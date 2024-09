Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2336233723382339 Додано: Нед 22 вер, 2024 16:31 Дюрі-бачі написав: The_Rebel Зараз я цим не хочу займатись, бо вивести з України валюту трохи геморойно, але цілком можливо, а от найбільша проблема це нормально завести гроші назад в Україну щоб не заблокували в банку, не змусили платити 18+5% з прибутку порахованого в гривні... Зараз я цим не хочу займатись, бо вивести з України валюту трохи геморойно, але цілком можливо, а от найбільша проблема це нормально завести гроші назад в Україну щоб не заблокували в банку, не змусили платити 18+5% з прибутку порахованого в гривні...



Може це не з цієї опери але я переказую час від часу з Німеччини вказуючи як допомога сімї на рахунок родичів в Кредо в Україні.

Може це не з цієї опери але я переказую час від часу з Німеччини вказуючи як допомога сімї на рахунок родичів в Кредо в Україні.

Проблем з податковою не виникало.

Повідомлень: 3778 З нами з: 29.07.22 Подякував: 684 раз. Подякували: 487 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2024 16:45 Дюрі-бачі написав: Хомякоид Все питання в сумах. До 10 тис Є таке може бути, а от якщо говорити про суми співставні із вартістю житла - то вже не пройде. Все питання в сумах. До 10 тис Є таке може бути, а от якщо говорити про суми співставні із вартістю житла - то вже не пройде.



За два роки співтавно з квартирою у Кийові.

Да проживаю постійно в Німеччині, може тому і не чіпають.



Трохи перучитав форуми по темі. Да багатьох блокують, не факт що можна буде грощі bез проблем зняти. Мені просто значить фартило.

За два роки співтавно з квартирою у Кийові.

Да проживаю постійно в Німеччині, може тому і не чіпають.

Трохи перучитав форуми по темі. Да багатьох блокують, не факт що можна буде грощі bез проблем зняти. Мені просто значить фартило.

Переказував завжди невеликими сумами, максимум по 7 тис.євро.

В якому романі жахів ви це вичитали?

Я один чи два рази написав в розділі Tips: 0 (нуль).

Це якщо треба підписати власноруч в ресторані.

Буває випадки, коли приносять термінал і там висвічується типу «підказки» про чайові, завжди там ж цифри «0», «10», «15», можливо (не памʼятаю), є і 20. В цьому випадку треба натиснути одну з кнопок,

Не читайте романів жахів.



P.S. Серед приколів банківської системи. Не знаю як зараз: в мене немає карток ПУМБ, а раніше при оплаті карткою цього банку можна було вказати чайових хоч 100%: платіжна система для карток цього банку не пропускала повторну авторизацію картки або коректировку суми без фізичної присутності карти.

В якому романі жахів ви це вичитали?

Я один чи два рази написав в розділі Tips: 0 (нуль).

Це якщо треба підписати власноруч в ресторані.

Буває випадки, коли приносять термінал і там висвічується типу «підказки» про чайові, завжди там ж цифри «0», «10», «15», можливо (не памʼятаю), є і 20. В цьому випадку треба натиснути одну з кнопок,

Не читайте романів жахів.

P.S. Серед приколів банківської системи. Не знаю як зараз: в мене немає карток ПУМБ, а раніше при оплаті карткою цього банку можна було вказати чайових хоч 100%: платіжна система для карток цього банку не пропускала повторну авторизацію картки або коректировку суми без фізичної присутності карти.

Ось це було як сюжет для роману.



Например, блогер Робинзона много раз упоминала о таком приколе.

Если не ошибаюсь, она писала об оплате в то-ли в СПА салоне, то-ли массажа.

Например, блогер Робинзона много раз упоминала о таком приколе.

Если не ошибаюсь, она писала об оплате в то-ли в СПА салоне, то-ли массажа.

Причем, если оплата типсов официанту - дело чести, так как это единственная профессия, на которую не распространяется минимальная зп (есть места где им платят 2 доллара в час), то оплата СПА процедур с обязательными типами - это вымогательство. Причем, в ее случе, это была предоплата.

