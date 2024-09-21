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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2333233423352336 Додано: Суб 21 вер, 2024 21:18 Дюрі-бачі написав: Faceless написав: при стабільному доході кредитоспроможність з ануїтетом вища при стабільному доході кредитоспроможність з ануїтетом вища

От ніколи не розумів цього бажання купити не те, що тобі треба, а те, на що грошей хватить От ніколи не розумів цього бажання купити не те, що тобі треба, а те, на що грошей хватить

Кажуть в США беруть іпотеку на макс. що може дати банк. По любе в довгостроці він-він, але ануіетет має вище кредитне плече, і менший ризик, але і прибуток менше. Кажуть в США беруть іпотеку на макс. що може дати банк. По любе в довгостроці він-він, але ануіетет має вище кредитне плече, і менший ризик, але і прибуток менше. flyman

Повідомлень: 36477 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2792 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 21:20 Дюрі-бачі написав: Правду тут кажуть про "чужий монастирь". Для мене не лочгічно чому вони не їдуть на заробітки в Силіконову долину щоб 3-5 років попахати поживши в "картонній коробці" і за зароблені гроші купити будиночок як тут описали без переплат. Також не зрозуміло куди вони інвестують кошти, щоб стабільно заробляти 7%+.

А для них не логіна моя поведінка. Правду тут кажуть про "чужий монастирь". Для мене не лочгічно чому вони не їдуть на заробітки в Силіконову долину щоб 3-5 років попахати поживши в "картонній коробці" і за зароблені гроші купити будиночок як тут описали без переплат. Також не зрозуміло куди вони інвестують кошти, щоб стабільно заробляти 7%+.А для них не логіна моя поведінка.

Більшість людей, як в анекдоті про курку рекордистку не мають бажання виходити із зони конмфорту і "рвати зад заради 2х копійок". Більшість людей, як в анекдоті про курку рекордистку не мають бажання виходити із зони конмфорту і "рвати зад заради 2х копійок". flyman

Повідомлень: 36477 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2792 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 21:24 Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися. Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися. Що ви там жували? Що при повному достроковому погашенні у ануїтету буде більший залишок? Так і сума сплачених платежів при класичному буде більша, між іншим Що ви там жували? Що при повному достроковому погашенні у ануїтету буде більший залишок? Так і сума сплачених платежів при класичному буде більша, між іншим



На самом деле, надо смотреть с другой стороны океана, а не с украинской.

Американцы много раз в течении жизни переезжают.

И в случае аннуитета, их расходы на покупку, продажу и выплату мортгиджа будут намного выше рента. Эквити-же будет просто копеечной. Если не будет роста цены.

А рост цены бывает не всегда и не везде. Детройт не даст соврать.

Аннуитет выгоден тому, кто купил и живет как минимум 20 лет в этой недвиге.

Или если размер платежа примерно равен размеру рента. ЧТо обычно и бывает.

Но если нет роста цены, а переезд раз в пять лет, то там больше потерь, чем профита от "накопления" эквити.

Ну и кредит человек берет на 30 лет, за это время разное может случиться.

А там...3 месяца неплатежей и "куку", процес отчуждения запускается и закончится он продажей на аукционе. На самом деле, надо смотреть с другой стороны океана, а не с украинской.Американцы много раз в течении жизни переезжают.И в случае аннуитета, их расходы на покупку, продажу и выплату мортгиджа будут намного выше рента. Эквити-же будет просто копеечной. Если не будет роста цены.А рост цены бывает не всегда и не везде. Детройт не даст соврать.Аннуитет выгоден тому, кто купил и живет как минимум 20 лет в этой недвиге.Или если размер платежа примерно равен размеру рента. ЧТо обычно и бывает.Но если нет роста цены, а переезд раз в пять лет, то там больше потерь, чем профита от "накопления" эквити.Ну и кредит человек берет на 30 лет, за это время разное может случиться.А там...3 месяца неплатежей и "куку", процес отчуждения запускается и закончится он продажей на аукционе. rjkz

Повідомлень: 16992 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8429 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 21:25 The_Rebel написав: BIGor написав: Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися. Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися.



Більша, але вартість грошей рахується у часі. У 99% випадків вона зменшується, в деяких валютах суттєво. Може бути так, що краще платити щомісячно на 400 у.о. менше сьогодні, а умовно через 10-15 років на 800 у.о. більше.



Це не аксіома, але таке може бути, особливо якщо ФРС за період кредиту знову включить станок, як під час ковіду



А може бути і навпаки, людина взяла 30-річний кредит в 40 років. І їй краще більше погасити в період розквіту кар'єри, незважаючи на всілякі інфляції пізніше Більша, але вартість грошей рахується у часі. У 99% випадків вона зменшується, в деяких валютах суттєво. Може бути так, що краще платити щомісячно на 400 у.о. менше сьогодні, а умовно через 10-15 років на 800 у.о. більше.Це не аксіома, але таке може бути, особливо якщо ФРС за період кредиту знову включить станок, як під час ковідуА може бути і навпаки, людина взяла 30-річний кредит в 40 років. І їй краще більше погасити в період розквіту кар'єри, незважаючи на всілякі інфляції пізніше

В багатьох з.п. молодого спеціаліста і сенйора відрізняється в рази, а життя іде. В багатьох з.п. молодого спеціаліста і сенйора відрізняється в рази, а життя іде. flyman

Повідомлень: 36477 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2792 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2333233423352336 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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