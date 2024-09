Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Дюрі-бачі написав: The_Rebel Зараз я цим не хочу займатись, бо вивести з України валюту трохи геморойно, але цілком можливо, а от найбільша проблема це нормально завести гроші назад в Україну щоб не заблокували в банку, не змусили платити 18+5% з прибутку порахованого в гривні... Зараз я цим не хочу займатись, бо вивести з України валюту трохи геморойно, але цілком можливо, а от найбільша проблема це нормально завести гроші назад в Україну щоб не заблокували в банку, не змусили платити 18+5% з прибутку порахованого в гривні...



Може це не з цієї опери але я переказую час від часу з Німеччини вказуючи як допомога сімї на рахунок родичів в Кредо в Україні.

Може це не з цієї опери але я переказую час від часу з Німеччини вказуючи як допомога сімї на рахунок родичів в Кредо в Україні. Проблем з податковою не виникало.

Дюрі-бачі написав: Хомякоид Все питання в сумах. До 10 тис Є таке може бути, а от якщо говорити про суми співставні із вартістю житла - то вже не пройде. Все питання в сумах. До 10 тис Є таке може бути, а от якщо говорити про суми співставні із вартістю житла - то вже не пройде.



За два роки співтавно з квартирою у Кийові.

За два роки співтавно з квартирою у Кийові. Да проживаю постійно в Німеччині, може тому і не чіпають.

В якому романі жахів ви це вичитали?

Я один чи два рази написав в розділі Tips: 0 (нуль).

Це якщо треба підписати власноруч в ресторані.

Буває випадки, коли приносять термінал і там висвічується типу «підказки» про чайові, завжди там ж цифри «0», «10», «15», можливо (не памʼятаю), є і 20. В цьому випадку треба натиснути одну з кнопок,

Не читайте романів жахів.



P.S. Серед приколів банківської системи. Не знаю як зараз: в мене немає карток ПУМБ, а раніше при оплаті карткою цього банку можна було вказати чайових хоч 100%: платіжна система для карток цього банку не пропускала повторну авторизацію картки або коректировку суми без фізичної присутності карти.

В якому романі жахів ви це вичитали? Я один чи два рази написав в розділі Tips: 0 (нуль). Це якщо треба підписати власноруч в ресторані. Буває випадки, коли приносять термінал і там висвічується типу «підказки» про чайові, завжди там ж цифри «0», «10», «15», можливо (не памʼятаю), є і 20. В цьому випадку треба натиснути одну з кнопок, Не читайте романів жахів. P.S. Серед приколів банківської системи. Не знаю як зараз: в мене немає карток ПУМБ, а раніше при оплаті карткою цього банку можна було вказати чайових хоч 100%: платіжна система для карток цього банку не пропускала повторну авторизацію картки або коректировку суми без фізичної присутності карти. Ось це було як сюжет для роману.



Например, блогер Робинзона много раз упоминала о таком приколе.

Если не ошибаюсь, она писала об оплате в то-ли в СПА салоне, то-ли массажа.

Например, блогер Робинзона много раз упоминала о таком приколе. Если не ошибаюсь, она писала об оплате в то-ли в СПА салоне, то-ли массажа. Причем, если оплата типсов официанту - дело чести, так как это единственная профессия, на которую не распространяется минимальная зп (есть места где им платят 2 доллара в час), то оплата СПА процедур с обязательными типами - это вымогательство. Причем, в ее случе, это была предоплата.

