писав: хлопець але на першому курсі Варшавської політехніки працював за фахом (графічний дизайн) та іде на першому курсі отримував по 1500$ на місяць. Щодо думки ««Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений» на сьогодні знаю тільки один приклад, я про нього писав: хлопець але на першому курсі Варшавської політехніки працював за фахом (графічний дизайн) та іде на першому курсі отримував по 1500$ на місяць.

Потенціал це ще не кінцевий результат, а

здатність людини до примноження своїх внутрішніх можливостей, в першу чергу - здатність до розвитку

Я і раніше скептично сприймав різні історії про успішних трійочників і невдах-відмінників. А зараз і поготів. Більше того, той же результат ЗНО-НМТ має цінність, коли він досягнутий відносно легко, а молода людина ще і заодно вже проявила себе на олімпіадах і т.д. А якщо ці бали досягнуті через кров з носа, то рости далі тільки через працю та наполегливість можна до тільки до певного нехай дещо вище середнього рівня. Потенціал це ще не кінцевий результат, аЯ і раніше скептично сприймав різні історії про успішних трійочників і невдах-відмінників. А зараз і поготів. Більше того, той же результат ЗНО-НМТ має цінність, коли він досягнутий відносно легко, а молода людина ще і заодно вже проявила себе на олімпіадах і т.д. А якщо ці бали досягнуті через кров з носа, то рости далі тільки через працю та наполегливість можна до тільки до певного нехай дещо вище середнього рівня. Ой+

Повідомлень: 6915 З нами з: 19.04.12 Подякував: 104 раз. Подякували: 1063 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 18:57 akurt написав: Дуже приємно, що панове розбираються в таких важливих питаннях, як життя людей в еміграції - за кордоном.

Щойно отримав із США документи - пропозиція для нашої людини щодо іпотеки на житло.

Пропоную оцінити самостійно наскільки є чорним фрак капіталіста, шляпа капіталіста та велике пузо жадібного капіталіста - та наскільки нещасним є рядно, яким прикривається робітничий клас, голодуючи.



Об"єкт інвестицій: житловий 2-о поверховий будинок площею приблизно 200 кв. м. Повністю готовий для проживання, ремонт "під ключ", частково з меблями (кухня прихожа та інше), із гаражем на 2 авто (автоматичні ворота) та земельною ділянкою (первинний ландшафтний дизайн) приблизно в 6 соток.

Штат: Південна Кароліна (не так далеко від Нью Йорка).



Сума інвестицій: 310 170 доларів США.



Відсоткова ставка: 6%

Down payment (первинний платіж): 77 542 $

Сума кредиту: 232 628 $

APR: 6,174%

Term 360 (month)

Total payment: 1 653,88 $

Principal paid: 231,58 $

Net monthly pay: 1 422,30 $

Cash to close: 68 442 $ (витрати на закриття Угоди - всі витрати на адвокатів та інше);

Freedom: 30.00 years.



Цікаво, що для порівняння надають ціну оренди такого будинка: 3 300 доларів та вказують теоретичну економію купівлі у порівнянні з орендою: 1 877,70 доларів.

Додаток: мінмальна оплата праці в цьому штаті - якщо не помиляюся - 15,5 долари на годину (не впевнений - не хочеться ритися в мережі).

Вважається, що такий будинок може взяти іпотеку людина, яка має річний дохід орієнтовно в 70 000 доларів (за даними фінансових консультантів).



P.S. Копія з оригінального документа - пропозиції, фотокопію якої НЕ надаю - приватна інформація. За даними моїх респондентів вказана вище цифра в 3 300 доларів є завищеною, реально такий будинок можна взяти в оренду орієнтовно за 1500...1800 доларів.

