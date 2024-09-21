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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2333233423352336 Додано: Суб 21 вер, 2024 21:18 Дюрі-бачі написав: Faceless написав: при стабільному доході кредитоспроможність з ануїтетом вища при стабільному доході кредитоспроможність з ануїтетом вища

От ніколи не розумів цього бажання купити не те, що тобі треба, а те, на що грошей хватить От ніколи не розумів цього бажання купити не те, що тобі треба, а те, на що грошей хватить

Кажуть в США беруть іпотеку на макс. що може дати банк. По любе в довгостроці він-він, але ануіетет має вище кредитне плече, і менший ризик, але і прибуток менше. Кажуть в США беруть іпотеку на макс. що може дати банк. По любе в довгостроці він-він, але ануіетет має вище кредитне плече, і менший ризик, але і прибуток менше. flyman

Повідомлень: 36478 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2792 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 21:20 Дюрі-бачі написав: Правду тут кажуть про "чужий монастирь". Для мене не лочгічно чому вони не їдуть на заробітки в Силіконову долину щоб 3-5 років попахати поживши в "картонній коробці" і за зароблені гроші купити будиночок як тут описали без переплат. Також не зрозуміло куди вони інвестують кошти, щоб стабільно заробляти 7%+.

А для них не логіна моя поведінка. Правду тут кажуть про "чужий монастирь". Для мене не лочгічно чому вони не їдуть на заробітки в Силіконову долину щоб 3-5 років попахати поживши в "картонній коробці" і за зароблені гроші купити будиночок як тут описали без переплат. Також не зрозуміло куди вони інвестують кошти, щоб стабільно заробляти 7%+.А для них не логіна моя поведінка.

Більшість людей, як в анекдоті про курку рекордистку не мають бажання виходити із зони конмфорту і "рвати зад заради 2х копійок". Більшість людей, як в анекдоті про курку рекордистку не мають бажання виходити із зони конмфорту і "рвати зад заради 2х копійок". flyman

Повідомлень: 36478 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2792 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 21:24 Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися. Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися. Що ви там жували? Що при повному достроковому погашенні у ануїтету буде більший залишок? Так і сума сплачених платежів при класичному буде більша, між іншим Що ви там жували? Що при повному достроковому погашенні у ануїтету буде більший залишок? Так і сума сплачених платежів при класичному буде більша, між іншим



На самом деле, надо смотреть с другой стороны океана, а не с украинской.

Американцы много раз в течении жизни переезжают.

И в случае аннуитета, их расходы на покупку, продажу и выплату мортгиджа будут намного выше рента. Эквити-же будет просто копеечной. Если не будет роста цены.

А рост цены бывает не всегда и не везде. Детройт не даст соврать.

Аннуитет выгоден тому, кто купил и живет как минимум 20 лет в этой недвиге.

Или если размер платежа примерно равен размеру рента. ЧТо обычно и бывает.

Но если нет роста цены, а переезд раз в пять лет, то там больше потерь, чем профита от "накопления" эквити.

Ну и кредит человек берет на 30 лет, за это время разное может случиться.

А там...3 месяца неплатежей и "куку", процес отчуждения запускается и закончится он продажей на аукционе. На самом деле, надо смотреть с другой стороны океана, а не с украинской.Американцы много раз в течении жизни переезжают.И в случае аннуитета, их расходы на покупку, продажу и выплату мортгиджа будут намного выше рента. Эквити-же будет просто копеечной. Если не будет роста цены.А рост цены бывает не всегда и не везде. Детройт не даст соврать.Аннуитет выгоден тому, кто купил и живет как минимум 20 лет в этой недвиге.Или если размер платежа примерно равен размеру рента. ЧТо обычно и бывает.Но если нет роста цены, а переезд раз в пять лет, то там больше потерь, чем профита от "накопления" эквити.Ну и кредит человек берет на 30 лет, за это время разное может случиться.А там...3 месяца неплатежей и "куку", процес отчуждения запускается и закончится он продажей на аукционе. rjkz

Повідомлень: 16995 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8429 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 21:25 The_Rebel написав: BIGor написав: Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися. Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися.



Більша, але вартість грошей рахується у часі. У 99% випадків вона зменшується, в деяких валютах суттєво. Може бути так, що краще платити щомісячно на 400 у.о. менше сьогодні, а умовно через 10-15 років на 800 у.о. більше.



