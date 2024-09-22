Це специфіка податкової та пенсійної системи в США.
От отримує умовний американець $100к (до виплати податків) зарплати на рік.
Звичайно можна отримати всі $100к, сплатити з них порядка 40% податків та максимально швидко погашати кредит на житло, а споживчими кредитами взагалі не користуватися.
А можна $25к вкласти в "пенсійний фонд", тоді вони не оподатковуються, а пристойний роботодавець ще стільки-ж добавить від себе, зазвичай обмеження по сумї на рівні 25% з/п. Забрати їх звідти не сплачуючи податки можна буде лише після виходу на пенсію, через 20-30 років. Тобто це вже 6-10% річних, половину за цей час з"їсть доларова інфляція, тому по факту це буде 3-5% в рік.
Плюс ще ~5% річного доходу, причому не від $15к, які можна було отримати на руки зразу, а від $50к - відповідно це вже 15%.
От і виходить, що фактично він інвестує під 15-20% річних, і спішити погашати кредит взятий під 7% просто немає сенсу.