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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2332233323342335
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 19:20

  The_Rebel написав:
  Faceless написав:
The_Rebel написав:Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6%
https://kept.com.ua/5hgw/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg

Думаю там не просто так згадали "витрати на адвокатів". Вочевидь, це неординарна покупка, тому й витрати такі - не на комісії і оформлення, а на юридичний супровід

Ще не бачив банку, які б відмовилися від початкової такої комісії за іпотекою) Яку клієнт принесе в клювику зразу в день оформлення своєї бажаної нерухомості, не особливо рахуючи втрати :lol: . Комісійний дохід - це один з найбажаніших для банку. Бо процентний - це ще треба вираховувати вартість грошей, за якою сам банк їх отримав. Тому думаю у цю суму все включено - і комісія, і юристи, і оцінка майна. А ще буде страхування майна щорічне, а ще страхування життя позичальника щорічне. І реальна (ефективна) ставка вмить гайне за десяточку)


Кстати, да, страховые платежи в последние годы растут шо глухонемые.
И на недвижимость и на машины.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 19:23

  Faceless написав:
The_Rebel написав:
  Faceless написав:Думаю там не просто так згадали "витрати на адвокатів". Вочевидь, це неординарна покупка, тому й витрати такі - не на комісії і оформлення, а на юридичний супровід

Ще не бачив банку, які б відмовилися від початкової такої комісії за іпотекою) Яку клієнт принесе в клювику зразу в день оформлення своєї бажаної нерухомості, не особливо рахуючи втрати :lol: . Комісійний дохід - це один з найбажаніших для банку. Бо процентний - це ще треба вираховувати вартість грошей, за якою сам банк їх отримав. Тому думаю у цю суму все включено - і комісія, і юристи, і оцінка майна. А ще буде страхування майна щорічне, а ще страхування життя позичальника щорічне. І реальна (ефективна) ставка вмить гайне за десяточку)
Я не кажу що комісій немає, але ж не на рівні даунпейменту


Я уже не первый раз сталкиваюсь с инфой о таких платежах.
Сам не проверял пока.
На канале одной тракдрайверши есть покупка дома во Флориде за 370 куе и расходами на клоузинг....50+куе.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 19:34

  rjkz написав:Я уже не первый раз сталкиваюсь с инфой о таких платежах.
Сам не проверял пока.
На канале одной тракдрайверши есть покупка дома во Флориде за 370 куе и расходами на клоузинг....50+куе.

Так і є. Оперую завжди точними перевіреними реальними цифрами.
Форум же фінансовий, а не базарний...
Інколи думаю, що помиляюся.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 19:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Сейчас можно еще под 5+% положить на депозит.
Если на растущей экономике, то S&P500 дает 5-8% прироста в год.

Навіщо інвестувати під такі низькі %, коли треба погашати кредит під 7%?
Дюрі-бачі
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