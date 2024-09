Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2333233423352336> Додано: Суб 21 вер, 2024 19:20 The_Rebel написав: Faceless написав: The_Rebel написав: Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6%

https://kept.com.ua/5hgw/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6%

Думаю там не просто так згадали "витрати на адвокатів". Вочевидь, це неординарна покупка, тому й витрати такі - не на комісії і оформлення, а на юридичний супровід

Ще не бачив банку, які б відмовилися від початкової такої комісії за іпотекою) Яку клієнт принесе в клювику зразу в день оформлення своєї бажаної нерухомості, не особливо рахуючи втрати . Комісійний дохід - це один з найбажаніших для банку. Бо процентний - це ще треба вираховувати вартість грошей, за якою сам банк їх отримав. Тому думаю у цю суму все включено - і комісія, і юристи, і оцінка майна. А ще буде страхування майна щорічне, а ще страхування життя позичальника щорічне. І реальна (ефективна) ставка вмить гайне за десяточку)



Кстати, да, страховые платежи в последние годы растут шо глухонемые.

И на недвижимость и на машины.

Ще не бачив банку, які б відмовилися від початкової такої комісії за іпотекою) Яку клієнт принесе в клювику зразу в день оформлення своєї бажаної нерухомості, не особливо рахуючи втрати . Комісійний дохід - це один з найбажаніших для банку. Бо процентний - це ще треба вираховувати вартість грошей, за якою сам банк їх отримав. Тому думаю у цю суму все включено - і комісія, і юристи, і оцінка майна. А ще буде страхування майна щорічне, а ще страхування життя позичальника щорічне. І реальна (ефективна) ставка вмить гайне за десяточку) Я не кажу що комісій немає, але ж не на рівні даунпейменту



Я уже не первый раз сталкиваюсь с инфой о таких платежах.

Сам не проверял пока.

На канале одной тракдрайверши есть покупка дома во Флориде за 370 куе и расходами на клоузинг....50+куе.

Сам не проверял пока.

На канале одной тракдрайверши есть покупка дома во Флориде за 370 куе и

Так і є. Оперую завжди точними перевіреними реальними цифрами.

Форум же фінансовий, а не базарний...

Інколи думаю, що помиляюся.

Сейчас можно еще под 5+% положить на депозит.Если на растущей экономике, то S&P500 дает 5-8% прироста в год.

Навіщо інвестувати під такі низькі %, коли треба погашати кредит під 7%?

Ваші дописи читати особливо цікаво, бо вони якісь такі «свіжі». Якщо застосувати в хорошому сенсі слово - це не образа, не подумпайте, а просто якісне визначення: «дилетантські».

Наприклад оце:

«…але рейтингвсеж таки є досить об"єктивним показником, якщо не якості викладання в закладі освіти, то принаймні в контингенті батьків та учнів, яким залежить на тих самих балах. Тобто, менше ймовірність, що там, серед учнів, затешеться якись дятел, який буде заважати навчальному процесу.»



На практиці зовсім не так є і не так буде у подальшому.

Трохи простіше.

Приблизно як в природі «естественный отбор».

В студентській групі через не далі як 2 місяця пройде розмежування шарів (слоев) студентів.



Перший шар - не больше 20% групи - нормальних розумних і тих, які дійсно хочуть вчитися. Хто з тих 20% через 3 -4 роки буде входити в той 1% майбутніх геніїв стане зрозумілим не раніше середини другого курсу.



Другий шар - «середнячки». Основна маса. Нормальні люди з категорії «зірок з неба не хватають». Реально нормальні хлопці (дівчата).

Той шар буде 67% приблизно (2/3).

З того шару геніями та дуже вдалими людьми стануть десь 10%. Але інші не потонуть.



Третій шар - то той небезпечний, про який ви задумалися. Їх небагато: 100-20-67=13%. Зверніть увагу на цифру 13.

