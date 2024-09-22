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#<1 ... 2337233823392340 Додано: Нед 22 вер, 2024 19:00 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Сейчас можно еще под 5+% положить на депозит.

Если на растущей экономике, то S&P500 дает 5-8% прироста в год. Сейчас можно еще под 5+% положить на депозит.Если на растущей экономике, то S&P500 дает 5-8% прироста в год.

Навіщо інвестувати під такі низькі %, коли треба погашати кредит під 7%? Навіщо інвестувати під такі низькі %, коли треба погашати кредит під 7%?

Це специфіка податкової та пенсійної системи в США.

От отримує умовний американець $100к (до виплати податків) зарплати на рік.

Звичайно можна отримати всі $100к, сплатити з них порядка 40% податків та максимально швидко погашати кредит на житло, а споживчими кредитами взагалі не користуватися.

А можна $25к вкласти в "пенсійний фонд", тоді вони не оподатковуються, а пристойний роботодавець ще стільки-ж добавить від себе, зазвичай обмеження по сумї на рівні 25% з/п. Забрати їх звідти не сплачуючи податки можна буде лише після виходу на пенсію, через 20-30 років. Тобто це вже 6-10% річних, половину за цей час з"їсть доларова інфляція, тому по факту це буде 3-5% в рік.

Плюс ще ~5% річного доходу, причому не від $15к, які можна було отримати на руки зразу, а від $50к - відповідно це вже 15%.



От і виходить, що фактично він інвестує під 15-20% річних, і спішити погашати кредит взятий під 7% просто немає сенсу. Це специфіка податкової та пенсійної системи в США.От отримує умовний американець $100к (до виплати податків) зарплати на рік.Звичайно можна отримати всі $100к, сплатити з них порядка 40% податків та максимально швидко погашати кредит на житло, а споживчими кредитами взагалі не користуватися.А можна $25к вкласти в "пенсійний фонд", тоді вони не оподатковуються, а пристойний роботодавець ще стільки-ж добавить від себе, зазвичай обмеження по сумї на рівні 25% з/п. Забрати їх звідти не сплачуючи податки можна буде лише після виходу на пенсію, через 20-30 років. Тобто це вже 6-10% річних, половину за цей час з"їсть доларова інфляція, тому по факту це буде 3-5% в рік.Плюс ще ~5% річного доходу, причому не від $15к, які можна було отримати на руки зразу, а від $50к - відповідно це вже 15%.От і виходить, що фактично він інвестує під 15-20% річних, і спішити погашати кредит взятий під 7% просто немає сенсу. candle645

Повідомлень: 151 З нами з: 25.01.20 Подякував: 38 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2024 19:19 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: В целом, сейчас ситуация такая, что возможно следующие года 3-4 будут бумом.

Если ставку таки опустят хотя-бы на 2-3%. На этой неделе снизили на 0.5%. В целом, сейчас ситуация такая, что возможно следующие года 3-4 будут бумом.Если ставку таки опустят хотя-бы на 2-3%. На этой неделе снизили на 0.5%.

дурень думкою багатіє.

Про 6.2% від ВВП дифіцит федерального бюджету забули? дурень думкою багатіє.Про 6.2% від ВВП дифіцит федерального бюджету забули? Denik Повідомлень: 3266 З нами з: 23.02.09 Подякував: 672 раз. Подякували: 1149 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2024 19:29 Дюрі-бачі написав: Про важку долю емігранта: сусіда бусифікували весною, кілька тижнів тому пішов в СЗЧ, вчора "переплив Тису", сьогодні в Чехії робився насмерть в ДТП... Про важку долю емігранта: сусіда бусифікували весною, кілька тижнів тому пішов в СЗЧ, вчора "переплив Тису", сьогодні в Чехії робився насмерть в ДТП...

