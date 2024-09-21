|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 вер, 2024 21:18
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
при стабільному доході кредитоспроможність з ануїтетом вища
От ніколи не розумів цього бажання купити не те, що тобі треба, а те, на що грошей хватить
Кажуть в США беруть іпотеку на макс. що може дати банк. По любе в довгостроці він-він, але ануіетет має вище кредитне плече, і менший ризик, але і прибуток менше.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36478
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2792 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Суб 21 вер, 2024 21:20
Дюрі-бачі написав:
Правду тут кажуть про "чужий монастирь". Для мене не лочгічно чому вони не їдуть на заробітки в Силіконову долину щоб 3-5 років попахати поживши в "картонній коробці" і за зароблені гроші купити будиночок як тут описали без переплат. Також не зрозуміло куди вони інвестують кошти, щоб стабільно заробляти 7%+.
А для них не логіна моя поведінка.
Більшість людей, як в анекдоті про курку рекордистку не мають бажання виходити із зони конмфорту і "рвати зад заради 2х копійок".
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36478
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2792 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Суб 21 вер, 2024 21:24
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися.
Що ви там жували? Що при повному достроковому погашенні у ануїтету буде більший залишок? Так і сума сплачених платежів при класичному буде більша, між іншим
На самом деле, надо смотреть с другой стороны океана, а не с украинской.
Американцы много раз в течении жизни переезжают.
И в случае аннуитета, их расходы на покупку, продажу и выплату мортгиджа будут намного выше рента. Эквити-же будет просто копеечной. Если не будет роста цены.
А рост цены бывает не всегда и не везде. Детройт не даст соврать.
Аннуитет выгоден тому, кто купил и живет как минимум 20 лет в этой недвиге.
Или если размер платежа примерно равен размеру рента. ЧТо обычно и бывает.
Но если нет роста цены, а переезд раз в пять лет, то там больше потерь, чем профита от "накопления" эквити.
Ну и кредит человек берет на 30 лет, за это время разное может случиться.
А там...3 месяца неплатежей и "куку", процес отчуждения запускается и закончится он продажей на аукционе.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16995
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8429 раз.
- Подякували: 5308 раз.
-
- Профіль
-
8
3
6
Додано: Суб 21 вер, 2024 21:25
The_Rebel написав: BIGor написав:
Вже вище я все розжував, чи ще треба? До речі, у пана Ребела на картинці і переплата при ануітеті більша... ну то таке, тисячі мух не можуть помилятися.
Більша, але вартість грошей рахується у часі. У 99% випадків вона зменшується, в деяких валютах суттєво. Може бути так, що краще платити щомісячно на 400 у.о. менше сьогодні, а умовно через 10-15 років на 800 у.о. більше.
Це не аксіома, але таке може бути, особливо якщо ФРС за період кредиту знову включить станок, як під час ковіду
А може бути і навпаки, людина взяла 30-річний кредит в 40 років. І їй краще більше погасити в період розквіту кар'єри, незважаючи на всілякі інфляції пізніше
В багатьох з.п. молодого спеціаліста і сенйора відрізняється в рази, а життя іде.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36478
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2792 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Суб 21 вер, 2024 21:46
akurt написав:
Є купа методів заробити гроші.
Серед них саме цей - зараз досить актуальний.
Всі задоволені.
Та мы в курсе про твои способы...павлин-мавлин.Угомонись уже,не позорься
Еще раз кто не знаком с твоими турецкими бомж-способами
Вся Анталия обклеена-WANTED!
Открой нам тайну-кто такой Роман Сергеевич,из твоих...напарников??
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1754
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 638 раз.
-
- Профіль
-
3
2
Додано: Суб 21 вер, 2024 22:36
Faceless написав: rjkz написав: Faceless написав:
Єдина невигідність ануїтета - що за рівної номінальної ставки з класичною схемою по ануїтету реальна ставка виходить вище.
При цьому, при рівних початкових умовах ануїтет набагато легший для виплати пересічному.
Все інше - суб'єктивні нюанси конкретних умов договору і не більше.
Смотрите, при аннуитете в начале в основном платится интерес банку и очень медленно баланс смещается в сторону погашения принципала к концу.
Кроме того, что он не настолько выгоден, фактически, в первые 5 лет финансово нет большой разницы - снимать эту недвижимость или покупать.
Твое эквити в этой недвижимость прирастает очень медленно.
Зато появляются риски и дополнительные обязательства и расходы.
Даже больше скажу. На данный момент, выгодней один и тот-же объект арендовать, а не покупать.
Аннуитет фактически, надо брать с большим запасом по прочности и выплачивать с большим опережением. Да, если дела пойдут плохо, можно платить минимально необходимое, но это не должно быть правилом.
Та то зрозуміло як він платиться. Але, якщо вже порівнювати, варто не забувати - так, перші кілька років погашення тіла незначне, але й сумарно ваші виплати теж менші, суттєво менші, ніж якби ви платили за класичною схемою.
Щодо доцільності купувати чи орендувати - це взагалі нагальне питання, як я чув і від канадців теж: суттєвої фінансової переваги одного над іншим немає, але у власника є купа відповідальності щодо утримання, податків, ці платежі швидко зростають з ростом ціни нерухомості, а от орендарі навпаки доволі захищені. І мабуть немає в американців (що США що Канада) отого "треба мати свій куток", що гризе нашу людину.