Раніше, коли збоченців нероб алкашів та просто незграб дозволено було деканам відраховувати, вони зникали досить швидко: в основному вже в зимову сесію першого курса.



Зараз навіть ґвалтівника/збоченця/притурка не можна відраховувати.

Тому дійсно ситуація погіршується в тому смислі, що частина з другого шару приєднується до третього шару. Це приблизно так, як дівчата розуміють, що з хлопцем-наркоманом цікавіше йти по життю.

Нехай в безодню, але цікавіше.



Що тут порадити вам, як батькові студента - першокурсника?

Звичайну річ: контроль, контроль і ще раз контроль. На третьому курсі і вас, і його «попустить».



P.S. Щодо думки «Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений» на сьогодні знаю тільки один приклад, я про нього писав: хлопець зараз вже на другому курсі Варшавської політехніки - а працював за фахом (графічний дизайн) вже на першому курсі і отримував по 1500$ на місяць.

Пане Bolt!Ваші дописи читати особливо цікаво, бо вони якісь такі «свіжі». Якщо застосувати в хорошому сенсі слово - це не образа, не подумпайте, а просто якісне визначення: «дилетантські».Наприклад оце:«…але рейтингвсеж таки є досить об"єктивним показником, якщо не якості викладання в закладі освіти, то принаймні в контингенті батьків та учнів, яким залежить на тих самих балах. Тобто, менше ймовірність, що там, серед учнів, затешеться якись дятел, який буде заважати навчальному процесу.»На практиці зовсім не так є і не так буде у подальшому.Трохи простіше.Приблизно як в природі «естественный отбор».В студентській групі через не далі як 2 місяця пройде розмежування шарів (слоев) студентів.Перший шар - не больше 20% групи - нормальних розумних і тих, які дійсно хочуть вчитися. Хто з тих 20% через 3 -4 роки буде входити в той 1% майбутніх геніїв стане зрозумілим не раніше середини другого курсу.Другий шар - «середнячки». Основна маса. Нормальні люди з категорії «зірок з неба не хватають». Реально нормальні хлопці (дівчата).Той шар буде 67% приблизно (2/3).З того шару геніями та дуже вдалими людьми стануть десь 10%. Але інші не потонуть.Третій шар - то той небезпечний, про який ви задумалися. Їх небагато: 100-20-67=13%. Зверніть увагу на цифру 13.Раніше, коли збоченців нероб алкашів та просто незграб дозволено було деканам відраховувати, вони зникали досить швидко: в основному вже в зимову сесію першого курса.Зараз навіть ґвалтівника/збоченця/притурка не можна відраховувати.Тому дійсно ситуація погіршується в тому смислі, що частина з другого шару приєднується до третього шару. Це приблизно так, як дівчата розуміють, що з хлопцем-наркоманом цікавіше йти по життю.Нехай в безодню, але цікавіше.Що тут порадити вам, як батькові студента - першокурсника?Звичайну річ: контроль, контроль і ще раз контроль. На третьому курсі і вас, і його «попустить».P.S. Щодо думки «Я вважаю, що навіть до 17 років потенціал дуже вже визначений» на сьогодні знаю тільки один приклад, я про нього писав: хлопець зараз вже на другому курсі Варшавської політехніки - а працював за фахом (графічний дизайн) вже на першому курсі і отримував по 1500$ на місяць.Сьогодні саме його згадував: як так получилося - для мене самого загадка, бо хлопець народжений в родині, в якій батько кинув сина десь у віці 2 роки. І батько працьовитий, руками, але іншими гідностями ніякими не виділявся. Мати як мати. Працьовита, розумна. Ну ось так буває: в 17 років - розкрився талант. Неймовірно, але факт. Подивимося, що далі буде.

Так не факт, що це все робится одночасно і одними і тими ж людьми.

На практиці нікому в голову не прийде в США гасити достроково кредит: нехай платиться як платиться.