ну тут "Аннушка уже разлила масло". Хотя делал все в правильном направлении. ну тут "Аннушка уже разлила масло". Хотя делал все в правильном направлении. Velz Повідомлень: 39 З нами з: 11.09.24 Подякував: 3 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2024 20:15 Дюрі-бачі написав: Про важку долю емігранта: сусіда бусифікували весною, кілька тижнів тому пішов в СЗЧ, вчора "переплив Тису", сьогодні в Чехії робився насмерть в ДТП... Про важку долю емігранта: сусіда бусифікували весною, кілька тижнів тому пішов в СЗЧ, вчора "переплив Тису", сьогодні в Чехії робився насмерть в ДТП...

Як казала моя знайома про смерть земляка, от був порядний - подбав би про сім'ю і мала би сім'я 15 млн. Тим більше вже перший крок до благополуччя сім'ї вже відбувся. Як казала моя знайома про смерть земляка, от був порядний - подбав би про сім'ю і мала би сім'я 15 млн. Тим більше вже перший крок до благополуччя сім'ї вже відбувся. Ой+

Повідомлень: 6916 З нами з: 19.04.12 Подякував: 104 раз. Подякували: 1063 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2024 20:30 Я бы хотел написать «вы сильно ошибаетесь», но воздержусь.

Оказывается - я не знал - среди беженцев с Украины много участников Куликовской битвы, которым продаст банк в США жилье за 0 (нуль) долларов. С dоwnpayment тоже нуль.

Просто нужно вынуть из кармана нужную ксиву.



В принципе прецедент был: в Австрию в Вену прибыл беженец с Украины - владелец трех двухэтажных домов в Украине (один вообще то трех этажный и еще этаж в крыше) и какой то там доли отеля в Трускавце. Там, где первые два дома, выставлены скульптуры известных в Украине скульпторов (мрамор, металл). Что- то такое большое и аллергорическое - я несколько раз приезжал на застолье, но не распознал замысел скульпторов/митців, что там с этими нимфами пытались сделать те парни с копытами,

Он имел «желанную» ксиву не просто участника борьбы за социализм в Афганистане, но даже инвалид борьбы, типа где-то в Кандагаре потерял ногу или две. Не пугайтесь: он там не был, ноги целые и ксива самая (!) настоящая!

Как оказалось, австрийцы были в шоке от такого важного пришельца и хотели назначить какую-то там гигантскую выплату, кредит под ноль процентов с первичный взносом в ноль евро.

Весь замысел остановила даже не его жена, а дочка, сотрудник самого большого в Австрии банка.

Резонно заявила: «Может где то в Америках под ноль процентов и выдают замок Ванденбильда, а тут, папа, не позорьте нас».

Папа послушал.

Но сильно нервничает.

Вчера только говорил с ним: нервничает.

Чувствует, бестия, что дворец императрицы Сисси ей совсем не был нужен: ведь была в Австрии максимум 30 дней в любом году веселой жизни. akurt

Повідомлень: 10088 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3705 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 вер, 2024 21:12 Oсь там вище пан сandle645 дуже вірно описав одну із схем як втекти від податків.

Все вірно до цента.

Я би тільки уточнив, що так масово читач робити не буде.

Просто для того, що наші люди тут налаштовані позбутися податків та складувати прибутки у велику валізу.

З великими сумами так не роблять.

Справа в тому, що це фактично заморозити гроші орієнтовно на 40..50 років.



Там реально нараховуються якісь смішні відсотки і навіть тим процесом можна трохи керувати, але реально так: чи готові ви заморозити гроші на 40…50 (пʼятдесят) років. Вибір за вами.

Моя думка така: якщо ви десь раптово або не раптово заробили «легкі гроші» / скажімо 10 000$, та з них НЕ хочете заплатити податків десь 1 300$, щоби як радив Воланд, провести час «… под звуки струн, окружённым хмельными красавицами и лихими друзьями?», а через 40…50 років дійсно - захочете - як радив Воланд «…устроить пир на эти двадцать семь тысяч и, приняв яд, переселиться в другой мир» - то можливо і варто.



А так взагалі дійсно candle645 все описав вірно. Є таке. akurt

Повідомлень: 10088 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3705 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2337233823392340 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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