Щодо запасу міцності - це справедливо для будь-якої іпотеки загалом, неважливо ануїтет чи ні. А щоб погашення тіла йшло таким же темпом, як при класиці, наприклад - треба лише трошки збільшити платіж, насправді (в сенсі не в рази).
Крім того, цікаво, чи є у банків в США якийсь єдиний підхід щодо того, як конкретно погашення з виперерженням враховується. В Україні це може як повністю щоразу призводити до перерахунку всього графіку і зменшувати обов'язковий платіж (в мене так), або ніяк не впливати на платіж по графіку (так робить Приват)
При аннуитете, если есть платеж с опережением, то автоматически перерасчитываются дальнейшие платежи.
Если это платежи по праймари резиденс, то можно платить с опережением сразу.
Если это указывалось как покупка под инвестмент, то там есть нюансы. В том числе и интерес банка выше.
Могу ошибаться, но есть смысл купить как праймари резиденс и сдавать через год.
Это уже не будет нарушением. Типа "ну купил для себя, но обстоятельства изменились". Хотя знаю человека, который брал 3 квартиры каждый рах "для себя" и сразу сдавал. Банку пох.
Если берет юрлицо, то там нет досрочного погашения.
Что касается собственника, то у него куча ответственности, которая регулируется законами, правилами и даже обычаями США, Штата, города, каунти и даже конкретного НОА. И на каждом шагу подстерегают расходы и штрафы.
Теннанта очень трудно к чему-то привлечь.
Очень ситуация зависит от города.
Например в НЙ очень много домов, где запрещено своевольное поднятие рента.
По факту это выливается в то, что теннанты живут по лизу, подписанному десятилетия назад, а лендлорду дороже обходится содержание этой квартиры, чем он получает от арендатора.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16995
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8429 раз.
- Подякували: 5308 раз.
-
- Профіль
-
8
3
6
Додано: Суб 21 вер, 2024 22:51
Bolt написав: Дюрі-бачі написав:Bolt
Хреново, то коли з міста жодна школа в рейтинг не попала
Наш фіз-мат, як завжди перше місце по Україні. Звідти, доречі з моїм малим вчителька займалась математикою.
Але, оскільки вже в молодших класах все пехерено було, то тільки на 155 витягла.
Але зваживши, що середній результат з математики по Україні 132, 5 то в цілому непогано.
А в США еще от качества школы зависит цена недвиги.
А еще бывает, что люди переезжают в другой район, другой город и даже штат ради школы, а потом может оказаться что получают не то, что хотели.
Бывает такое, что школы становятся лучше, но бывает, что и наоборот.
Например, мы думали ребенка отдать в школу в районе Манхеттен Бич, но как узнали, там сменился директор и школа стала мягко говоря не очень.
Причем во всех смыслах. Осталось только то, что она находится в очень дорогом и безопасном районе и помимо полиции патрулируется частной охранной компанией.
Зато...из района, к которому относится берут 30% с самой лучшей успеваемостью, а остальные 70 откуда угодно и кого угодно.
Получается, что 30% - ученики из стран бссср и азиаты (они очень усердные в учебе), а остальные - загорелые раздолбаи.
Один городок в НДЖ имеет очень сильные школы и поэтому там очень высокие налоги и цена недвиги и высокий уровень безопасности, буквально следующий городок (там даже нет границы, не заметишь как закончился один и начался второй) - плохие школы, высокий криминал и низкая цена недвиги.
Если в дорогом городке что-то случится со школами, то люди оттуда начнаут валить и цены на недвигу обвалятся.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16995
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8429 раз.
- Подякували: 5308 раз.
-
- Профіль
-
8
3
6
Додано: Суб 21 вер, 2024 22:56
Дюрі-бачі написав:
В продовження теми освіти:
Хресна (7 клас) в гімназії в Берліні відчуває себе "чужою":
1. Розмовна мова дітей дуже відрізняється від літературної, вона майже не розуміє їх, а вони спеціально знущаються і дразнять.
2. На уроках математики і природознавства вона на 2 голови розумніша за інших і виграла якусь там шкільну олімпіаду, чому вони дуже заздрять, а от на уроках мистецтва та історії вона взагалі двійочниця і нічого не знає.
3. Булінг там взагалі на недопустимому рівні: в результаті спроби відібрати портфель дійшло до драки де хлопець зламав їй ногу, але сам залишився без передніх зубів.
І найдивніше, що його батьки хочуть судитися з гімназією...
Хоча гімназія одразу запропонувала оплатити лікування ноги хресній і підписати "мирову угоду".
Булинг в большей или меньшей мере - болезнь мидл и хайскул.
В той или иной мере это есть и в США повсеместно.
Очень тяжело быть "белой вороной" (тут слово "белой" вообще не фигура речи
). Поэтому или надо быть своим среди своих или вообще быть в мультикультурном окружении, когда нет доминируюшей социальной группы.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16995
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8429 раз.
- Подякували: 5308 раз.
-
- Профіль
-
8
3
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|