А особливо, якщо відправник і отримувач - одна особа. Тут вже не прокатить "допомога родичам"

Модератор Повідомлень: 35298 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1455 раз. Подякували: 8032 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2024 17:33 akurt написав: Для M-Audio. Ось це «вигідніше частку початкового платежа не вносити одразу» у вас не получиться, бо downpayment завжди складає не меньше 20% від ціни нерухомості.

Я підтримую думку Shaman: нічого ви там взагалі не вигадаєте.



Я наводив два приклади реальних:

- купівля будинка в штаті Південна Кароліна за 310 170$ - downment склав 77 542$ (тобто більше за 20%. В даному випадку всі розрахунки робить «Фінансовий консультант», який напряму спілкується з Забудовником/Продавцем та підбирає той чи інший банк з деякого можливо власного списку “любимих» і його ідея була зменшити в подальшому платежі щомісяця). Тобто мова йде НЕ про те, щоби зменшити (!) первинний платіж, а навпаки, збільшити (!). На жаль, дурних немає і всі розуміють, що якщо б downpayment був би не 77 000, а 17 000$, то різниця в 60 000$ однозначно і без питань була би спрямована на інші інвестиції.

При цьому не варто говорити, що зменшення down payment з 77 000$ до 17 000$ є благородною справою, спрямованою на покращення життя безробітного чи когось із невдах: ніхто в цій сфері благодійністю не займається. Фінансовий консультант разом з банком вивчають всі «параметри» Покупця. Хоча роботу Фінансового консультанта оплатить Покупець, але він працює на банк, турбуючись про його добробут. «Нічого особистого, просто бізнес».



Для вивчення приймаються дані: про зарплатню, про бонуси, про наявність акцій американських підприємств, про наявність депозитів в різних фондах. Обовʼязково вивчається, це перше житло, чи друге, і чи буде воно основним.

…Приймається до уваги навіть виписка з e-trade та інших. Так що вам не вдасться щось вигадати/вимутити із семи слів в першому реченні вище.



- також наводив дані про купівлю будинка в іпотеку в приміській території міста San Diego (майже на кордоні з Мексикою) за 2 400 000$ випускником 2018 року University of California. Хлопець вніс downpayment в сумі 480 000$. Це крім “Cash To Close”. Я не думаю, що це було йому легко зробити такий платіж - це приблизно гроші, які він отримує за цілий рік роботи - і тому йому і в голову не прийшло і не приїде достроково закрити «Студентський кредит», який виплачувати ще здається 10 років.



Тим більше, оженився ще студентом та хоче власне кубло, бо за останні 10 років «помикався» по чужих хатках:

- перші три роки університету жив в кампусі в кімнаті на 4-х студентів.

- четвертий рік університету знімав для себе та молодої жінки перероблений в житлове приміщення гараж в однієї кмітливої бабусі. В гаражі виявився грибок в стінах та він з молодою жінкою почав помітно та часто хворіти. То бабуся його як молодого чоловіка молодої жінки переселила до себе в головну кімнату свого будинка, де він милувався молодою жінкою прямо на підлозі (дивани у бабусі не розкладувалися).

- потім два роки винаймав квартиру у азіатів в районі Силіконової долини. Щось більш пристойне не було сенсу брати в оренду, бо працював на Apple не на “Full time”, тобто був у «підвішеному стані»: сьогодні працює, а завтра - ні. Вивчав пропозицію перейти на роботу в San Francisco на зарплатню більше / здається на 340 000$ в рік, але там була купа підводних каменів: а) попадав в іншу «сітку» податків; б) треба було винаймати житло в San Francisco - а там ціни доходили тоді до 6500$ в місяць, тобто маже в три рази вище; в) можна було їздити на роботу електричкою з San Jose а потім ще трамваєм, але він порахував, що буде витрачати тільки на дорогу в день 3 години. Мені тоді сподобалася його фраза: “I am not ready to spend three hours a day of my life on transportation.” г) в нього тоді не було власного авто - але якщо купити тільки для того, щоби трохи швидше дістатися до San Francisco (не факт, бо бувають суттєві корки навіть на Freeway), так зʼявляються витрати на паркування в San Francisco (здається не менше 29$ на день). Як бачите: люди привчені рахувати кожен цент.

