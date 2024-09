Додано: Нед 22 вер, 2024 11:01

Для M-Audio. Ось це «вигідніше частку початкового платежа не вносити одразу» у вас не получиться, бо downpayment завжди складає не меньше 20% від ціни нерухомості.

Я підтримую думку Shaman: нічого ви там взагалі не вигадаєте.



Я наводив два приклади реальних:

- купівля будинка в штаті Південна Кароліна за 310 170$ - downment склав 77 542$ (тобто більше за 20%. В даному випадку всі розрахунки робить «Фінансовий консультант», який напряму спілкується з Забудовником/Продавцем та підбирає той чи інший банк з деякого можливо власного списку “любимих» і його ідея була зменшити в подальшому платежі щомісяця). Тобто мова йде НЕ про те, щоби зменшити (!) первинний платіж, а навпаки, збільшити (!). На жаль, дурних немає і всі розуміють, що якщо б downpayment був би не 77 000, а 17 000$, то різниця в 60 000$ однозначно і без питань була би спрямована на інші інвестиції.

При цьому не варто говорити, що зменшення down payment з 77 000$ до 17 000$ є благородною справою, спрямованою на покращення життя безробітного чи когось із невдах: ніхто в цій сфері благодійністю не займається. Фінансовий консультант разом з банком вивчають всі «параметри» Покупця. Хоча роботу Фінансового консультанта оплатить Покупець, але він працює на банк, турбуючись про його добробут. «Нічого особистого, просто бізнес».



Для вивчення приймаються дані: про зарплатню, про бонуси, про наявність акцій американських підприємств, про наявність депозитів в різних фондах. Обовʼязково вивчається, це перше житло, чи друге, і чи буде воно основним.

…Приймається до уваги навіть виписка з e-trade та інших. Так що вам не вдасться щось вигадати/вимутити із семи слів в першому реченні вище.



- також наводив дані про купівлю будинка в іпотеку в приміській території міста San Diego (майже на кордоні з Мексикою) за 2 400 000$ випускником 2018 року University of California. Хлопець вніс downpayment в сумі 480 000$. Це крім “Cash To Close”. Я не думаю, що це було йому легко зробити такий платіж - це приблизно гроші, які він отримує за цілий рік роботи - і тому йому і в голову не прийшло і не приїде достроково закрити «Студентський кредит», який виплачувати ще здається 10 років.



Тим більше, оженився ще студентом та хоче власне кубло, бо за останні 10 років «помикався» по чужих хатках:

- перші три роки університету жив в кампусі в кімнаті на 4-х студентів.

- четвертий рік університету знімав для себе та молодої жінки перероблений в житлове приміщення гараж в однієї кмітливої бабусі. В гаражі виявився грибок в стінах та він з молодою жінкою почав помітно та часто хворіти. То бабуся його як молодого чоловіка молодої жінки переселила до себе в головну кімнату свого будинка, де він милувався молодою жінкою прямо на підлозі (дивани у бабусі не розкладувалися).

- потім два роки винаймав квартиру у азіатів в районі Силіконової долини. Щось більш пристойне не було сенсу брати в оренду, бо працював на Apple не на “Full time”, тобто був у «підвішеному стані»: сьогодні працює, а завтра - ні. Вивчав пропозицію перейти на роботу в San Francisco на зарплатню більше / здається на 340 000$ в рік, але там була купа підводних каменів: а) попадав в іншу «сітку» податків; б) треба було винаймати житло в San Francisco - а там ціни доходили тоді до 6500$ в місяць, тобто маже в три рази вище; в) можна було їздити на роботу електричкою з San Jose а потім ще трамваєм, але він порахував, що буде витрачати тільки на дорогу в день 3 години. Мені тоді сподобалася його фраза: “I am not ready to spend three hours a day of my life on transportation.” г) в нього тоді не було власного авто - але якщо купити тільки для того, щоби трохи швидше дістатися до San Francisco (не факт, бо бувають суттєві корки навіть на Freeway), так зʼявляються витрати на паркування в San Francisco (здається не менше 29$ на день). Як бачите: люди привчені рахувати кожен цент.

- нарешті перейшов на “Full time”, але вже в San Diego замість San Jose - і жінка відразу почала вимагати власне стабільне кубло.

Погодився, не лаятися ж із жінкою…