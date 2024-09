Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

В резултате, обоих копов отстранили от работы (временно?), в городе начались очередные акции протеста против жестокости полиции.

О расовой дискриминации белых наслышан немало, но справедливости ради должен заметить, что после любого применения оружия проводится расследование. На время расследования копов всегда отстраняют от исполнения. Обычно это временный перевод на работу с бумагами.

Ось американець бере калькулятор та при офіціянті вираховує: 64,45 х 0,15=9,66 долара та вписує вланоруч ручкою, яку подає офціянт: Tips 9,66.
Разом 74,11 долара.
Всі задоволені.

Разом 74,11 долара.

Та уж так задоволені, що один із дуже популярних вислівів: "Tip culture is getting out of control". Чайові вимагаються прямо в терміналі оплати карткою, іноді в мінімальному розмірі 25% і без можливості відмовитись. Звісно за бажання це можна владнати, але для цього треба: озвучити голосом, що ти не бажаєш платити так, можливо чекати на менеджера і розмовляти ще й з ним, терпіти несхвальні (навіть якщо вони такими не є) погляди з сусідніх столиків, тобто загалом провести деякий час в досить неприємній обстановці і за досить неприємним заняттям. Простіше заплатити, і ресторатори про це знають, тому й створюють свідомо такі умови. До вміння чи звички рахувати свої кошти це не має жодного стосунку. Апофеоз, я вважаю - це вимога сплатити чайові на екрані бензоколонки самообслуговування.

Це пояснює інше: якщо є вільних коштів - скажімо - 100 000 доларів - а це можуть бути просто бонуси за гарну роботу - у вересні - кінець фінансового року - то гріх їх БЕЗ ризику покласти на депозит під 5% річних та отримати колись - гроші ктшені не жмуть - 5 000 доларів.

Тобто, порахувати, що поклавши зараз під 5% річних можна через деякий час отримати прибуток в 5000 доларів, а сплативши частину кредиту зекономити на майбутніх платежах 7000 доларів, і оцінити, що вигідніше, то ті американці, які "весь час все рахують" не можуть?



На самом деле, надо смотреть с другой стороны океана, а не с украинской.
Американцы много раз в течении жизни переезжают.
И в случае аннуитета, их расходы на покупку, продажу и выплату мортгиджа будут намного выше рента. Эквити-же будет просто копеечной. Если не будет роста цены.



На самом деле, надо смотреть с другой стороны океана, а не с украинской.

Американцы много раз в течении жизни переезжают.

И в случае аннуитета, их расходы на покупку, продажу и выплату мортгиджа будут намного выше рента. Эквити-же будет просто копеечной. Если не будет роста цены. На самом деле, надо смотреть с другой стороны океана, а не с украинской.Американцы много раз в течении жизни переезжают.И в случае аннуитета, их расходы на покупку, продажу и выплату мортгиджа будут намного выше рента. Эквити-же будет просто копеечной. Если не будет роста цены.

Скільки часу точиться дискусія навколо простого питання...

А все ж очевидно як божий день.

Скільки часу точиться дискусія навколо простого питання...
А все ж очевидно як божий день.
Людина хоче купити дім в іпотеку. Сплачувати іпотеку треба просто зараз з першого місяця. Фінансів в неї для цього є X. За класичною схемою перші платежі -- найбільші, тобто максимальна сума кредиту, з урахуванням щоб перші платежі не перевищували X -- буде нехай A, а на умовах ануітету - B, при чому B більше A. Клієнту не подобається будинок, який можна взяти за A, йому хочеться той, що за B. То який є вибір?

Ось ця логіка мені не зрозуміла... Я б теж хотів жити в пентахусі на 100 м2, але стільки грошей нема (ну точніше я б міг взяти в кредит під бішені % і потім 30 жити в рабстві), тому живу в 1к. 38 м2 "малосімейці"

Повідомлень: 3770 З нами з: 29.07.22 Подякував: 684 раз. Подякували: 485 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2024 09:44 M-Audio написав: Та уж так задоволені, що один із дуже популярних вислівів: "Tip culture is getting out of control". Чайові вимагаються прямо в терміналі оплати карткою, іноді в мінімальному розмірі 25% і без можливості відмовитись. Та уж так задоволені, що один із дуже популярних вислівів: "Tip culture is getting out of control". Чайові вимагаються прямо в терміналі оплати карткою, іноді в мінімальному розмірі 25% і без можливості відмовитись.