- нарешті перейшов на “Full time”, але вже в San Diego замість San Jose - і жінка відразу почала вимагати власне стабільне кубло.

Погодився, не лаятися ж із жінкою…



По выделенному.

Вы очень сильно ошибаетесь.

Есть разные типы лонов.

Среди которых (например для ветеранов) есть даунпеймент 0%.

Ноль.

Есть FHA loan, по которому минимальный даунпеймент возможен 3,5%.

По традиционным лонам тоже можно брать с меньшим даунпейментом, например, в 10%.

Только в таком случае добавляется дополнительная страховка в 200 долларов до достижения выплаченного принципал в 20%.

И размер %% может быть разным.

Есть лоны с фиксированным рейтом и то, что в Украине называют с плавающим.

И тот и другой имеют опции, позволяющие подогнать "под себя" условия. При этом, например, может незначительно снизиться %% и несколько измениться closing cost.

"Финансовый косультант" ВСЕГДА получит свой бонус от банка. Не знаю или в других местах по-другому, но в НЙ масса "финансовых консультантов", которые с "клиента" денег не берут. Кроме схем выплат, о которых я писал выше в этом посте, они предложат условия в разных банках (в какой из них клиент обратится, там и получит свой бонус "консультант").

Тут есть прикол. Не знаю или это работает на частных лицах, но мой работодатель сам проделал работу "консультанта" и "пошопился" по банкам.

В этих банках есть СВОИ ШТАТНЫЕ консультанты. Надо просто получить условия от каждого банка и самому сделать выбор.

В результате, был выбран небольшой банк, который дал оптимальные условия.

И..."так как Вы обратились к нам напрямую, без "консультанта", то мы Вам выплачиваем бонус в размере 1%".

Ах, да, для коммершиал лонов "консультанты" берут 2% с клиента и 1% с банка.

Но там они реально должны проделать много бумажной работы.

По выделенному.

Вы очень сильно ошибаетесь.

Есть разные типы лонов.

Среди которых (например для ветеранов) есть даунпеймент 0%.

Ноль.

Есть FHA loan, по которому минимальный даунпеймент возможен 3,5%.

По традиционным лонам тоже можно брать с меньшим даунпейментом, например, в 10%.

Только в таком случае добавляется дополнительная страховка в 200 долларов до достижения выплаченного принципал в 20%.

И размер %% может быть разным.

Есть лоны с фиксированным рейтом и то, что в Украине называют с плавающим.

И тот и другой имеют опции, позволяющие подогнать "под себя" условия. При этом, например, может незначительно снизиться %% и несколько измениться closing cost.

"Финансовый косультант" ВСЕГДА получит свой бонус от банка. Не знаю или в других местах по-другому, но в НЙ масса "финансовых консультантов", которые с "клиента" денег не берут. Кроме схем выплат, о которых я писал выше в этом посте, они предложат условия в разных банках (в какой из них клиент обратится, там и получит свой бонус "консультант").

Тут есть прикол. Не знаю или это работает на частных лицах, но мой работодатель сам проделал работу "консультанта" и "пошопился" по банкам.

В этих банках есть СВОИ ШТАТНЫЕ консультанты. Надо просто получить условия от каждого банка и самому сделать выбор.

В результате, был выбран небольшой банк, который дал оптимальные условия.

И..."так как Вы обратились к нам напрямую, без "консультанта", то мы Вам выплачиваем бонус в размере 1%".

Ах, да, для коммершиал лонов "консультанты" берут 2% с клиента и 1% с банка.

Но там они реально должны проделать много бумажной работы.

Есть еще один тип покупателей, для которых есть специальные условия, но участникам форума это может быть интересно только в качестве диковинки.

Про важку долю емігранта: сусіда бусифікували весною, кілька тижнів тому пішов в СЗЧ, вчора "переплив Тису", сьогодні в Чехії робився насмерть в ДТП...