P.P.S. Починайте топтати ногами - як сказано вище - ТУПИХ американців. Дуже приємно, що панове розбираються в таких важливих питаннях, як життя людей в еміграції - за кордоном.Щойно отримав із США документи - пропозиція для нашої людини щодо іпотеки на житло.Пропоную оцінити самостійно наскільки є чорним фрак капіталіста, шляпа капіталіста та велике пузо жадібного капіталіста - та наскільки нещасним є рядно, яким прикривається робітничий клас, голодуючи.житловий 2-о поверховий будинок площею приблизно 200 кв. м. Повністю готовий для проживання, ремонт "під ключ", частково з меблями (кухня прихожа та інше), із гаражем на 2 авто (автоматичні ворота) та земельною ділянкою (первинний ландшафтний дизайн) приблизно в 6 соток.Штат: Південна Кароліна (не так далеко від Нью Йорка).310 170 доларів США.Відсоткова ставка: 6%Down payment (первинний платіж): 77 542 $Сума кредиту: 232 628 $APR: 6,174%Term 360 (month)Total payment: 1 653,88 $Principal paid: 231,58 $Net monthly pay: 1 422,30 $Cash to close: 68 442 $ (витрати на закриття Угоди - всі витрати на адвокатів та інше);Freedom: 30.00 years.Цікаво, що для порівняння надають ціну оренди такого будинка: 3 300 доларів та вказують теоретичну економію купівлі у порівнянні з орендою: 1 877,70 доларів.Додаток: мінмальна оплата праці в цьому штаті - якщо не помиляюся - 15,5 долари на годину (не впевнений - не хочеться ритися в мережі).Вважається, що такий будинок може взяти іпотеку людина, яка має річний дохід орієнтовно в 70 000 доларів (за даними фінансових консультантів).Копія з оригінального документа - пропозиції, фотокопію якої НЕ надаю - приватна інформація. За даними моїх респондентів вказана вище цифра в 3 300 доларів є завищеною, реально такий будинок можна взяти в оренду орієнтовно за 1500...1800 доларів.Починайте топтати ногами - як сказано вище - ТУПИХ американців.



Тут несколько не корректный пример.

Очень дешевый дом.

И, да, реально, там этот дом не стоит ни 3куе ни 2 куе в месяц.

1,5-1,8 - согласен.

И, если верить собеседнику Мирощниченко, то там СРЕДНЯЯ зп 30 куе в год.

Не знаю как оно там получается.

30 куе - примерно 15 долларов в час.

При этом, цены на продукты, утилиты, бензин, одежду и тп не дешевле чем везде.

Дешевая недвига и дешевая зарплата.

К чему это я?

А к тому, что этот дом за 315 куе будет так-же непросто выплачивать как и 600 куе в НЙ.

Кстати, о НЙ.

Знакомая семья с ЗУ (папа с 2009 года тут, уже гражданин. Субконтрактор. Мама с детьми с 22 года, переехали после начала войны - швея в Манхеттене в ателье, которое шьет костюмы для бродвейских шоу) сейчас в процессе клоузинга.

Берут дом за 600+ куе в одном из районов НЙ. Под 6.2%

Жили все это время в рентной 1бдрм квартире за 1600 долларов.

Мотивация покупки чисто эмоциональная...ну и тесновато там им конечно.

Экономический мотив "Мы за 2 года выплатили 40 куе аренды!"

Сейчас будут платить примерно 3200 в месяц только банку.

Отдельно содержание дома. Ну и таксы.

Из того, что они будут платить банку, на погашение долга будет идти пару сотен в месяц. Таким образом, первые лет 5-7 их долг существенно не уменьшится.

Из плюсов.

Судя по всему, муж собирается из субконтракторов стать контрактором.

Набрал бригаду из украинцев. Конечно, для него тоже плюс в доме, так как весь хлам для работы может теперь держать в гараже (если он там есть).

И дом, я посмотрел, в их нейборхуде купили по самой низкой цене. Однако, дом имеет потенциал если его перестроить. Что для контрактора есть возможность.

Ну и если ставка все-таки уйдет вниз, то можно будет перефинансироваться.

Скорей всего, цена пойдет вверх.

