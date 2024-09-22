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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 вер, 2024 16:31
Дюрі-бачі написав:The_Rebel
Зараз я цим не хочу займатись, бо вивести з України валюту трохи геморойно, але цілком можливо, а от найбільша проблема це нормально завести гроші назад в Україну щоб не заблокували в банку, не змусили платити 18+5% з прибутку порахованого в гривні...
Може це не з цієї опери але я переказую час від часу з Німеччини вказуючи як допомога сімї на рахунок родичів в Кредо в Україні.
Проблем з податковою не виникало.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 16:43
Хомякоид Все питання в сумах. До 10 тис Є таке може бути, а от якщо говорити про суми співставні із вартістю житла - то вже не пройде.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 22 вер, 2024 16:45
Дюрі-бачі написав:Хомякоид
Все питання в сумах. До 10 тис Є таке може бути, а от якщо говорити про суми співставні із вартістю житла - то вже не пройде.
За два роки співтавно з квартирою у Кийові.
Да проживаю постійно в Німеччині, може тому і не чіпають.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 16:56
akurt написав: M-Audio написав:
Та уж так задоволені, що один із дуже популярних вислівів: "Tip culture is getting out of control". Чайові вимагаються прямо в терміналі оплати карткою, іноді в мінімальному розмірі 25% і без можливості відмовитись.
В якому романі жахів ви це вичитали?
Я один чи два рази написав в розділі Tips: 0 (нуль).
Це якщо треба підписати власноруч в ресторані.
Буває випадки, коли приносять термінал і там висвічується типу «підказки» про чайові, завжди там ж цифри «0», «10», «15», можливо (не памʼятаю), є і 20. В цьому випадку треба натиснути одну з кнопок,
Не читайте романів жахів.
P.S. Серед приколів банківської системи. Не знаю як зараз: в мене немає карток ПУМБ, а раніше при оплаті карткою цього банку можна було вказати чайових хоч 100%: платіжна система для карток цього банку не пропускала повторну авторизацію картки або коректировку суми без фізичної присутності карти.
Ось це було як сюжет для роману.
Например, блогер Робинзона много раз упоминала о таком приколе.
Если не ошибаюсь, она писала об оплате в то-ли в СПА салоне, то-ли массажа.
Причем, если оплата типсов официанту - дело чести, так как это единственная профессия, на которую не распространяется минимальная зп (есть места где им платят 2 доллара в час), то оплата СПА процедур с обязательными типами - это вымогательство. Причем, в ее случе, это была предоплата.
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