Повідомлень: 3778 З нами з: 29.07.22 Подякував: 684 раз. Подякували: 487 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2024 18:23 Еміграція, заробітчанство rjkz написав: По выделенному.

Вы очень сильно ошибаетесь.

Есть разные типы лонов.

Среди которых (например для ветеранов) есть даунпеймент 0%.

Ноль.

Визнаю: я не знав, що M-Audio ветеран збройних сил США та приймав участь в Тихоокеанській битві. Вона маловідома у нас просто.

Думав, що звичайна людина. Дійсно, сильно помилявся - по виділеному.

Тепер мені зрозуміло, чого десь день-два тому написали, що особисто у вас є 20 (двадцять)% на downpayment, але нічого не купуєте: просто треба почекати «корочки».

Визнаю: я не знав, що M-Audio ветеран збройних сил США та приймав участь в Тихоокеанській битві. Вона маловідома у нас просто.

Думав, що звичайна людина. Дійсно, сильно помилявся - по виділеному.

Навіщо інвестувати під такі низькі %, коли треба погашати кредит під 7%?

А от хто мав досвід (ніби Дюрі-бачі пробував) - чи варта шкурка вичинки переводити валюту на Interactive Brokers чи Freedom Finance і вкадатися в такий фонд американських компаній або подібний? Я не прошу вангувати дохідність, бо зрозуміло що вона з року в рік може суттєво відрізнятися. Але допустим я розраховую на 7-8%, то включаючи різноманітні комісії за перевод, комісії брокера, спреди, може ще податки і т.п. - чи є сенс розглядати альтернативу валютним ОВДП, де зараз до 4,4%, але в пару кліків, без комісій та податків. Хочу спробувати, але не на велику суму

Повідомлень: 10086 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3705 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2024 18:25 The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Сейчас можно еще под 5+% положить на депозит.

Если на растущей экономике, то S&P500 дает 5-8% прироста в год. Сейчас можно еще под 5+% положить на депозит.Если на растущей экономике, то S&P500 дает 5-8% прироста в год.

Навіщо інвестувати під такі низькі %, коли треба погашати кредит під 7%? Навіщо інвестувати під такі низькі %, коли треба погашати кредит під 7%?

А от хто мав досвід (ніби Дюрі-бачі пробував) - чи варта шкурка вичинки переводити валюту на Interactive Brokers чи Freedom Finance і вкадатися в такий фонд американських компаній або подібний? Я не прошу вангувати дохідність, бо зрозуміло що вона з року в рік може суттєво відрізнятися. Але допустим я розраховую на 7-8%, то включаючи різноманітні комісії за перевод, комісії брокера, спреди, може ще податки і т.п. - чи є сенс розглядати альтернативу валютним ОВДП, де зараз до 4,4%, але в пару кліків, без комісій та податків. Хочу спробувати, але не на велику суму А от хто мав досвід (ніби Дюрі-бачі пробував) - чи варта шкурка вичинки переводити валюту на Interactive Brokers чи Freedom Finance і вкадатися в такий фонд американських компаній або подібний? Я не прошу вангувати дохідність, бо зрозуміло що вона з року в рік може суттєво відрізнятися. Але допустим я розраховую на 7-8%, то включаючи різноманітні комісії за перевод, комісії брокера, спреди, може ще податки і т.п. - чи є сенс розглядати альтернативу валютним ОВДП, де зараз до 4,4%, але в пару кліків, без комісій та податків. Хочу спробувати, але не на велику суму



Я не совсем понял вопрос.

Я не знаю что такое Интерактив брокерс.

У меня брокерский счет на Фиделити.

Там никаких комиссий.

На "свободные" деньги идет примерно 5% годовых.

Я не совсем понял вопрос.

Я не знаю что такое Интерактив брокерс.

У меня брокерский счет на Фиделити.

Там никаких комиссий.

На "свободные" деньги идет примерно 5% годовых.

Остальное дает разную доходность как по росту цены так и дивиденды.

