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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 вер, 2024 21:18
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
при стабільному доході кредитоспроможність з ануїтетом вища
От ніколи не розумів цього бажання купити не те, що тобі треба, а те, на що грошей хватить
Кажуть в США беруть іпотеку на макс. що може дати банк. По любе в довгостроці він-він, але ануіетет має вище кредитне плече, і менший ризик, але і прибуток менше.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 21:20
Дюрі-бачі написав:
Правду тут кажуть про "чужий монастирь". Для мене не лочгічно чому вони не їдуть на заробітки в Силіконову долину щоб 3-5 років попахати поживши в "картонній коробці" і за зароблені гроші купити будиночок як тут описали без переплат. Також не зрозуміло куди вони інвестують кошти, щоб стабільно заробляти 7%+.
А для них не логіна моя поведінка.
Більшість людей, як в анекдоті про курку рекордистку не мають бажання виходити із зони конмфорту і "рвати зад заради 2х копійок".
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Додано: Суб 21 вер, 2024 21:24
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися.
Що ви там жували? Що при повному достроковому погашенні у ануїтету буде більший залишок? Так і сума сплачених платежів при класичному буде більша, між іншим
На самом деле, надо смотреть с другой стороны океана, а не с украинской.
Американцы много раз в течении жизни переезжают.
И в случае аннуитета, их расходы на покупку, продажу и выплату мортгиджа будут намного выше рента. Эквити-же будет просто копеечной. Если не будет роста цены.
А рост цены бывает не всегда и не везде. Детройт не даст соврать.
Аннуитет выгоден тому, кто купил и живет как минимум 20 лет в этой недвиге.
Или если размер платежа примерно равен размеру рента. ЧТо обычно и бывает.
Но если нет роста цены, а переезд раз в пять лет, то там больше потерь, чем профита от "накопления" эквити.
Ну и кредит человек берет на 30 лет, за это время разное может случиться.
А там...3 месяца неплатежей и "куку", процес отчуждения запускается и закончится он продажей на аукционе.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 21:25
The_Rebel написав: BIGor написав:
Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися.
Більша, але вартість грошей рахується у часі. У 99% випадків вона зменшується, в деяких валютах суттєво. Може бути так, що краще платити щомісячно на 400 у.о. менше сьогодні, а умовно через 10-15 років на 800 у.о. більше.
Це не аксіома, але таке може бути, особливо якщо ФРС за період кредиту знову включить станок, як під час ковіду
А може бути і навпаки, людина взяла 30-річний кредит в 40 років. І їй краще більше погасити в період розквіту кар'єри, незважаючи на всілякі інфляції пізніше
В багатьох з.п. молодого спеціаліста і сенйора відрізняється в рази, а життя іде.
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