Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2335233623372338 Додано: Нед 22 вер, 2024 10:34 M-Audio написав: Так обидва варіанти - це кредит, коли грошей немає, але один із варіантів дає можливість взяти кращу конхветку прямо зараз, то в чому різниця?



До речі, щось мені торкнуло порахувати, так виходить, що різниця не така вже й велика, як мені здавалось. Відсотків на 30 можна взяти кредит більше за ануітетною схемою, і за це доведеться сплатити загалом на ті ж самі 30% більше відсотків (в перерахунку на ту саму суму кредиту).

До речі, тут цікава задача -- промоделювати, чи буде вигідніше частку початкового платежа не вносити одразу, а використати для "підсилення" першіх платежів за класичною схемою, щоб вийти на той самий рівень власної спроможності (X в моєму пості) якраз в той момент, коли зя заощаджена частка закінчиться. Тобто, ясно, що вигідніше в грошах не буде (доведеться сплачувати відсотки з суми, яку можна було внести одразу), але можливо це дозволить заощадити на класичній схемі у порівнянні з ануітетною. Так обидва варіанти - це кредит, коли грошей немає, але один із варіантів дає можливість взяти кращу конхветку прямо зараз, то в чому різниця?До речі, щось мені торкнуло порахувати, так виходить, що різниця не така вже й велика, як мені здавалось. Відсотків на 30 можна взяти кредит більше за ануітетною схемою, і за це доведеться сплатити загалом на ті ж самі 30% більше відсотків (в перерахунку на ту саму суму кредиту).До речі, тут цікава задача -- промоделювати, чи буде вигідніше частку початкового платежа не вносити одразу, а використати для "підсилення" першіх платежів за класичною схемою, щоб вийти на той самий рівень власної спроможності (X в моєму пості) якраз в той момент, коли зя заощаджена частка закінчиться. Тобто, ясно, що вигідніше в грошах не буде (доведеться сплачувати відсотки з суми, яку можна було внести одразу), але можливо це дозволить

за реальною ставкою - це рівнозначні схеми оплати. тому ніякого заощадження не буде. якщо гасити достроково, ефект буде однаковий за реальною ставкою - це рівнозначні схеми оплати. тому ніякого заощадження не буде. якщо гасити достроково, ефект буде однаковий Shaman

Повідомлень: 6831 З нами з: 29.09.19 Подякував: 656 раз. Подякували: 1482 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2024 10:59 Дякую, за інфо про Монобанк, треба вивчити. Став клієнтом Монобанку всього з місяць - два тому. Не все знаю.

Перше, що скинулося в очі: краще проходить безконтактна оплата. akurt

Повідомлень: 10084 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3705 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2024 11:01 Для M-Audio. Ось це «вигідніше частку початкового платежа не вносити одразу» у вас не получиться, бо downpayment завжди складає не меньше 20% від ціни нерухомості.

Я підтримую думку Shaman: нічого ви там взагалі не вигадаєте.



Я наводив два приклади реальних:

- купівля будинка в штаті Південна Кароліна за 310 170$ - downment склав 77 542$ (тобто більше за 20%. В даному випадку всі розрахунки робить «Фінансовий консультант», який напряму спілкується з Забудовником/Продавцем та підбирає той чи інший банк з деякого можливо власного списку “любимих» і його ідея була зменшити в подальшому платежі щомісяця). Тобто мова йде НЕ про те, щоби зменшити (!) первинний платіж, а навпаки, збільшити (!). На жаль, дурних немає і всі розуміють, що якщо б downpayment був би не 77 000, а 17 000$, то різниця в 60 000$ однозначно і без питань була би спрямована на інші інвестиції.

При цьому не варто говорити, що зменшення down payment з 77 000$ до 17 000$ є благородною справою, спрямованою на покращення життя безробітного чи когось із невдах: ніхто в цій сфері благодійністю не займається. Фінансовий консультант разом з банком вивчають всі «параметри» Покупця. Хоча роботу Фінансового консультанта оплатить Покупець, але він працює на банк, турбуючись про його добробут. «Нічого особистого, просто бізнес».



Для вивчення приймаються дані: про зарплатню, про бонуси, про наявність акцій американських підприємств, про наявність депозитів в різних фондах. Обовʼязково вивчається, це перше житло, чи друге, і чи буде воно основним.

…Приймається до уваги навіть виписка з e-trade та інших. Так що вам не вдасться щось вигадати/вимутити із семи слів в першому реченні вище.



- також наводив дані про купівлю будинка в іпотеку в приміській території міста San Diego (майже на кордоні з Мексикою) за 2 400 000$ випускником 2018 року University of California. Хлопець вніс downpayment в сумі 480 000$. Це крім “Cash To Close”. Я не думаю, що це було йому легко зробити такий платіж - це приблизно гроші, які він отримує за цілий рік роботи - і тому йому і в голову не прийшло і не приїде достроково закрити «Студентський кредит», який виплачувати ще здається 10 років.



