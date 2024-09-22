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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2337233823392340
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 19:00

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:Сейчас можно еще под 5+% положить на депозит.
Если на растущей экономике, то S&P500 дает 5-8% прироста в год.

Навіщо інвестувати під такі низькі %, коли треба погашати кредит під 7%?

Це специфіка податкової та пенсійної системи в США.
От отримує умовний американець $100к (до виплати податків) зарплати на рік.
Звичайно можна отримати всі $100к, сплатити з них порядка 40% податків та максимально швидко погашати кредит на житло, а споживчими кредитами взагалі не користуватися.
А можна $25к вкласти в "пенсійний фонд", тоді вони не оподатковуються, а пристойний роботодавець ще стільки-ж добавить від себе, зазвичай обмеження по сумї на рівні 25% з/п. Забрати їх звідти не сплачуючи податки можна буде лише після виходу на пенсію, через 20-30 років. Тобто це вже 6-10% річних, половину за цей час з"їсть доларова інфляція, тому по факту це буде 3-5% в рік.
Плюс ще ~5% річного доходу, причому не від $15к, які можна було отримати на руки зразу, а від $50к - відповідно це вже 15%.

От і виходить, що фактично він інвестує під 15-20% річних, і спішити погашати кредит взятий під 7% просто немає сенсу.
candle645
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 19:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:В целом, сейчас ситуация такая, что возможно следующие года 3-4 будут бумом.
Если ставку таки опустят хотя-бы на 2-3%. На этой неделе снизили на 0.5%.

дурень думкою багатіє.
Про 6.2% від ВВП дифіцит федерального бюджету забули?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 19:29

  Дюрі-бачі написав:Про важку долю емігранта: сусіда бусифікували весною, кілька тижнів тому пішов в СЗЧ, вчора "переплив Тису", сьогодні в Чехії робився насмерть в ДТП...

ну тут "Аннушка уже разлила масло". Хотя делал все в правильном направлении.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 20:15

  Дюрі-бачі написав:Про важку долю емігранта: сусіда бусифікували весною, кілька тижнів тому пішов в СЗЧ, вчора "переплив Тису", сьогодні в Чехії робився насмерть в ДТП...

Як казала моя знайома про смерть земляка, от був порядний - подбав би про сім'ю і мала би сім'я 15 млн. Тим більше вже перший крок до благополуччя сім'ї вже відбувся.
Ой+
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  #<1 ... 2337233823392340
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