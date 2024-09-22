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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 вер, 2024 19:00
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
Сейчас можно еще под 5+% положить на депозит.
Если на растущей экономике, то S&P500 дает 5-8% прироста в год.
Навіщо інвестувати під такі низькі %, коли треба погашати кредит під 7%?
Це специфіка податкової та пенсійної системи в США.
От отримує умовний американець $100к (до виплати податків) зарплати на рік.
Звичайно можна отримати всі $100к, сплатити з них порядка 40% податків та максимально швидко погашати кредит на житло, а споживчими кредитами взагалі не користуватися.
А можна $25к вкласти в "пенсійний фонд", тоді вони не оподатковуються, а пристойний роботодавець ще стільки-ж добавить від себе, зазвичай обмеження по сумї на рівні 25% з/п. Забрати їх звідти не сплачуючи податки можна буде лише після виходу на пенсію, через 20-30 років. Тобто це вже 6-10% річних, половину за цей час з"їсть доларова інфляція, тому по факту це буде 3-5% в рік.
Плюс ще ~5% річного доходу, причому не від $15к, які можна було отримати на руки зразу, а від $50к - відповідно це вже 15%.
От і виходить, що фактично він інвестує під 15-20% річних, і спішити погашати кредит взятий під 7% просто немає сенсу.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 19:19
rjkz написав:
В целом, сейчас ситуация такая, что возможно следующие года 3-4 будут бумом.
Если ставку таки опустят хотя-бы на 2-3%. На этой неделе снизили на 0.5%.
дурень думкою багатіє.
Про 6.2% від ВВП дифіцит федерального бюджету забули?
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Додано: Нед 22 вер, 2024 19:29
Дюрі-бачі написав:
Про важку долю емігранта: сусіда бусифікували весною, кілька тижнів тому пішов в СЗЧ, вчора "переплив Тису", сьогодні в Чехії робився насмерть в ДТП...
ну тут "Аннушка уже разлила масло". Хотя делал все в правильном направлении.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 20:15
Дюрі-бачі написав:
Про важку долю емігранта: сусіда бусифікували весною, кілька тижнів тому пішов в СЗЧ, вчора "переплив Тису", сьогодні в Чехії робився насмерть в ДТП...
Як казала моя знайома про смерть земляка, от був порядний - подбав би про сім'ю і мала би сім'я 15 млн. Тим більше вже перший крок до благополуччя сім'ї вже відбувся.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 20:30
Я бы хотел написать «вы сильно ошибаетесь», но воздержусь.
Оказывается - я не знал - среди беженцев с Украины много участников Куликовской битвы, которым продаст банк в США жилье за 0 (нуль) долларов. С dоwnpayment тоже нуль.
Просто нужно вынуть из кармана нужную ксиву.
В принципе прецедент был: в Австрию в Вену прибыл беженец с Украины - владелец трех двухэтажных домов в Украине (один вообще то трех этажный и еще этаж в крыше) и какой то там доли отеля в Трускавце. Там, где первые два дома, выставлены скульптуры известных в Украине скульпторов (мрамор, металл). Что- то такое большое и аллергорическое - я несколько раз приезжал на застолье, но не распознал замысел скульпторов/митців, что там с этими нимфами пытались сделать те парни с копытами,
Он имел «желанную» ксиву не просто участника борьбы за социализм в Афганистане, но даже инвалид борьбы, типа где-то в Кандагаре потерял ногу или две. Не пугайтесь: он там не был, ноги целые и ксива самая (!) настоящая!
Как оказалось, австрийцы были в шоке от такого важного пришельца и хотели назначить какую-то там гигантскую выплату, кредит под ноль процентов с первичный взносом в ноль евро.
Весь замысел остановила даже не его жена, а дочка, сотрудник самого большого в Австрии банка.
Резонно заявила: «Может где то в Америках под ноль процентов и выдают замок Ванденбильда, а тут, папа, не позорьте нас».
Папа послушал.
Но сильно нервничает.
Вчера только говорил с ним: нервничает.
Чувствует, бестия, что дворец императрицы Сисси ей совсем не был нужен: ведь была в Австрии максимум 30 дней в любом году веселой жизни.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 21:12
Oсь там вище пан сandle645 дуже вірно описав одну із схем як втекти від податків.
Все вірно до цента.
Я би тільки уточнив, що так масово читач робити не буде.
Просто для того, що наші люди тут налаштовані позбутися податків та складувати прибутки у велику валізу.