Це в голову приходить тільки українцям, які хочуть навчити американців жити по-людськи.



Є купа методів заробити гроші.

Серед них саме цей - зараз досить актуальний.

Незважаючи на ніби-то багате життя, американці звикли весь час рахувати гроші - весь час!

Кожен цент!

Наприклад в ресторації офіціянт подає чек - в чеку сума для сплати і окремо: треба власноруч написати, скільки ви даєте офіціянту грошей за те, що вчасно прибирав тарілки та підливав воду.

Зазвичай це 15%. Офіціянт має саме це в якості зарплатні. Його послуги в МЕНЮ не включено.

Ось американець бере калькулятор та при офіціянті вираховує: 64,45 х 0,15=9,66 долара та вписує вланоруч ручкою, яку подає офціянт: Tips 9,66.

Разом 74,11 долара.

Всі задоволені.



Це пояснює інше: якщо є вільних коштів - скажімо - 100 000 доларів - а це можуть бути просто бонуси за гарну роботу - у вересні - кінець фінансового року - то гріх їх БЕЗ ризику покласти на депозит під 5% річних та отримати колись - гроші ктшені не жмуть - 5 000 доларів.

Дрібничка, а на відпочинок на Гавайях вистачить!



P.S. Звісно не всі так роблять.

Просто тому, що не всім у вересні нараховують бонус в 100 000$.

Ну так то вже «хто на що вчився».

Так не факт, що це все робится одночасно і одними і тими ж людьми.На практиці нікому в голову не прийде в США гасити достроково кредит: нехай платиться як платиться.Це в голову приходить тільки українцям, які хочуть навчити американців жити по-людськи.Є купа методів заробити гроші.Серед них саме цей - зараз досить актуальний.Незважаючи на ніби-то багате життя, американці звикли весь час рахувати гроші - весь час!Наприклад в ресторації офіціянт подає чек - в чеку сума для сплати і окремо: треба власноруч написати, скільки ви даєте офіціянту грошей за те, що вчасно прибирав тарілки та підливав воду.Зазвичай це 15%. Офіціянт має саме це в якості зарплатні. Його послуги в МЕНЮ не включено.Ось американець бере калькулятор та при офіціянті вираховує: 64,45 х 0,15=9,66 долара та вписує вланоруч ручкою, яку подає офціянт: Tips 9,66.Разом 74,11 долара.Всі задоволені.Це пояснює інше: якщо є вільних коштів - скажімо - 100 000 доларів - а це можуть бути просто бонуси за гарну роботу - у вересні - кінець фінансового року - то гріх їх БЕЗ ризику покласти на депозит під 5% річних та отримати колись - гроші ктшені не жмуть - 5 000 доларів.Дрібничка, а на відпочинок на Гавайях вистачить!P.S. Звісно не всі так роблять.Просто тому, що не всім у вересні нараховують бонус в 100 000$.Ну так то вже «хто на що вчився».Точніше навіть: «хто де вчився…»

звикли весь час рахувати гроші - весь час!Кожен цент!

В мене одного виникає дисонанс з

нехай платиться як платиться.

akurt написав: Компанія-постачалиник сама знімає показники, сама списує з банківського рахунка необхідні кошти.

Компанія-постачалиник сама знімає показники, сама списує з банківського рахунка необхідні кошти.Споживач ніколи не втручається в той процес і в 99% не інтересується. В мене одного виникає дисонанс з

BIGor написав: При ануітеті спочатку більша доля інтересу банку ніж тіла. Тобто при достроковому закритті ануітету тіло кредиту буде значне, а при класичній схемі - ні. Так що, є вигода?

Вам їхати чи шашечки?

Вам "хоч маленька але своя", чи "вигідно не вигідно" у приорітеті?

Не думали що мотивація може бути різна. Кому аби поскоріше мати "свій кут", а кому "не буду годувати кровосісів/банки/лендлордів", а хтось рахує копійки економії оренда vs іпотека, а хтось робить бізнес, і 1шу свою нерухомість здає, а другу бере "для себе а не в оренду".