В якому романі жахів ви це вичитали?

Я один чи два рази написав в розділі Tips: 0 (нуль).

Це якщо треба підписати власноруч в ресторані.

Буває випадки, коли приносять термінал і там висвічується типу «підказки» про чайові, завжди там ж цифри «0», «10», «15», можливо (не памʼятаю), є і 20. В цьому випадку треба натиснути одну з кнопок,

Не читайте романів жахів.



P.S. Серед приколів банківської системи. Не знаю як зараз: в мене немає карток ПУМБ, а раніше при оплаті карткою цього банку можна було вказати чайових хоч 100%: платіжна система для карток цього банку не пропускала повторну авторизацію картки або коректировку суми без фізичної присутності карти.

Ось це було як сюжет для роману.

В якому романі жахів ви це вичитали?
Я один чи два рази написав в розділі Tips: 0 (нуль).
Це якщо треба підписати власноруч в ресторані.
Буває випадки, коли приносять термінал і там висвічується типу «підказки» про чайові, завжди там ж цифри «0», «10», «15», можливо (не памʼятаю), є і 20. В цьому випадку треба натиснути одну з кнопок,
Не читайте романів жахів.

P.S. Серед приколів банківської системи. Не знаю як зараз: в мене немає карток ПУМБ, а раніше при оплаті карткою цього банку можна було вказати чайових хоч 100%: платіжна система для карток цього банку не пропускала повторну авторизацію картки або коректировку суми без фізичної присутності карти.
Ось це було як сюжет для роману.
В ще навряд чи в США в цій сфері відомим ж слово «вимагається». Сюжет для кіно: вечір, Лос Анджелєс. В ресторані Мексиканськоі кухні всього два відвідувача: я та жінка. Несподівано приходять два чи три музиканта, займають невеличку сцену, починають грати на гітарах та співати. Реалтно крім нас двох нікого немає, але вони грають та співають (хазяїн мабуть запросив чи найняв). Перед сценою вони поставили коробку із словом "Tips". Ну я і не хотів - а підійшов і поклав хлопцям 20$ Tips, бо получилося, що грали тільки для нас двох. Це на тему «require».

Повідомлень: 10082 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3705 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2024 09:48 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: M-Audio написав: Та уж так задоволені, що один із дуже популярних вислівів: "Tip culture is getting out of control". Чайові вимагаються прямо в терміналі оплати карткою, іноді в мінімальному розмірі 25% і без можливості відмовитись. Та уж так задоволені, що один із дуже популярних вислівів: "Tip culture is getting out of control". Чайові вимагаються прямо в терміналі оплати карткою, іноді в мінімальному розмірі 25% і без можливості відмовитись.

В якому романі жахів ви це вичитали?

Я один чи два рази написав в розділі Tips: 0 (нуль).

Це якщо треба підписати власноруч в ресторані.

Буває випадки, коли приносять термінал і там висвічується типу «підказки» про чайові, завжди там ж цифри «0», «10», «15», можливо (не памʼятаю), є і 20. В цьому випадку треба натиснути одну з кнопок,

Не читайте романів жахів.



P.S. Серед приколів банківської системи. Не знаю як зараз: в мене немає карток ПУМБ, а раніше при оплаті карткою цього банку можна було вказати чайових хоч 100%: платіжна система для карток цього банку не пропускала повторну авторизацію картки або коректировку суми без фізичної присутності карти.

Поки що найзручніший спосіб оплати в ресторанах разом зі сплатою тіпсів - expirienza від mono. Нажаль, це тільки всередині України

Треба вивчити, що воно таке «expirienza від mono».
Я не так давно завів собі рахунок в mono, є цікаві функції у нього, але про це не чув, бо в мене це як «запасна картка».

Я не так давно завів собі рахунок в mono, є цікаві функції у нього, але про це не чув, бо в мене це як «запасна картка». akurt