Вопрос или они будут тянуть платежи все время выплат. Тут несколько не корректный пример.Очень дешевый дом.И, да, реально, там этот дом не стоит ни 3куе ни 2 куе в месяц.1,5-1,8 - согласен.И, если верить собеседнику Мирощниченко, то там СРЕДНЯЯ зп 30 куе в год.Не знаю как оно там получается.30 куе - примерно 15 долларов в час.При этом, цены на продукты, утилиты, бензин, одежду и тп не дешевле чем везде.Дешевая недвига и дешевая зарплата.К чему это я?А к тому, что этот дом за 315 куе будет так-же непросто выплачивать как и 600 куе в НЙ.Кстати, о НЙ.Знакомая семья с ЗУ (папа с 2009 года тут, уже гражданин. Субконтрактор. Мама с детьми с 22 года, переехали после начала войны - швея в Манхеттене в ателье, которое шьет костюмы для бродвейских шоу) сейчас в процессе клоузинга.Берут дом за 600+ куе в одном из районов НЙ. Под 6.2%Жили все это время в рентной 1бдрм квартире за 1600 долларов.Мотивация покупки чисто эмоциональная...ну и тесновато там им конечно.Экономический мотив "Мы за 2 года выплатили 40 куе аренды!"Сейчас будут платить примерно 3200 в месяц только банку.Отдельно содержание дома. Ну и таксы.Из того, что они будут платить банку, на погашение долга будет идти пару сотен в месяц. Таким образом, первые лет 5-7 их долг существенно не уменьшится.Из плюсов.Судя по всему, муж собирается из субконтракторов стать контрактором.Набрал бригаду из украинцев. Конечно, для него тоже плюс в доме, так как весь хлам для работы может теперь держать в гараже (если он там есть).И дом, я посмотрел, в их нейборхуде купили по самой низкой цене. Однако, дом имеет потенциал если его перестроить. Что для контрактора есть возможность.Ну и если ставка все-таки уйдет вниз, то можно будет перефинансироваться.Скорей всего, цена пойдет вверх.Вопрос или они будут тянуть платежи все время выплат. rjkz

Повідомлень: 16990 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8429 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 19:09 akurt написав: Додаток до мого матеріалу вище:

What is a good hourly wage in South Carolina?

South Carolina: Average Salary

The average salary in South Carolina is $39,000 per year or $18.75 per hour. Entry level positions start at $29,250 per year while most experienced workers make up to $96,671 per year.

Джерело: https://www.talent.com/salary?job=&loca ... per%20year .



What is a livable wage in South Carolina?

Living Wage in South Carolina: A Comprehensive Guide for ...

According to the Living Wage Calculator, a single person in South Carolina needs to earn approximately $16.73 per hour, or $34,806 annually, to meet their basic needs. For a family of four with one adult working, the living wage increases to $36.52 per hour or $75,964 annually.

https://www.shjune.com/blog/how-to-live ... 20annually .

Там же можна подивитися, як американці витрачають зароблене. Додаток до мого матеріалу вище:What is a good hourly wage in South Carolina?South Carolina: Average SalaryThe average salary in South Carolina is $39,000 per year orEntry level positions start atwhile most experienced workers make up toper year.Джерело:What is a livable wage in South Carolina?Living Wage in South Carolina: A Comprehensive Guide for ...According to the Living Wage Calculator, a single person in South Carolina needs to earn approximately $16.73 per hour, or $34,806 annually, to meet their basic needs. For a family of four with one adult working, the living wage increases to $36.52 per hour or $75,964 annually.Там же можна подивитися, як американці витрачають зароблене.



Ч.Тр.Док.

Когда зарплата каролайнская, а продукты первой необходимости среднеамериканские, то и рент может быть только на то, что останется.

В таких местах жить хорошо с работой ремоут на хорошего работодателя.

Кстати, на днях общался с женщиной, работает на Сити. Если я правильно понял, Департмент оф Хаузинг. Очень жаловалась на зарплату. "МЕньще чем ННА".

Дни считает когда уйдет на пенсию. Она тоже буддет маленькая.

За квартиру все еще выплачивает мортгидж и мейнтаненс (больше 1000 долларов в месяц). Муж работает на своей машине водителем в эмбулетт (не путать с эмбьюленс). Развозит старичков по "детским садикам". Насколько я знаю, такая работа это около 25 долларов в час. Надежда на детей. ОБа сейчас закончили хайскулзы и один учится на юриста, вторая пошла в медкаледж.