Так не факт, що це все робится одночасно і одними і тими ж людьми.

На практиці нікому в голову не прийде в США гасити достроково кредит: нехай платиться як платиться.

Це в голову приходить тільки українцям, які хочуть навчити американців жити по-людськи.



Є купа методів заробити гроші.

Серед них саме цей - зараз досить актуальний.

Незважаючи на ніби-то багате життя, американці звикли весь час рахувати гроші - весь час!

Кожен цент!

Наприклад в ресторації офіціянт подає чек - в чеку сума для сплати і окремо: треба власноруч написати, скільки ви даєте офіціянту грошей за те, що вчасно прибирав тарілки та підливав воду.

Зазвичай це 15%. Офіціянт має саме це в якості зарплатні. Його послуги в МЕНЮ не включено.

Ось американець бере калькулятор та при офіціянті вираховує: 64,45 х 0,15=9,66 долара та вписує вланоруч ручкою, яку подає офціянт: Tips 9,66.

Разом 74,11 долара.

Всі задоволені.



Це пояснює інше: якщо є вільних коштів - скажімо - 100 000 доларів - а це можуть бути просто бонуси за гарну роботу - у вересні - кінець фінансового року - то гріх їх БЕЗ ризику покласти на депозит під 5% річних та отримати колись - гроші ктшені не жмуть - 5 000 доларів.

Дрібничка, а на відпочинок на Гавайях вистачить!



P.S. Звісно не всі так роблять.

Просто тому, що не всім у вересні нараховують бонус в 100 000$.

Ну так то вже «хто на що вчився».

Так не факт, що це все робится одночасно і одними і тими ж людьми.На практиці нікому в голову не прийде в США гасити достроково кредит: нехай платиться як платиться.Це в голову приходить тільки українцям, які хочуть навчити американців жити по-людськи.Є купа методів заробити гроші.Серед них саме цей - зараз досить актуальний.Незважаючи на ніби-то багате життя, американці звикли весь час рахувати гроші - весь час!Наприклад в ресторації офіціянт подає чек - в чеку сума для сплати і окремо: треба власноруч написати, скільки ви даєте офіціянту грошей за те, що вчасно прибирав тарілки та підливав воду.Зазвичай це 15%. Офіціянт має саме це в якості зарплатні. Його послуги в МЕНЮ не включено.Ось американець бере калькулятор та при офіціянті вираховує: 64,45 х 0,15=9,66 долара та вписує вланоруч

https://kept.com.ua/5hgw/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg Все чітко по ануїтету. Підняв свої ексельки з банку. 25% перший внесок. Але мене бентежить оця сума - Cash to close: 68 442 $ Невже така велика початкова комісія плюс оформлення? Якщо її включити то ефективна ставка буде набагато більше за 6%

Думаю там не просто так згадали "витрати на адвокатів". Вочевидь, це неординарна покупка, тому й витрати такі - не на комісії і оформлення, а на юридичний супровід Думаю там не просто так згадали "витрати на адвокатів". Вочевидь, це неординарна покупка, тому й витрати такі - не на комісії і оформлення, а на юридичний супровід



"Адвокаты" - это погрешности перевода.

Адвокаты бывают разные.

По английски attorney.

Закрытие сделки (closing) осуществляет real estate attorney. Есть другие варианты еще. Через, например, тайтл агентов или тайтл компани. Но это не совсем стандартный ход.

Фактически, в данном случае, это как "расходы на нотариуса". "Адвокаты" - это погрешности перевода.Адвокаты бывают разные.По английски attorney.Закрытие сделки (closing) осуществляет real estate attorney. Есть другие варианты еще. Через, например, тайтл агентов или тайтл компани. Но это не совсем стандартный ход.Фактически, в данном случае, это как "расходы на нотариуса". rjkz