Це не аксіома, але таке може бути, особливо якщо ФРС за період кредиту знову включить станок, як під час ковіду



А може бути і навпаки, людина взяла 30-річний кредит в 40 років. І їй краще більше погасити в період розквіту кар'єри, незважаючи на всілякі інфляції пізніше Більша, але вартість грошей рахується у часі. У 99% випадків вона зменшується, в деяких валютах суттєво. Може бути так, що краще платити щомісячно на 400 у.о. менше сьогодні, а умовно через 10-15 років на 800 у.о. більше.Це не аксіома, але таке може бути, особливо якщо ФРС за період кредиту знову включить станок, як під час ковідуА може бути і навпаки, людина взяла 30-річний кредит в 40 років. І їй краще більше погасити в період розквіту кар'єри, незважаючи на всілякі інфляції пізніше

В багатьох з.п. молодого спеціаліста і сенйора відрізняється в рази, а життя іде. В багатьох з.п. молодого спеціаліста і сенйора відрізняється в рази, а життя іде. flyman

Повідомлень: 36478 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2792 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 21:46 akurt написав: Є купа методів заробити гроші.

Серед них саме цей - зараз досить актуальний.

Всі задоволені.

Є купа методів заробити гроші.Серед них саме цей - зараз досить актуальний.Всі задоволені.



Та мы в курсе про твои способы...павлин-мавлин.Угомонись уже,не позорься

Еще раз кто не знаком с твоими турецкими бомж-способами Вся Анталия обклеена-WANTED!

Открой нам тайну-кто такой Роман Сергеевич,из твоих...напарников??



Та мы в курсе про твои способы...павлин-мавлин.Угомонись уже,не позорьсяЕще раз кто не знаком с твоими турецкими бомж-способамиВся Анталия обклеена-WANTED!Открой нам тайну-кто такой Роман Сергеевич,из твоих...напарников?? osafly

Повідомлень: 1754 З нами з: 29.05.14 Подякував: 131 раз. Подякували: 638 раз. Профіль 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 22:36 Faceless написав: rjkz написав: Faceless написав: Єдина невигідність ануїтета - що за рівної номінальної ставки з класичною схемою по ануїтету реальна ставка виходить вище.

При цьому, при рівних початкових умовах ануїтет набагато легший для виплати пересічному.

Все інше - суб'єктивні нюанси конкретних умов договору і не більше. Єдина невигідність ануїтета - що за рівної номінальної ставки з класичною схемою по ануїтету реальна ставка виходить вище.При цьому, при рівних початкових умовах ануїтет набагато легший для виплати пересічному.Все інше - суб'єктивні нюанси конкретних умов договору і не більше.



Смотрите, при аннуитете в начале в основном платится интерес банку и очень медленно баланс смещается в сторону погашения принципала к концу.

Кроме того, что он не настолько выгоден, фактически, в первые 5 лет финансово нет большой разницы - снимать эту недвижимость или покупать.

Твое эквити в этой недвижимость прирастает очень медленно.

Зато появляются риски и дополнительные обязательства и расходы.

Даже больше скажу. На данный момент, выгодней один и тот-же объект арендовать, а не покупать.

Аннуитет фактически, надо брать с большим запасом по прочности и выплачивать с большим опережением. Да, если дела пойдут плохо, можно платить минимально необходимое, но это не должно быть правилом. Смотрите, при аннуитете в начале в основном платится интерес банку и очень медленно баланс смещается в сторону погашения принципала к концу.Кроме того, что он не настолько выгоден, фактически, в первые 5 лет финансово нет большой разницы - снимать эту недвижимость или покупать.Твое эквити в этой недвижимость прирастает очень медленно.Зато появляются риски и дополнительные обязательства и расходы.Даже больше скажу. На данный момент, выгодней один и тот-же объект арендовать, а не покупать.Аннуитет фактически, надо брать с большим запасом по прочности и выплачивать с большим опережением. Да, если дела пойдут плохо, можно платить минимально необходимое, но это не должно быть правилом. Та то зрозуміло як він платиться. Але, якщо вже порівнювати, варто не забувати - так, перші кілька років погашення тіла незначне, але й сумарно ваші виплати теж менші, суттєво менші, ніж якби ви платили за класичною схемою.

Щодо доцільності купувати чи орендувати - це взагалі нагальне питання, як я чув і від канадців теж: суттєвої фінансової переваги одного над іншим немає, але у власника є купа відповідальності щодо утримання, податків, ці платежі швидко зростають з ростом ціни нерухомості, а от орендарі навпаки доволі захищені. І мабуть немає в американців (що США що Канада) отого "треба мати свій куток", що гризе нашу людину.

Щодо запасу міцності - це справедливо для будь-якої іпотеки загалом, неважливо ануїтет чи ні. А щоб погашення тіла йшло таким же темпом, як при класиці, наприклад - треба лише трошки збільшити платіж, насправді (в сенсі не в рази).

