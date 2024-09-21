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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2334233523362337
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 07:19

  rjkz написав:В резултате, обоих копов отстранили от работы (временно?), в городе начались очередные акции протеста против жестокости полиции.

О расовой дискриминации белых наслышан немало, но справедливости ради должен заметить, что после любого применения оружия проводится расследование. На время расследования копов всегда отстраняют от исполнения. Обычно это временный перевод на работу с бумагами.
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