З великими сумами так не роблять.
Справа в тому, що це фактично заморозити гроші орієнтовно на 40..50 років.
Там реально нараховуються якісь смішні відсотки і навіть тим процесом можна трохи керувати, але реально так: чи готові ви заморозити гроші на 40…50 (пʼятдесят) років. Вибір за вами.
Моя думка така: якщо ви десь раптово або не раптово заробили «легкі гроші» / скажімо 10 000$, та з них НЕ хочете заплатити податків десь 1 300$, щоби як радив Воланд, провести час «… под звуки струн, окружённым хмельными красавицами и лихими друзьями?», а через 40…50 років дійсно - захочете - як радив Воланд «…устроить пир на эти двадцать семь тысяч и, приняв яд, переселиться в другой мир» - то можливо і варто.
А так взагалі дійсно candle645 все описав вірно. Є таке.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 23:00
Ой+ написав: Дюрі-бачі написав:
Про важку долю емігранта: сусіда бусифікували весною, кілька тижнів тому пішов в СЗЧ, вчора "переплив Тису", сьогодні в Чехії робився насмерть в ДТП...
Як казала моя знайома про смерть земляка, от був порядний - подбав би про сім'ю і мала би сім'я 15 млн. Тим більше вже перший крок до благополуччя сім'ї вже відбувся.
"Если бы не война, погибли бы от водки"
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Додано: Пон 23 вер, 2024 02:06
akurt написав:
Я бы хотел написать «вы сильно ошибаетесь», но воздержусь.
Оказывается - я не знал - среди беженцев с Украины много участников Куликовской битвы, которым продаст банк в США жилье за 0 (нуль) долларов. С dоwnpayment тоже нуль.
Просто нужно вынуть из кармана нужную ксиву.
В принципе прецедент был: в Австрию в Вену прибыл беженец с Украины - владелец трех двухэтажных домов в Украине (один вообще то трех этажный и еще этаж в крыше) и какой то там доли отеля в Трускавце. Там, где первые два дома, выставлены скульптуры известных в Украине скульпторов (мрамор, металл). Что- то такое большое и аллергорическое - я несколько раз приезжал на застолье, но не распознал замысел скульпторов/митців, что там с этими нимфами пытались сделать те парни с копытами,
Он имел «желанную» ксиву не просто участника борьбы за социализм в Афганистане, но даже инвалид борьбы, типа где-то в Кандагаре потерял ногу или две. Не пугайтесь: он там не был, ноги целые и ксива самая (!) настоящая!
Как оказалось, австрийцы были в шоке от такого важного пришельца и хотели назначить какую-то там гигантскую выплату, кредит под ноль процентов с первичный взносом в ноль евро.
Весь замысел остановила даже не его жена, а дочка, сотрудник самого большого в Австрии банка.
Резонно заявила: «Может где то в Америках под ноль процентов и выдают замок Ванденбильда, а тут, папа, не позорьте нас».
Папа послушал.
Но сильно нервничает.
Вчера только говорил с ним: нервничает.
Чувствует, бестия, что дворец императрицы Сисси ей совсем не был нужен: ведь была в Австрии максимум 30 дней в любом году веселой жизни.
Смотрите, мне абсолютно все равно сколько среди участников форума ветеранов Куликовской битвы, никто из них не будет брать ни ветеран лон ни эфэйчей лон ни обычный. И никто из участников форума не даст мне дельный совет какие именно опции выбрать при взятии мортгиджа.
Поэтому эта дискуссия не стоит яйца ломаного и гроша выеденного.
Что МНЕ надо - я узнаю явно не от участников форума.
Был тут один реальный РЕЗИДЕНТ США, но давно забил на этот бесполезный форум.
Собственно, и мне никто так и не дал ответ на один единственный интересующий меня вопрос. Поэтому пользы для меня от этого форума как от верчения кубика Рубика.
Но кому-то этот форум явно для чего-то нужен. Вопрос - для чего?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 02:46
Форум не марний - а від Вас учасники форуму дізналися стільки реальної корисної інформації, скільки ніколи в житті ніде не чули і почути не могли. З «перших» рук. Особливо якщо врахувати, що в більшості випадків живилися якимись незрозумілими чутками та фантазіями.
Ну і якщо ще будуть дивитися реально на речі, то взагалі ціни немає.
Висловлював свою думку раніше і повторюю пораду зараз: читати всі повідомлення від rjkz із самого початку і навіть конспектувати.
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