Крім того, цікаво, чи є у банків в США якийсь єдиний підхід щодо того, як конкретно погашення з виперерженням враховується. В Україні це може як повністю щоразу призводити до перерахунку всього графіку і зменшувати обов'язковий платіж (в мене так), або ніяк не впливати на платіж по графіку (так робить Приват) Та то зрозуміло як він платиться. Але, якщо вже порівнювати, варто не забувати - так, перші кілька років погашення тіла незначне, але й сумарно ваші виплати теж менші, суттєво менші, ніж якби ви платили за класичною схемою.Щодо доцільності купувати чи орендувати - це взагалі нагальне питання, як я чув і від канадців теж: суттєвої фінансової переваги одного над іншим немає, але у власника є купа відповідальності щодо утримання, податків, ці платежі швидко зростають з ростом ціни нерухомості, а от орендарі навпаки доволі захищені. І мабуть немає в американців (що США що Канада) отого "треба мати свій куток", що гризе нашу людину.Щодо запасу міцності - це справедливо для будь-якої іпотеки загалом, неважливо ануїтет чи ні. А щоб погашення тіла йшло таким же темпом, як при класиці, наприклад - треба лише трошки збільшити платіж, насправді (в сенсі не в рази).Крім того, цікаво, чи є у банків в США якийсь єдиний підхід щодо того, як конкретно погашення з виперерженням враховується. В Україні це може як повністю щоразу призводити до перерахунку всього графіку і зменшувати обов'язковий платіж (в мене так), або ніяк не впливати на платіж по графіку (так робить Приват)



При аннуитете, если есть платеж с опережением, то автоматически перерасчитываются дальнейшие платежи.

Если это платежи по праймари резиденс, то можно платить с опережением сразу.

Если это указывалось как покупка под инвестмент, то там есть нюансы. В том числе и интерес банка выше.

Могу ошибаться, но есть смысл купить как праймари резиденс и сдавать через год.

Это уже не будет нарушением. Типа "ну купил для себя, но обстоятельства изменились". Хотя знаю человека, который брал 3 квартиры каждый рах "для себя" и сразу сдавал. Банку пох.

Если берет юрлицо, то там нет досрочного погашения.

Что касается собственника, то у него куча ответственности, которая регулируется законами, правилами и даже обычаями США, Штата, города, каунти и даже конкретного НОА. И на каждом шагу подстерегают расходы и штрафы.

Теннанта очень трудно к чему-то привлечь.

Очень ситуация зависит от города.

Например в НЙ очень много домов, где запрещено своевольное поднятие рента.

По факту это выливается в то, что теннанты живут по лизу, подписанному десятилетия назад, а лендлорду дороже обходится содержание этой квартиры, чем он получает от арендатора. При аннуитете, если есть платеж с опережением, то автоматически перерасчитываются дальнейшие платежи.Если это платежи по праймари резиденс, то можно платить с опережением сразу.Если это указывалось как покупка под инвестмент, то там есть нюансы. В том числе и интерес банка выше.Могу ошибаться, но есть смысл купить как праймари резиденс и сдавать через год.Это уже не будет нарушением. Типа "ну купил для себя, но обстоятельства изменились". Хотя знаю человека, который брал 3 квартиры каждый рах "для себя" и сразу сдавал. Банку пох.Если берет юрлицо, то там нет досрочного погашения.Что касается собственника, то у него куча ответственности, которая регулируется законами, правилами и даже обычаями США, Штата, города, каунти и даже конкретного НОА. И на каждом шагу подстерегают расходы и штрафы.Теннанта очень трудно к чему-то привлечь.Очень ситуация зависит от города.Например в НЙ очень много домов, где запрещено своевольное поднятие рента.По факту это выливается в то, что теннанты живут по лизу, подписанному десятилетия назад, а лендлорду дороже обходится содержание этой квартиры, чем он получает от арендатора. rjkz

Повідомлень: 16995 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8429 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 22:51 Bolt написав: Дюрі-бачі написав: Bolt Хреново, то коли з міста жодна школа в рейтинг не попала Хреново, то коли з міста жодна школа в рейтинг не попала

Наш фіз-мат, як завжди перше місце по Україні. Звідти, доречі з моїм малим вчителька займалась математикою.

Але, оскільки вже в молодших класах все пехерено було, то тільки на 155 витягла.

Але зваживши, що середній результат з математики по Україні 132, 5 то в цілому непогано. Наш фіз-мат, як завжди перше місце по Україні. Звідти, доречі з моїм малим вчителька займалась математикою.Але, оскільки вже в молодших класах все пехерено було, то тільки на 155 витягла.Але зваживши, що середній результат з математики по Україні 132, 5 то в цілому непогано.





А в США еще от качества школы зависит цена недвиги.

А еще бывает, что люди переезжают в другой район, другой город и даже штат ради школы, а потом может оказаться что получают не то, что хотели.

