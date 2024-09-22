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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 вер, 2024 10:34
M-Audio написав:
Так обидва варіанти - це кредит, коли грошей немає, але один із варіантів дає можливість взяти кращу конхветку прямо зараз, то в чому різниця?
До речі, щось мені торкнуло порахувати, так виходить, що різниця не така вже й велика, як мені здавалось. Відсотків на 30 можна взяти кредит більше за ануітетною схемою, і за це доведеться сплатити загалом на ті ж самі 30% більше відсотків (в перерахунку на ту саму суму кредиту).
До речі, тут цікава задача -- промоделювати, чи буде вигідніше частку початкового платежа не вносити одразу, а використати для "підсилення" першіх платежів за класичною схемою, щоб вийти на той самий рівень власної спроможності (X в моєму пості) якраз в той момент, коли зя заощаджена частка закінчиться. Тобто, ясно, що вигідніше в грошах не буде (доведеться сплачувати відсотки з суми, яку можна було внести одразу), але можливо це дозволить заощадити на класичній схемі у порівнянні з ануітетною.
за реальною ставкою - це рівнозначні схеми оплати. тому ніякого заощадження не буде. якщо гасити достроково, ефект буде однаковий
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Shaman
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Додано: Нед 22 вер, 2024 10:59
Дякую, за інфо про Монобанк, треба вивчити. Став клієнтом Монобанку всього з місяць - два тому. Не все знаю.
Перше, що скинулося в очі: краще проходить безконтактна оплата.
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akurt
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Додано: Нед 22 вер, 2024 11:01
Для M-Audio. Ось це «вигідніше частку початкового платежа не вносити одразу» у вас не получиться, бо downpayment завжди складає не меньше 20% від ціни нерухомості.
Я підтримую думку Shaman: нічого ви там взагалі не вигадаєте.
Я наводив два приклади реальних:
- купівля будинка в штаті Південна Кароліна за 310 170$ - downment склав 77 542$ (тобто більше за 20%. В даному випадку всі розрахунки робить «Фінансовий консультант», який напряму спілкується з Забудовником/Продавцем та підбирає той чи інший банк з деякого можливо власного списку “любимих» і його ідея була зменшити в подальшому платежі щомісяця). Тобто мова йде НЕ про те, щоби зменшити (!) первинний платіж, а навпаки, збільшити (!). На жаль, дурних немає і всі розуміють, що якщо б downpayment був би не 77 000, а 17 000$, то різниця в 60 000$ однозначно і без питань була би спрямована на інші інвестиції.
При цьому не варто говорити, що зменшення down payment з 77 000$ до 17 000$ є благородною справою, спрямованою на покращення життя безробітного чи когось із невдах: ніхто в цій сфері благодійністю не займається. Фінансовий консультант разом з банком вивчають всі «параметри» Покупця. Хоча роботу Фінансового консультанта оплатить Покупець, але він працює на банк, турбуючись про його добробут. «Нічого особистого, просто бізнес».
Для вивчення приймаються дані: про зарплатню, про бонуси, про наявність акцій американських підприємств, про наявність депозитів в різних фондах. Обовʼязково вивчається, це перше житло, чи друге, і чи буде воно основним.
…Приймається до уваги навіть виписка з e-trade та інших. Так що вам не вдасться щось вигадати/вимутити із семи слів в першому реченні вище.
- також наводив дані про купівлю будинка в іпотеку в приміській території міста San Diego (майже на кордоні з Мексикою) за 2 400 000$ випускником 2018 року University of California. Хлопець вніс downpayment в сумі 480 000$. Це крім “Cash To Close”. Я не думаю, що це було йому легко зробити такий платіж - це приблизно гроші, які він отримує за цілий рік роботи - і тому йому і в голову не прийшло і не приїде достроково закрити «Студентський кредит», який виплачувати ще здається 10 років.
Тим більше, оженився ще студентом та хоче власне кубло, бо за останні 10 років «помикався» по чужих хатках:
- перші три роки університету жив в кампусі в кімнаті на 4-х студентів.
- четвертий рік університету знімав для себе та молодої жінки перероблений в житлове приміщення гараж в однієї кмітливої бабусі. В гаражі виявився грибок в стінах та він з молодою жінкою почав помітно та часто хворіти. То бабуся його як молодого чоловіка молодої жінки переселила до себе в головну кімнату свого будинка, де він милувався молодою жінкою прямо на підлозі (дивани у бабусі не розкладувалися).
- потім два роки винаймав квартиру у азіатів в районі Силіконової долини. Щось більш пристойне не було сенсу брати в оренду, бо працював на Apple не на “Full time”, тобто був у «підвішеному стані»: сьогодні працює, а завтра - ні. Вивчав пропозицію перейти на роботу в San Francisco на зарплатню більше / здається на 340 000$ в рік, але там була купа підводних каменів: а) попадав в іншу «сітку» податків; б) треба було винаймати житло в San Francisco - а там ціни доходили тоді до 6500$ в місяць, тобто маже в три рази вище; в) можна було їздити на роботу електричкою з San Jose а потім ще трамваєм, але він порахував, що буде витрачати тільки на дорогу в день 3 години. Мені тоді сподобалася його фраза: “I am not ready to spend three hours a day of my life on transportation.” г) в нього тоді не було власного авто - але якщо купити тільки для того, щоби трохи швидше дістатися до San Francisco (не факт, бо бувають суттєві корки навіть на Freeway), так зʼявляються витрати на паркування в San Francisco (здається не менше 29$ на день). Як бачите: люди привчені рахувати кожен цент.
- нарешті перейшов на “Full time”, але вже в San Diego замість San Jose - і жінка відразу почала вимагати власне стабільне кубло.
Погодився, не лаятися ж із жінкою…
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akurt
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Додано: Нед 22 вер, 2024 11:08
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
Сейчас можно еще под 5+% положить на депозит.
Если на растущей экономике, то S&P500 дает 5-8% прироста в год.
Навіщо інвестувати під такі низькі %, коли треба погашати кредит під 7%?
А от хто мав досвід (ніби Дюрі-бачі пробував) - чи варта шкурка вичинки переводити валюту на Interactive Brokers чи Freedom Finance і вкадатися в такий фонд американських компаній або подібний? Я не прошу вангувати дохідність, бо зрозуміло що вона з року в рік може суттєво відрізнятися. Але допустим я розраховую на 7-8%, то включаючи різноманітні комісії за перевод, комісії брокера, спреди, може ще податки і т.п. - чи є сенс розглядати альтернативу валютним ОВДП, де зараз до 4,4%, але в пару кліків, без комісій та податків. Хочу спробувати, але не на велику суму
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The_Rebel
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Додано: Нед 22 вер, 2024 11:14
The_Rebel Зараз я цим не хочу займатись, бо вивести з України валюту трохи геморойно, але цілком можливо, а от найбільша проблема це нормально завести гроші назад в Україну щоб не заблокували в банку, не змусили платити 18+5% з прибутку порахованого в гривні...
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 22 вер, 2024 11:21
Дюрі-бачі
Зрозуміло, дякую, якраз ці питання для мене також "проблемні". Хіба можна подумати перевести таку сума, яку не чіпати декілька років. А вже через 3-5 років заморочитися один раз із вводом і податковою
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The_Rebel
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