Так что и в НЙ есть очень скромные доходы. Ч.Тр.Док.Когда зарплата каролайнская, а продукты первой необходимости среднеамериканские, то и рент может быть только на то, что останется.В таких местах жить хорошо с работой ремоут на хорошего работодателя.Кстати, на днях общался с женщиной, работает на Сити. Если я правильно понял, Департмент оф Хаузинг. Очень жаловалась на зарплату. "МЕньще чем ННА".Дни считает когда уйдет на пенсию. Она тоже буддет маленькая.За квартиру все еще выплачивает мортгидж и мейнтаненс (больше 1000 долларов в месяц). Муж работает на своей машине водителем в эмбулетт (не путать с эмбьюленс). Развозит старичков по "детским садикам". Насколько я знаю, такая работа это около 25 долларов в час. Надежда на детей. ОБа сейчас закончили хайскулзы и один учится на юриста, вторая пошла в медкаледж.Так что и в НЙ есть очень скромные доходы. rjkz

Повідомлень: 16990 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8429 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 19:11 Все вірно, крім слів «Тут несколько не корректный пример».

Справа в тому, що я не лінився та набрав ручками цифри з РЕАЛЬНОНО ВАРАІНТА.

Для реальної людини. Реальна пропозиція.

Фотокопію спеціально не викладував, бо там є реквізити.



P.S. Я прямо зараз можу викласти свіже фото з приватного будинка нашого українця не дуже далеко від будинка rjkz.

Вселилися наші українці місяць чи два тому, зараз приїхали в гості батьки з України (летіло з Варшави), авто зараз на парковці в аеропорту Варшави.

Будинок разом з басейном та власним причалом для власної яхти та з гаражем на два авто (у жінки BMW електричне) - не викладую.

Це дійсно було б не коректно.

Все про все обійшлося в 1 000 000 зелено- гидомирних зароблених в США (!) доларів (без врахування ціни власної яхти та двох авто).

Не коректно б було. Тому і не викладую. Востаннє редагувалось akurt в Суб 21 вер, 2024 19:18, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10079 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3704 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 19:18 Дюрі-бачі написав: Правду тут кажуть про "чужий монастирь". Для мене не лочгічно чому вони не їдуть на заробітки в Силіконову долину щоб 3-5 років попахати поживши в "картонній коробці" і за зароблені гроші купити будиночок як тут описали без переплат. Також не зрозуміло куди вони інвестують кошти, щоб стабільно заробляти 7%+.

А для них не логіна моя поведінка. Правду тут кажуть про "чужий монастирь". Для мене не лочгічно чому вони не їдуть на заробітки в Силіконову долину щоб 3-5 років попахати поживши в "картонній коробці" і за зароблені гроші купити будиночок як тут описали без переплат. Також не зрозуміло куди вони інвестують кошти, щоб стабільно заробляти 7%+.А для них не логіна моя поведінка.



Сейчас можно еще под 5+% положить на депозит.

Если на растущей экономике, то S&P500 дает 5-8% прироста в год.

Кто-то в этом году хорошо поднялся на Нвидии, а кто-то, как я, зашел слишком поздно.

В целом, сейчас ситуация такая, что возможно следующие года 3-4 будут бумом.

Если ставку таки опустят хотя-бы на 2-3%. На этой неделе снизили на 0.5%. Сейчас можно еще под 5+% положить на депозит.Если на растущей экономике, то S&P500 дает 5-8% прироста в год.Кто-то в этом году хорошо поднялся на Нвидии, а кто-то, как я, зашел слишком поздно.В целом, сейчас ситуация такая, что возможно следующие года 3-4 будут бумом.Если ставку таки опустят хотя-бы на 2-3%. На этой неделе снизили на 0.5%. rjkz

Повідомлень: 16990 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8429 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 19:19 А ось це: про 5% - дуже вірно.

Все так і є. akurt

Повідомлень: 10079 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3704 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2332233323342335> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: The_Rebel і 3 гостейМодератори: Faceless