Бывает такое, что школы становятся лучше, но бывает, что и наоборот.

Например, мы думали ребенка отдать в школу в районе Манхеттен Бич, но как узнали, там сменился директор и школа стала мягко говоря не очень.

Причем во всех смыслах. Осталось только то, что она находится в очень дорогом и безопасном районе и помимо полиции патрулируется частной охранной компанией.

Зато...из района, к которому относится берут 30% с самой лучшей успеваемостью, а остальные 70 откуда угодно и кого угодно.

Получается, что 30% - ученики из стран бссср и азиаты (они очень усердные в учебе), а остальные - загорелые раздолбаи.

Один городок в НДЖ имеет очень сильные школы и поэтому там очень высокие налоги и цена недвиги и высокий уровень безопасности, буквально следующий городок (там даже нет границы, не заметишь как закончился один и начался второй) - плохие школы, высокий криминал и низкая цена недвиги.

Если в дорогом городке что-то случится со школами, то люди оттуда начнаут валить и цены на недвигу обвалятся. А в США еще от качества школы зависит цена недвиги.А еще бывает, что люди переезжают в другой район, другой город и даже штат ради школы, а потом может оказаться что получают не то, что хотели.Бывает такое, что школы становятся лучше, но бывает, что и наоборот.Например, мы думали ребенка отдать в школу в районе Манхеттен Бич, но как узнали, там сменился директор и школа стала мягко говоря не очень.Причем во всех смыслах. Осталось только то, что она находится в очень дорогом и безопасном районе и помимо полиции патрулируется частной охранной компанией.Зато...из района, к которому относится берут 30% с самой лучшей успеваемостью, а остальные 70 откуда угодно и кого угодно.Получается, что 30% - ученики из стран бссср и азиаты (они очень усердные в учебе), а остальные - загорелые раздолбаи.Один городок в НДЖ имеет очень сильные школы и поэтому там очень высокие налоги и цена недвиги и высокий уровень безопасности, буквально следующий городок (там даже нет границы, не заметишь как закончился один и начался второй) - плохие школы, высокий криминал и низкая цена недвиги.Если в дорогом городке что-то случится со школами, то люди оттуда начнаут валить и цены на недвигу обвалятся. rjkz

Повідомлень: 16995 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8429 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2024 22:56 Дюрі-бачі написав: В продовження теми освіти:

Хресна (7 клас) в гімназії в Берліні відчуває себе "чужою":

1. Розмовна мова дітей дуже відрізняється від літературної, вона майже не розуміє їх, а вони спеціально знущаються і дразнять.

2. На уроках математики і природознавства вона на 2 голови розумніша за інших і виграла якусь там шкільну олімпіаду, чому вони дуже заздрять, а от на уроках мистецтва та історії вона взагалі двійочниця і нічого не знає.

3. Булінг там взагалі на недопустимому рівні: в результаті спроби відібрати портфель дійшло до драки де хлопець зламав їй ногу, але сам залишився без передніх зубів.

І найдивніше, що його батьки хочуть судитися з гімназією...

Хоча гімназія одразу запропонувала оплатити лікування ноги хресній і підписати "мирову угоду". В продовження теми освіти:Хресна (7 клас) в гімназії в Берліні відчуває себе "чужою":1. Розмовна мова дітей дуже відрізняється від літературної, вона майже не розуміє їх, а вони спеціально знущаються і дразнять.2. На уроках математики і природознавства вона на 2 голови розумніша за інших і виграла якусь там шкільну олімпіаду, чому вони дуже заздрять, а от на уроках мистецтва та історії вона взагалі двійочниця і нічого не знає.3. Булінг там взагалі на недопустимому рівні: в результаті спроби відібрати портфель дійшло до драки де хлопець зламав їй ногу, але сам залишився без передніх зубів.І найдивніше, що його батьки хочуть судитися з гімназією...Хоча гімназія одразу запропонувала оплатити лікування ноги хресній і підписати "мирову угоду".



Булинг в большей или меньшей мере - болезнь мидл и хайскул.

В той или иной мере это есть и в США повсеместно.

Очень тяжело быть "белой вороной" (тут слово "белой" вообще не фигура речи ). Поэтому или надо быть своим среди своих или вообще быть в мультикультурном окружении, когда нет доминируюшей социальной группы. Булинг в большей или меньшей мере - болезнь мидл и хайскул.В той или иной мере это есть и в США повсеместно.Очень тяжело быть "белой вороной" (тут слово "белой" вообще не фигура речи). Поэтому или надо быть своим среди своих или вообще быть в мультикультурном окружении, когда нет доминируюшей социальной группы. rjkz

Повідомлень: 16995 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8429 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2333233423352336 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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