Тим більше, оженився ще студентом та хоче власне кубло, бо за останні 10 років «помикався» по чужих хатках:

- перші три роки університету жив в кампусі в кімнаті на 4-х студентів.

- четвертий рік університету знімав для себе та молодої жінки перероблений в житлове приміщення гараж в однієї кмітливої бабусі. В гаражі виявився грибок в стінах та він з молодою жінкою почав помітно та часто хворіти. То бабуся його як молодого чоловіка молодої жінки переселила до себе в головну кімнату свого будинка, де він милувався молодою жінкою прямо на підлозі (дивани у бабусі не розкладувалися).

- потім два роки винаймав квартиру у азіатів в районі Силіконової долини. Щось більш пристойне не було сенсу брати в оренду, бо працював на Apple не на “Full time”, тобто був у «підвішеному стані»: сьогодні працює, а завтра - ні. Вивчав пропозицію перейти на роботу в San Francisco на зарплатню більше / здається на 340 000$ в рік, але там була купа підводних каменів: а) попадав в іншу «сітку» податків; б) треба було винаймати житло в San Francisco - а там ціни доходили тоді до 6500$ в місяць, тобто маже в три рази вище; в) можна було їздити на роботу електричкою з San Jose а потім ще трамваєм, але він порахував, що буде витрачати тільки на дорогу в день 3 години. Мені тоді сподобалася його фраза: “I am not ready to spend three hours a day of my life on transportation.” г) в нього тоді не було власного авто - але якщо купити тільки для того, щоби трохи швидше дістатися до San Francisco (не факт, бо бувають суттєві корки навіть на Freeway), так зʼявляються витрати на паркування в San Francisco (здається не менше 29$ на день). Як бачите: люди привчені рахувати кожен цент.

- нарешті перейшов на “Full time”, але вже в San Diego замість San Jose - і жінка відразу почала вимагати власне стабільне кубло.

Погодився, не лаятися ж із жінкою… akurt

Повідомлень: 10084 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3705 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2024 11:08 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Сейчас можно еще под 5+% положить на депозит.

Если на растущей экономике, то S&P500 дает 5-8% прироста в год. Сейчас можно еще под 5+% положить на депозит.Если на растущей экономике, то S&P500 дает 5-8% прироста в год.

Навіщо інвестувати під такі низькі %, коли треба погашати кредит під 7%? Навіщо інвестувати під такі низькі %, коли треба погашати кредит під 7%?

А от хто мав досвід (ніби Дюрі-бачі пробував) - чи варта шкурка вичинки переводити валюту на Interactive Brokers чи Freedom Finance і вкадатися в такий фонд американських компаній або подібний? Я не прошу вангувати дохідність, бо зрозуміло що вона з року в рік може суттєво відрізнятися. Але допустим я розраховую на 7-8%, то включаючи різноманітні комісії за перевод, комісії брокера, спреди, може ще податки і т.п. - чи є сенс розглядати альтернативу валютним ОВДП, де зараз до 4,4%, але в пару кліків, без комісій та податків. Хочу спробувати, але не на велику суму А от хто мав досвід (ніби Дюрі-бачі пробував) - чи варта шкурка вичинки переводити валюту на Interactive Brokers чи Freedom Finance і вкадатися в такий фонд американських компаній або подібний? Я не прошу вангувати дохідність, бо зрозуміло що вона з року в рік може суттєво відрізнятися. Але допустим я розраховую на 7-8%, то включаючи різноманітні комісії за перевод, комісії брокера, спреди, може ще податки і т.п. - чи є сенс розглядати альтернативу валютним ОВДП, де зараз до 4,4%, але в пару кліків, без комісій та податків. Хочу спробувати, але не на велику суму The_Rebel

Повідомлень: 434 З нами з: 01.06.19 Подякував: 25 раз. Подякували: 104 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2024 11:14 The_Rebel Зараз я цим не хочу займатись, бо вивести з України валюту трохи геморойно, але цілком можливо, а от найбільша проблема це нормально завести гроші назад в Україну щоб не заблокували в банку, не змусили платити 18+5% з прибутку порахованого в гривні... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3775 З нами з: 29.07.22 Подякував: 684 раз. Подякували: 486 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2024 11:21 Дюрі-бачі

Зрозуміло, дякую, якраз ці питання для мене також "проблемні". Хіба можна подумати перевести таку сума, яку не чіпати декілька років. А вже через 3-5 років заморочитися один раз із вводом і податковою The_Rebel

Повідомлень: 434 З нами з: 01.06.19 Подякував: 25 раз. Подякували: 104 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2024 12:54 The_Rebel написав: Дюрі-бачі

Зрозуміло, дякую, якраз ці питання для мене також "проблемні". Хіба можна подумати перевести таку сума, яку не чіпати декілька років. А вже через 3-5 років заморочитися один раз із вводом і податковою Зрозуміло, дякую, якраз ці питання для мене також "проблемні". Хіба можна подумати перевести таку сума, яку не чіпати декілька років. А вже через 3-5 років заморочитися один раз із вводом і податковою

Є ризик заплатити через 5 років податок фактично зі всієї суми, причому навіть у разі отримання збитків. Навіть не враховуючи, що податкова може просто сказати, що ваші документи про переказ надто старі, і вони вам їх не зарахують як витрати. Є ризик заплатити через 5 років податок фактично зі всієї суми, причому навіть у разі отримання збитків. Навіть не враховуючи, що податкова може просто сказати, що ваші документи про переказ надто старі, і вони вам їх не зарахують як витрати. M-Audio Повідомлень: 3153 З нами з: 23.03.11 Подякував: 593 раз. Подякували: 444 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2024 13:14 akurt написав: Для M-Audio. Ось це «вигідніше частку початкового платежа не вносити одразу» у вас не получиться, бо downpayment завжди складає не меньше 20% від ціни нерухомості. Для M-Audio. Ось це «вигідніше частку початкового платежа не вносити одразу» у вас не получиться, бо downpayment завжди складає не меньше 20% від ціни нерухомості. Звісно ж це має сенс тільки якщо грошей в наявності є більше, ніж вимагає банк для початкового внеску. Тоді є вибір - або збільшити початковий внесок, або збільшити щомісячний платіж, "підсилюючи" його заощадженими коштами. Чи і те, і інше разом. Якщо грошей є тільки на мінімальний внесок, то й говорити нема про що.

Я підтримую думку Shaman: нічого ви там взагалі не вигадаєте. Трохи подумав, і зрозумів, що так і є. Тримати гроші має сенс тільки тоді, коли їх можна вкласти з прибутком вищім, ніж відсоток по кредиту. Ніяка схема з "підсиленням" цей баланс не змінить.

Хоча роботу Фінансового консультанта оплатить Покупець, але він працює на банк, турбуючись про його добробут. «Нічого особистого, просто бізнес». Не зрозумілий сенс звернення до такого "фінансового консультанта". Якщо це обов'язкова процедура, то це ніякий не консультант, а рівно протилежна сторона, а покупцю для отримання слушної консультації треба додатково звертатись до справжнього консультанта, або ж думати самому, а потім відстоювати свою точку зору і перед цим фейковим консультантом, і перед банком.

і тому йому і в голову не прийшло і не приїде достроково закрити «Студентський кредит», який виплачувати ще здається 10 років. Те ж саме - якщо є гроші на погашення кредиту, і немає куди їх прилаштувати з більшою доходністю, ніж відсотки по цьому кредиту, то треба гасити. Якщо купівля житла в пріорітеті, і гроші потрібні саме для цього -- то значить на погашення студентського кредиту грошей немає. Та навіть якщо хочеться мати якусь суму "на чорний день", а не віддати в рахунок погашення -- те саме.

Як бачите: люди привчені рахувати кожен цент. Це не зовсім "кожний цент", це незначні, але регулярні витрати, що за роки складуть суттєві кошти (або вийдуть купою змарнованого часу). Звісно ж це має сенс тільки якщо грошей в наявності є більше, ніж вимагає банк для початкового внеску. Тоді є вибір - або збільшити початковий внесок, або збільшити щомісячний платіж, "підсилюючи" його заощадженими коштами. Чи і те, і інше разом. Якщо грошей є тільки на мінімальний внесок, то й говорити нема про що.Трохи подумав, і зрозумів, що так і є. Тримати гроші має сенс тільки тоді, коли їх можна вкласти з прибутком вищім, ніж відсоток по кредиту. Ніяка схема з "підсиленням" цей баланс не змінить.Не зрозумілий сенс звернення до такого "фінансового консультанта". Якщо це обов'язкова процедура, то це ніякий не консультант, а рівно протилежна сторона, а покупцю для отримання слушної консультації треба додатково звертатись до справжнього консультанта, або ж думати самому, а потім відстоювати свою точку зору і перед цим фейковим консультантом, і перед банком.Те ж саме -на погашення кредиту, і немає куди їх прилаштувати з більшою доходністю, ніж відсотки по цьому кредиту, то треба гасити. Якщо купівля житла в пріорітеті, і гроші потрібні саме для цього -- то значить на погашення студентського кредиту грошей. Та навіть якщо хочеться мати якусь суму "на чорний день", а не віддати в рахунок погашення -- те саме.Це не зовсім "кожний цент", це незначні, але регулярні витрати, що за роки складуть суттєві кошти (або вийдуть купою змарнованого часу). M-Audio Повідомлень: 3153 З нами з: 23.03.11 Подякував: 593 раз. Подякували: 444 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2335233623372338 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор